تأهل ليل الفرنسي وكلوب بروج البلجيكي إلى دور الستة عشر بالدوري الاوروبي



تأهل ليل الفرنسي إلى دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه كي كلاكسفيك من جزر فارو 3/

صفر، الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بالمجموعة الأولى للمسابقة.

ورفع ليل رصيده إلى 14 نقطة في المركز الأول، ليضمن التأهل مباشرة إلى دور الستة عشر، فيما تجمد رصيد منافسه عند أربع نقاط في المركز الرابع والأخير.

وانتزع سلوفان براتيسلافا السلوفاكي المركز الثاني وتأهل لخوض مباراة مع أحد الفرق أصحاب المركز الثالث بمجموعات الدوري الأوروبي، وذلك رغم خسارته 1 /2 أمام أولمبيا ليوبليانا السلوفيني.

وأنهى سلوفان المجموعة في المركز الثاني برصيد عشر نقاط، فيما رفع ليوبليانا رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث.

وفي المجموعة الثانية، تأهل مكابي تل أبيب الإسرائيلي إلى دور الستة عشر بعد فوزه على جينت البلجيكي 3/1، فيما اكتسح زوريا لوهانسك الأوكراني

منافسه برايدابليك الأيسلندي 4 /صفر.

وتأهل مكابي لدور الستة عشر بعدما رفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطتين عن جينت الذي سيخوض مباريات دور خروج المغلوب أمام أحد فرق الدوري الأوروبي، فيما احتل زوريا المركز الثالث برصيد سبع نقاط، ويتذيل برايدابليك الترتيب بدون رصيد من النقاط.

وفي المجموعة الثالثة، تأهل دينامو زغرب الكرواتي رفقة المتصدر فيكتوريا بلزن التشيكي، بعدما فاز على بالكاني من كوسوفو 3 / صفر ، وبنفس النتيجة فاز فيكتوريا بلزن على أستانا الكازاخي.

ورفع فيكتوريا بلزن رصيده إلى 18 نقطة في صدارة المجموعة، بفارق تسع نقاط عن دينامو زغرب في المركز الثاني، وجاء أستانا ثالثا برصيد أربع نقاط، متفوقا بفاق الأهداف عن بالكاني.

وضمن كلوب بروج البلجيكي وبودو جليمت النرويجي التأهل عن المجموعة الرابعة، وذلك بعد نهاية مباراتهما بفوز كلوب بروج 3/1، ليتأهل كمتصدر للمجموعة ويخوض منافسات دور الستة عشر برصيد 16 نقطة، بفارق ست نقاط، فيما يحتل بشكتاش التركي المركز الثالث برصيد أربع نقاط، بفارق الأهداف عن لوجانو السويسري صاحب المركز الرابع والأخير.









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