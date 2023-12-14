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إيلون ماسك يعتزم إنشاء جامعة جديدة في أوستن

12/14/2023 7:30:11 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يعتزم الملياردير إيلون ماسك، مالك منصة ((إكس))، والذي انتقل للإقامة في ولاية تكساس أثناء جائحة ((كورونا))، إنشاء جامعة في مدينة أوستن بالولاية، وفقاً لما أظهرته إقرارات ضريبية لأحدث مؤسسة خيرية يملكها الملياردير، والتي تحمل اسم ((فاونديشن)).

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، أن المؤسسة الجديدة، التي تلقت منحة بقيمة نحو 100 مليون دولار من ماسك، ستبدأ نشاطها بإنشاء مدرسة ابتدائية وثانوية بنظام (ستيم)، الذي يركز على العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وبمجرد بدء العمل، فإن المؤسسة ((تعتزم في النهاية توسيع عملياتها لإنشاء جامعة مخصصة للتعليم على أعلى المستويات))، بحسب طلب تم تقديمه لجهاز الإيرادات الداخلية، من أجل الحصول على إعفاء ضريبي، تلقت بلومبرغ نسخة منه.

وسوف تستعين الجامعة ((بأعضاء هيئة تدريس من ذوي الخبرة))، وستقدم منهجاً دراسياً تقليدياً ((إلى جانب تجربة التعليم التطبيقي، التي تشمل المحاكاة، ودراسات الحالة، ومشروعات التصنيع / التصميم والمختبرات))، وفقاً للطلب الذي تم تقديمه في أكتوبر 2022، وتم الموافقة عليه في مارس.

وسوف تسعى الجامعة إلى الحصول على اعتماد من لجنة الكليات بالرابطة الجنوبية للكليات والمدارس.

ولم يرد على الفور متحدثون باسم ماسك على طلبات للتعليق على النبأ.

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