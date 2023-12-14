بوتين يقدم اعتذاراً نادراً بسبب ارتفاع أسعار البيض



قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتذارا نادرا الخميس حينما شكت امرأة متقاعدة له من ارتفاع أسعار البيض.

وخلال جلسة الأسئلة والأجوبة التي يعقدها بوتين في نهاية العام مع الإعلام ومع أفراد الشعب ممن يتصلون من جميع أنحاء روسيا، ظهرت المتقاعدة إيرينا أكوبوفا وهي جالسة على طاولة مطبخها وتخاطب الرئيس عبر تقنية الفيديو.

وشكت من أن أسعار البيض وصدور الدجاج وأجنحتها ارتفعت بقدر كبير.

وقالت "يا فلاديمير فلاديميروفيتش، ترفّق بالمتقاعدين! لا نحصل على ملايين في معاشاتنا. حل هذا الأمر، لا يوجد لدينا من نتوجه إليه". وأضافت "أنا ممتنة للغاية لك، أعتمد عليك في المساعدة".

ويعكس السؤال المخاوف الحقيقية لدى الروس إزاء تكلفة المعيشة، ويأتي بعدما أقر بوتين بالفعل أن التضخم ربما يقترب من ثمانية بالمئة هذا العام.

وقال بوتين "أعتذر عن هذا، لكن هذا فشل في عمل الحكومة... أعدك بأن الوضع سيُصحح في المستقبل القريب".

وقالت الحكومة هذا الأسبوع إنها ستعفي 1.2 مليار بيضة من رسوم الاستيراد في النصف الأول من العام المقبل لمحاولة السيطرة على الأسعار التي ارتفعت أكثر من 40 بالمئة هذا العام.









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