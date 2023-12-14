«ليالي حتا الثقافية».. بانوراما إبداعية حافلة بالجمال والفن والتراث

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، عن بدء الاستعدادات لانطلاق فعاليات النسخة الثالثة من «ليالي حتا الثقافية»، الهادفة إلى توطيد علاقة الجمهور بالتراث المحلي، والتعرف إلى روائعه، واستكشاف تفاصيل منطقة حتا، وإمكاناتها التاريخية والطبيعية والثقافية، وما تمتلكه من مقومات تسهم في تعزيز مكانتها على الخريطة السياحية، حيث يأتي ذلك تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الهادفة لإحداث تنمية شاملة في منطقة حتا، وإثراء مشهدها الثقافي والفني.

أجندة غنية

وتطل «ليالي حتا الثقافية»، التي تستضيفها قرية حتا التراثية، خلال الفترة من 22 ديسمبر الجاري حتى 1 يناير المقبل، بأجندة غنية بالفعاليات التراثية والعروض الفنية والترفيهية التي تساهم في إبراز ثقافة منطقة حتا وما تتميز به من عادات وتقاليد، وتمنح أفراد المجتمع المحلي فرصة التعرف إلى تاريخ حتا ومناطقها السياحية المتنوعة. وسيكون زوار «ليالي حتا الثقافية» على موعد مع أمسيات شعرية، بمشاركة عدد من شعراء حتا، والعروض الموسيقية والرقصات الشعبية المتنوعة، إضافة إلى عروض حية مستلهمة من التراث الإماراتي، ومسابقات تبرز ثراء النسيج الثقافي لمنطقة حتا.

تحفيز ودعم

كما خصصت «دبي للثقافة» ركناً لسوق شعبية، تعرض فيه إبداعات الأسر المنتجة، التي تعكس تميزها وتمسكها بالتراث المحلي، ويتضمن السوق أيضاً تشكيلة واسعة من المنتجات التي ابتكرها أصحاب المواهب الإبداعية، بهدف تمكينهم وتحفيزهم على عرض أعمالهم أمام كافة فئات المجتمع، ما يسهم في دعم قوة الصناعات الإبداعية والثقافية في دبي.

ورش عمل

وستشهد «ليالي حتا الثقافية» طوال فترة تنظيمها، عقد سلسلة من ورش العمل التفاعلية، التي تسلط الضوء على فنون الخط العربي، وبعض الحرف اليدوية التقليدية، ومن بينها: التلي وقرض البراقع والحياكة وسف الخوص، وغيرها، وستقام تحت إشراف عدد من الخبراء والمختصين بالحرف والمشغولات اليدوية، إلى جانب تنظيم مسابقة الطهي الشعبي الخاصة بأهالي حتا، ونقش الحناء، والدكان الشعبي، وركن خاص بالألعاب الشعبية الإماراتية، وذلك بهدف إثراء تجارب الأطفال وتعليمهم، وتعريف الأجيال القادمة بغنى وتنوع التراث المحلي.

تاريخ عريق

وأشارت مريم ظاعن التميمي مدير إدارة المواقع التراثية بالإنابة في «دبي للثقافة»، إلى أهمية «ليالي حتا الثقافية»، ودورها في إبراز ثراء منطقة حتا وما تمتاز به من تاريخ عريق وطبيعة خلابة وتراث غني. وقالت: «تسعى «دبي للثقافة»، عبر هذه المبادرة، إلى تمكين أهالي منطقة حتا، وتشجيع أصحاب المواهب الإبداعية التي تحتضنها، حرصاً منها على الارتقاء بجودة الحياة في المنطقة، والتعريف بما تمتلكه حتا من إمكانات نوعية وتجارب ثقافية متنوعة، ما يسهم في ترسيخ الهوية الوطنية في نفوس أبناء المجتمع، ويعزز حضور التراث المحلي، ويرفع مستوى الوعي به، وهو ما يندرج تحت إطار المسؤولية الثقافية، التي تمثل إحدى ركائز أولويات الهيئة القطاعية ضمن خارطتها الاستراتيجية».

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