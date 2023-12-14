Friday, 15 December 2023 04:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مبيعات الوحدات السكنية بأبوظبي تتجاوز 40.1 مليار درهم خلال 11 شهراً

12/14/2023 7:30:10 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تجاوزت مبيعات الوحدات السكنية في أبوظبي 40.1 مليار درهم خلال الـ11 شهراً المنقضية من العام الجاري، وفق مؤشرات عن القطاع العقاري لدائرة البلديات والنقل بالإمارة أوضحت أن عدد الوحدات المباعة منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر تجاوز 12.9 ألف وحدة. وبلغت قيمة رهون الوحدات السكنية خلال تلك الفترة 11.3 مليار درهم وذلك عن رهن 6421 وحدة.

حصة
وتصدرت الشقق السكنية كمطلب أول لمشتري العقارات تلك الفترة وبحصة بلغت 51 % من الوحدات المباعة، حيث بيعت 6576 شقة متضمنة الشقق التقليدية والدوبلكس بقيمة 9.2 مليارات وبنسبة 23 % من قيمة المبيعات. وحققت الفلل السكنية متضمنة أيضاً وحدات التاون هاوس القيمة الأعلى للمبيعات بنسبة 77 % من الإجمالي بحوالي 30.9 مليار درهم عن بيع 6343 وحدة منذ بداية العام.

الفلل
كانت الفلل الأكثر طلباً على صعيد الرهون العقارية بحصة 76% من إجمالي الوحدات المرهونة، حيث اختصت برهن 4895 وحدة متصدرة أيضاً قيم الرهون بحصة 86 % من إجماليها بقيمة 9.7 مليارات . وحازت الشقق السكنية نسبة 23 % من إجمالي الوحدات المرهونة خلال 11 شهراً بحوالي 1526 وحدة وبنسبة 14 % من قيمة الرهون بإجمالي 1.6 مليار درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN14122023000110011019ID1107600589

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث