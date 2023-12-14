5 جنود إصابتهم خطيرة ..الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة قائد كتيبة بلواء جولاني في معارك غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، أن ضابطا يتولى قيادة كتيبة في لواء جولاني، الذي يعد نخبة الجيش، أصيب خلال انفجار وقع في قطاع غزة، في اليوم الـ69 للحرب.
وقال الجيش الإسرائيلي إن قائد قاعدة التدريب في لواء جولاني المقدم شاعر بركاي، أصيب بجروح متوسطة في جنوبي قطاع غزة في وقت سابق الخميس.
وأضاف أن بركاي أصيب خلال انفجار، أصيب فيه أيضا 5 جنود آخرين بجروح وصفت بالخطيرة.
وتولى بركاي قيادة الكتيبة 12 التي تقاتل في قطاع غزة، بعدما أصيب قائدها الأول في معارك في وقت سابق من الحرب.
ويأتي هذا التطور بعد يوم من إعلان الجيش الإسرائيلي مقتل 10 جنوده وضباطه، 8 منهم من من الكتيبة 12 في لواء جولاني، الذي يعد أبرز ألوية سلاح المشاة في الجيش الإسرائيلي، ويضم عدة آلاف من الجنود.
واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مقتل جنود لواء جولاني خلال كمين في الشجاعية بأنه حادث صعب .
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