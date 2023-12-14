5 جنود إصابتهم خطيرة ..الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة قائد كتيبة بلواء جولاني في معارك غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، أن ضابطا يتولى قيادة كتيبة في لواء جولاني، الذي يعد نخبة الجيش، أصيب خلال انفجار وقع في قطاع غزة، في اليوم الـ69 للحرب.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قائد قاعدة التدريب في لواء جولاني المقدم شاعر بركاي، أصيب بجروح متوسطة في جنوبي قطاع غزة في وقت سابق الخميس.

وأضاف أن بركاي أصيب خلال انفجار، أصيب فيه أيضا 5 جنود آخرين بجروح وصفت بالخطيرة.

وتولى بركاي قيادة الكتيبة 12 التي تقاتل في قطاع غزة، بعدما أصيب قائدها الأول في معارك في وقت سابق من الحرب.

ويأتي هذا التطور بعد يوم من إعلان الجيش الإسرائيلي مقتل 10 جنوده وضباطه، 8 منهم من من الكتيبة 12 في لواء جولاني، الذي يعد أبرز ألوية سلاح المشاة في الجيش الإسرائيلي، ويضم عدة آلاف من الجنود.

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مقتل جنود لواء جولاني خلال كمين في الشجاعية بأنه حادث صعب .

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