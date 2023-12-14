«مهرجان دبي للتسوق» ينثر البهجة بعروض الألعاب النارية

تواصلت فعاليات وعروض الدورة 29 من ((مهرجان دبي للتسوق)) لتهدي سكان دبي وزوارها أروع التجارب الترفيهية مع عروض الألعاب النارية التي تضيء سماء دبي بالألوان كل ليلة وتنثر البهجة والمرح وتستمر حتى 14 يناير المقبل، وذلك برعاية ((مجموعة الزرعوني)).

وتقام عروض الألعاب النارية في عدة وجهات شهيرة في دبي تضم ((دبي فستيفال مول)) و((منطقة السيف)) وخلال مهرجان ((شتانا في حتا)) بمنطقة حتا وفي ليلة رأس السنة في ((بلوواترز)) و((ذا بييتش جميرا بييتش رزيدنس)) و((السيف)) و((حتا)).

وتزخر الدورة الحالية من ((مهرجان دبي للتسوق))- التي انطلقت في 8 ديسمبر الجاري وتستمر حتى 14 يناير المقبل - بالعديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والترويجية والتخفيضات على العلامات التجارية العالمية والأسواق والمعارض المؤقتة التي تقدم منتجات محلية حصرية وغيرها من عروض التجزئة التي تناسب الجميع.

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