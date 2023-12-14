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لسه عايش وبيتهرب مني .. القبض على سيدة حاولت قتل أرملة وائل الإبراشي

12/14/2023 7:30:09 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ألقت الأجهزة الأمنية في مصر بقسم شرطة السادس من أكتوبر، القبض على متهمة بالاعتداء على سحر الإبراشي أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي باستخدام سلاح أبيض سكين، داخل مسكنها بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

وبحسب وسائل إعلام مصرية فقد اتهمت سحر الإبراشي، أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، سيدة بالاعتداء عليها ومحاولة قتلها، تعدت عليها بسلاح أبيض سكين تحفظت عليه قوات الأمن.

واستغاثت أرملة الإعلامي وائل الإبراشي بالأمن ثم طلبت شرطة النجدة، وحررت محضرا في قسم الشرطة اتهمت فيه السيدة بمحاولة الاعتداء عليها بسلاح أبيض وظلت تهذي بكلمات.

ونقل موقع القاهرة 24 عن
سحر الإبراشي قولها ، إنها نجت من الموت بأعجوبة "فوجئت بواحدة دخلت البيت وقعدت تزعق وحاولت تقتلني"، وتوجهت أرملة الإبراشي بعد السيطرة على المتهمة، إلى قسم شرطة أكتوبر وحررت محضرا ضد السيدة التي حاولت قتلها.

وألقت قوات الشرطة القبض على السيدة المتهمة بالاعتداء على أرملة الإبراشي وتهديدها، والتي ظلت تهذي بكلمات "أنا كنت هشتغل معاه وما اشتغلتش وهو عايش لسه مماتش.. هو ليه بيتهرب مني ده كان واعدني بالجواز".

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