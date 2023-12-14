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4.4 ملايين مسافر متوقع عبر مطار دبي خلال أسبوعين

12/14/2023 7:30:10 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تشهد حركة السفر عبر مطار دبي حالة من النشاط الكبير مع بدء موسم الأعياد، وقيام مئات الآلاف من المسافرين بالسفر لقضاء العطلات مع عائلاتهم وأصدقائهم، أو استكشاف وجهات جديدة ومثيرة فيما يتأهب المطار لذروة سفر في رأس السنة.

وكشفت مطارات دبي عن جاهزية مطار دبي الدولي، للتعامل مع الطفرة المتوقعة خلال موسم الأعياد، حيث يتوقع أن يستقبل نحو 4.4 ملايين مسافر، بين اليوم حتى 31 الجاري وبمتوسط حركة مرور يومية بنحو 258 ألف مسافر من وإلى دبي، ومن المتوقع أن تسجل حركة السفر ذروتها 22 الجاري، حيث يستقبل المطار نحو 279 ألف مسافر.

ومن المتوقع أن يشهد مطار دبي نمواً في أعداد المسافرين القادمين خلال عطلتي نهاية الأسبوعين الأخيرتين من العام الجاري، حيث تشير التقديرات إلى إمكانية استقبال نصف مليون مسافر بشكل أساسي، على متن الرحلات المباشرة على مدار 6 أيام، من 22 وحتى 24 ديسمبر ومن 29 وحتى 31 ديسمبر بدعم تزايد جاذبية الإمارة السياحية ووجهة للفعاليات والتجزئة والسفر.

وتأتي استعدادات مطارات دبي، في وقت تسعى خلاله إلى تقديم تجربة سفر مميزة ومريحة للمسافرين عبر مرافقها، سواء كانوا مغادرين إلى بلدانهم لقضاء العطلة مع عائلاتهم، أو قادمين للاحتفال بموسم الأعياد، أو من مسافري «الترانزيت».

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