الولايات المتحدة: نريد أن تنتهي حرب غزة "في أسرع وقت"

أكد متحدث باسم البيت الأبيض ، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة تأمل أن "تتوقف" الحرب بين إسرائيل وحركة حماس "في أسرع وقت"، وذلك بعدما حذر وزير الدفاع الإسرائيلي من ان النزاع سيستمر لفترة "تتجاوز بضعة أشهر".

وقال المتحدث جون كيربي إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك ساليفان ناقش خلال زيارته لإسرائيل الخميس تحولا للهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة "في المستقبل القريب" نحو "عمليات أقل شدة".

ونقلت رويترز عن جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض في مؤتمر صحفي إن سوليفان تحدث عن انتقال محتمل "في المستقبل القريب"، لكنه أضاف "لاأريد أن أضع طابعا زمنيا عليه".

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