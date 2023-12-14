شاب يقتل والده وجاره بساطور وسكين بطريقة مروعة

(MENAFN
- Al-Bayan)
شهدت ولاية الوادي جنوب شرق الجزائر، أمس الخميس، وقوع جريمة قتل بشعة ارتكبها شاب في مقتبل العمر، حيث طعن والده وجاره بسكين.
وذكرت صحيفة النهار الجزائرية، أن "الشارع المحلي لولاية الوادي اهتز صبيحة الخميس، على وقع جريمة شنعاء ارتكبها شاب في مقتبل العمر".
وأوضحت
الصحيفة أن "الجاني أقدم على قتل والده بواسطة ساطور. كما أقدم على طعن جاره بسكين ليرديهما جثتين هامدتين في عين المكان".
وفتحت عناصر الدرك الوطني بالولاية الجزائرية "تحقيقا معمقا لمعرفة أسباب وتفاصيل الجريمة وحيثياتها".
هذا واستنكر الشارع والمجتمع المحلي هذه الحادثة التي تعد غريبة، وبعيدة كل البعد عن عادات وتقاليد المنطقة التي تقدس وتحترم مكانة الوالدين.
MENAFN14122023000110011019ID1107600585
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.