نبه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان نظيره الأمريكي جو بايدن مساء الخميس الى "العواقب الإقليمية والعالمية السلبية" للحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، في أول اتصال هاتفي بينهما منذ اندلاعها في 7 اكتوبر.

وذكرت الرئاسة التركية في بيان صدر عقب الاتصال أن "الرئيس أردوغان أكد أنّ تكثيف الهجمات الإسرائيلية وإطالة أمدها يمكن أن تكون لهما عواقب إقليمية وعالمية سلبية".

وشدّد إردوغان على أنّ "سحب دعم الولايات المتحدة غير المشروط لإسرائيل يمكن أن يضمن وقفًا سريعًا لإطلاق النار".

وشجب الرئيس التركي في مناسبات عديدة وبعبارات قاسية العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ودعم الولايات المتحدة غير المشروط لإسرائيل التي وصفها مراراً بأنها دولة "إرهابية".

وأعلن أردوغان أن "للولايات المتحدة مسؤولية تاريخية في ضمان وقف دائم لإطلاق النار في المنطقة في أسرع وقت ممكن".

وأفاد البيان الصادر عن الرئاسة التركية بأنّ أردوغان وبايدن ناقشا أيضاً مسألة مقاتلات الـ إف-16 الأمريكية التي تنتظر تركيا تسلّمها، بينما يعرقل الكونغرس الصفقة.

وربط اردوغان الإثنين مصادقة تركيا على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي، بموافقة "متزامنة" من الكونغرس الأميركي على بيع طائرات إف-16 لأنقرة.

وقال "افعلوا بشكل متزامن ومتكافل ما يتعيّن عليكم القيام به، وسيتخذ برلماننا القرار اللازم" بشأن السويد.

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أردوغان لبايدن : سحب دعم الولايات المتحدة لإسرائيل يضمن وقفاً سريعاً لإطلاق النار





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