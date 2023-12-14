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انقطاع الإنترنت والاتصالات مجدداً في قطاع غزة

12/14/2023 7:30:09 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل"، يوم الخميس، انقطاع الاتصالات عبر الهاتف والإنترنت في عموم قطاع غزة، بينما يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته جنوب القطاع.

وقالت الشركة في بيان"نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة، بسبب العدوان المستمر".

وتستعر الحرب التي اندلعت بين إسرائيل وحماس في غزة قبل أكثر من شهرين في جميع أنحاء القطاع الفلسطيني، مما يتسبب في كارثة إنسانية مع عدم وجود نهاية تلوح في الأفق.

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انقطاع الإنترنت والاتصالات مجدداً في قطاع غزة

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