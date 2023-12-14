Friday, 15 December 2023 04:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أردوغان لبايدن : سحب دعم الولايات المتحدة لإسرائيل يضمن وقفاً سريعاً لإطلاق النار

12/14/2023 7:30:08 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نبه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان نظيره الأمريكي جو بايدن مساء الخميس الى "العواقب الإقليمية والعالمية السلبية" للحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، في أول اتصال هاتفي بينهما منذ اندلاعها في 7 اكتوبر.

وذكرت الرئاسة التركية في بيان صدر عقب الاتصال أن "الرئيس أردوغان أكد أنّ تكثيف الهجمات الإسرائيلية وإطالة أمدها يمكن أن تكون لهما عواقب إقليمية وعالمية سلبية".

وشدّد إردوغان على أنّ "سحب دعم الولايات المتحدة غير المشروط لإسرائيل يمكن أن يضمن وقفًا سريعًا لإطلاق النار".

وشجب الرئيس التركي في مناسبات عديدة وبعبارات قاسية العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ودعم الولايات المتحدة غير المشروط لإسرائيل التي وصفها مراراً بأنها دولة "إرهابية".

وأعلن أردوغان أن "للولايات المتحدة مسؤولية تاريخية في ضمان وقف دائم لإطلاق النار في المنطقة في أسرع وقت ممكن".

وأفاد البيان الصادر عن الرئاسة التركية بأنّ أردوغان وبايدن ناقشا أيضاً مسألة مقاتلات الـ إف-16 الأمريكية التي تنتظر تركيا تسلّمها، بينما يعرقل الكونغرس الصفقة.

وربط اردوغان الإثنين مصادقة تركيا على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي، بموافقة "متزامنة" من الكونغرس الأميركي على بيع طائرات إف-16 لأنقرة.

وقال "افعلوا بشكل متزامن ومتكافل ما يتعيّن عليكم القيام به، وسيتخذ برلماننا القرار اللازم" بشأن السويد.

اقرأ أيضاً:

الاستخبارات الأمريكية: نصف القنابل الإسرائيلية على غزة "غبية"

الولايات المتحدة: نريد أن تنتهي حرب غزة "في أسرع وقت"

5 جنود إصابتهم خطيرة ..الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة قائد كتيبة بلواء جولاني في معارك غزة

انقطاع الإنترنت والاتصالات مجدداً في قطاع غزة

أردوغان لبايدن : سحب دعم الولايات المتحدة لإسرائيل يضمن وقفاً سريعاً لإطلاق النار


تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN14122023000110011019ID1107600579

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث