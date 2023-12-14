سوق دبي يرتفع للجلسة الثالثة على التوالي ويزيد 1 %

ارتفعت مؤشرات الأسهم المحلية، أمس، حيث ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1% إلى 3982 نقطة، فيما زاد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.41% إلى 9475 نقطة.

وتجاوزت السيولة التي استقطبتها الأسهم حاجز 1.4 مليار درهم وذلك عن إجمالي صفقات مرتفع تقارب 21.6 ألف صفقة في كل من السوقين، توزعت بواقع 1.2 مليار درهم في سوق أبوظبي عبر أكثر من 13.3 ألف صفقة، بينما استحوذ سوق دبي المالي على حوالي 250 مليون درهم نتج عن 8.3 آلاف صفقة.

وحافظ سوق دبي المالي على انتعاشته للجلسة الثالثة على التوالي بقيادة أسهم قطاع التأمين والخدمات والقطاع المالي، وكان سهم ((الوطنية للتأمينات العامة)) بمقدمة ارتفاعات السوق وزاد 13.9% تلاه سهم ((تيكوم)) بنسبة 6.13% وبلغ النمو في سهم ((مصرف السلام)) 5% ثم سهم ((تكافل الإمارات)) بنمو 4.7%، وأقفل سهم إعمار العقارية مرتفعاً بنسبة 2.3% وسهم كهرباء ومياه دبي (ديوا) بنسبة 3.3% وسهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 1.6%.

أما على صعيد الانخفاض كان سهم ((الاستشارات المالية)) الأكثر انخفاضاً في السوق خلال تداولات أمس بنسبة 8.3% إلى جانب تراجع سهم ((الإمارات ريم للاستثمار)) 2.5% وسهم ((الاتحاد العقارية)) بنسبة 2.43% ثم سهم بنك ((دبي التجاري)) بنسبة 2.42%.

في المقابل، استعاد سوق أبوظبي النشاط مرة أخرى وارتفع سهم ((بالمز الرياضية)) 8.5% ثم سهم ((فينكس)) بنسبة بلغت 6.6% تلاهما سهم ((أسمنت الخليج)) بنسبة نمو 4.4%، وسهم الإمارات لتعليم قيادة السيارات بنسبة 4.43%، كما ارتفع سهم ((رأس الخيمة العقارية)) بنسبة 3.9%.

من جهة أخرى، كان سهم ((رابكو للاستثمار)) بصدارة الأسهم المتراجعة في سوق ((أبوظبي)) بنسبة 9.7% تلاه سهم ((الخليج للمشاريع الطبية)) بنسبة 9.4%، ثم كل من سهم ((المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق)) بنسبة 7.12% وسهم ((انفستكورب)) بنسبة 6.9%.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز