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شاب يقتل والده وجاره بساطور وسكين بطريقة مروعة

12/14/2023 7:30:10 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

شهدت ولاية الوادي جنوب شرق الجزائر، أمس الخميس، وقوع جريمة قتل بشعة ارتكبها شاب في مقتبل العمر، حيث طعن والده وجاره بسكين.

وذكرت صحيفة النهار الجزائرية، أن "الشارع المحلي لولاية الوادي اهتز صبيحة الخميس، على وقع جريمة شنعاء ارتكبها شاب في مقتبل العمر".

وأوضحت
الصحيفة أن "الجاني أقدم على قتل والده بواسطة ساطور. كما أقدم على طعن جاره بسكين ليرديهما جثتين هامدتين في عين المكان".

وفتحت عناصر الدرك الوطني بالولاية الجزائرية "تحقيقا معمقا لمعرفة أسباب وتفاصيل الجريمة وحيثياتها".

هذا واستنكر الشارع والمجتمع المحلي هذه الحادثة التي تعد غريبة، وبعيدة كل البعد عن عادات وتقاليد المنطقة التي تقدس وتحترم مكانة الوالدين.

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