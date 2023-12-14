مبيعات الوحدات السكنية بأبوظبي تتجاوز 40.1 مليار درهم خلال 11 شهراً

تجاوزت مبيعات الوحدات السكنية في أبوظبي 40.1 مليار درهم خلال الـ11 شهراً المنقضية من العام الجاري، وفق مؤشرات عن القطاع العقاري لدائرة البلديات والنقل بالإمارة أوضحت أن عدد الوحدات المباعة منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر تجاوز 12.9 ألف وحدة. وبلغت قيمة رهون الوحدات السكنية خلال تلك الفترة 11.3 مليار درهم وذلك عن رهن 6421 وحدة.

حصة

وتصدرت الشقق السكنية كمطلب أول لمشتري العقارات تلك الفترة وبحصة بلغت 51 % من الوحدات المباعة، حيث بيعت 6576 شقة متضمنة الشقق التقليدية والدوبلكس بقيمة 9.2 مليارات وبنسبة 23 % من قيمة المبيعات. وحققت الفلل السكنية متضمنة أيضاً وحدات التاون هاوس القيمة الأعلى للمبيعات بنسبة 77 % من الإجمالي بحوالي 30.9 مليار درهم عن بيع 6343 وحدة منذ بداية العام.

الفلل

كانت الفلل الأكثر طلباً على صعيد الرهون العقارية بحصة 76% من إجمالي الوحدات المرهونة، حيث اختصت برهن 4895 وحدة متصدرة أيضاً قيم الرهون بحصة 86 % من إجماليها بقيمة 9.7 مليارات . وحازت الشقق السكنية نسبة 23 % من إجمالي الوحدات المرهونة خلال 11 شهراً بحوالي 1526 وحدة وبنسبة 14 % من قيمة الرهون بإجمالي 1.6 مليار درهم.

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