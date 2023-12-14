فضيحة فساد مالي تطيح بـ4 وزراء في اليابان

قدّم أربعة وزراء يابانيين استقالتهم، غداة إعلان رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، عزمه على التصدّي بحزم لفضيحة احتيال مالي واسعة النطاق، داخل الحزب الحاكم.

وقال هيروكازو ماتسونو، الأمين العام للحكومة، الناطق باسمها، والذي يعتبر الساعد الأيمن لكيشيدا ((لقد قدّمت استقالتي إلى رئيس الوزراء)). وأوضح أنّه استقال بسبب الشبهات التي تدور حوله في هذه القضية. وأضاف أنّ وزراء الاقتصاد والتجارة والصناعة ياسوتوشي نيشيمورا، والداخلية جونجي سوزوكي، والزراعة إيشيرو مياشيتا، استقالوا أيضاً، إلى جانب خمسة نواب وزراء ومسؤولين آخرين.

وأتت استقالة ماتسونو بعد إعلان وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة استقالته.

وقال نيشيمورا إن ((عدم ثقة الرأي العام بي، يتعلّق بالأموال السياسية، وهو أمر يؤدّي إلى عدم ثقة بالحكومة. بما أنّ هناك تحقيقاً جارياً، ارتأيت أنّه يتعيّن عليّ أن أضع الأمور في نصابها الصحيح)).

والوزراء الأربعة الذين استقالوا، ينتمون جميعاً إلى الحزب الحاكم، الذي تهزّه منذ أيام فضيحة فساد مالي.

وكانت وسائل إعلام محليّة، أفادت بأنّ النيابة العامّة تحقّق بحدوث عمليات احتيال مالي، نفّذها عشرات من أعضاء الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم.

ويرأس كيشيدا هذا الحزب، الذي يواصل حكم البلاد منذ عام 1955.

وتشهد شعبية كيشيدا (66 عاماً)، تراجعاً بدأ قبل الكشف عن هذه الفضيحة، في ظلّ استياء اليابانيين من التضخّم المستمرّ، وانخفاض قيمة الينّ، ما يؤدي إلى تراجع القدرة الشرائية للأسر.

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