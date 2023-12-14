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«دبي للمجوهرات» تعلن عن أول مجموعة من الفائزين في حملتها لمهرجان التسوق

12/14/2023 7:30:11 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت مجموعة دبي للمجوهرات، عن الفائزين في أول سحبين ضمن حملتها الرائعة لمهرجان دبي للتسوق. حيث حصل 8 فائزين محظوظين على ربع كيلوغرام من الذهب لكل منهم. ولا يزال لدى المتسوقين الفرصة للانضمام إلى قائمة الفائزين بالجوائز الذهبية حتى 14 يناير المقبل.

لا يزال لدى المتسوقين فرصة لربح جوائز ذهبية من خلال الاستمتاع بالعروض الاستثنائية المتاحة في أي من 275 متجراً للمجوهرات المشاركة في جميع أنحاء المدينة. ومع إنفاق 500 درهم على قطع المجوهرات من الذهب أو الماس أو اللؤلؤ، سيحصل المتسوقين على قسيمة سحب لفرصة ربح ربع كيلوغرام من الذهب لكل منهم.

سيحصل 300 فائز محظوظ على 25 كيلوغراماً من الذهب خلال الحملة الترويجية. بالإضافة إلى ذلك، سيحصل العملاء على قسيمتين للسحب عند شراء مجوهرات من الألماس أو اللؤلؤ أو البلاتين، مما يضاعف فرصتهم في الربح.

سحب

تتيح كل قسيمة سحب للعملاء فرصة للفوز بجوائز تصل إلى 25 كيلوغراماً من الذهب، حيث سيتم الإعلان عن 4 فائزين (250 جراماً ذهب لكل منهم) كل يومين حتى14 يناير المقبل.

وهناك 20 فائزاً يحصل كل منهم على 1⁄4 كيلوغرام من الذهب خلال السحوبات الكبرى. وبالإضافة إلى ذلك، سيكون لدى 200 رابح فرصة للفوز بـ 10 غرامات من الذهب لكل منهم خلال السحوبات الرقمية. حيث يجب على العملاء مسح رمز الاستجابة السريعة (QR code) المتواجد على قسيمة السحب للمشاركة في الحملة.

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