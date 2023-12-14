انقطاع الإنترنت والاتصالات مجدداً في قطاع غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل"، يوم الخميس، انقطاع الاتصالات عبر الهاتف والإنترنت في عموم قطاع غزة، بينما يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته جنوب القطاع.
وقالت الشركة في بيان"نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة، بسبب العدوان المستمر".
وتستعر الحرب التي اندلعت بين إسرائيل وحماس في غزة قبل أكثر من شهرين في جميع أنحاء القطاع الفلسطيني، مما يتسبب في كارثة إنسانية مع عدم وجود نهاية تلوح في الأفق.
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