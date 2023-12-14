الاتحاد الأوروبى يوافق على حزمة عقوبات جديدة على روسيا

وافقت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى على حزمة جديدة من العقوبات على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، وفق ما ذكرته متحدثة باسم شارل ميشيل رئيس الاتحاد الأوروبى على هامش قمة في بروكسل.

وتفرض حزمة العقوبات الثانية عشرة التي تم الإعلان عنها يوم الخميس حظرا على استيراد الألماس وتضييق

سقف الأسعار على صادرات النفط الروسية إلى دول ثالثة، وهو ما لم يكن له تأثير يذكر حتى الآن.

وإلى جانب الإجراءات العقابية ضد الأفرد والمنظمات الداعمة لحرب روسيا على أوكرانيا، من المقرر أيضا فرض قيود تجارية على سلع أخرى.

ومن المقرر أن تدخل العقوبات حيز التنفيذ بحلول اليوم الجمعة.

وعلى النقيض من بريطانيا، لم يفرض الاتحاد الأوروبي بعد حظرا على استيراد الماس والألمنيوم من روسيا. وكان السبب الرئيسي لذلك هو معارضة بلجيكا. وتعد مدينة أنتويرب الساحلية واحدة من أهم مراكز تجارة الماس في العالم منذ القرن السادس عشر.

وتعتبر روسيا بدورها أكبر منتج للماس الخام في العالم. وفي عام 2021، بلغت إيرادات شركة ألروسا الحكومية لتعدين الماس 332 مليار روبل (حوالي 6ر3 مليار دولار).

وبالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية، من المقرر اتخاذ إجراءات ضد أكثر من 100 فرد ومنظمة أخرى تدعم الحرب الروسية ضد أوكرانيا. ولن يتمكنوا بعد ذلك من التصرف في الأصول الموجودة في الاتحاد الأوروبي، أو دخول دول التكتل.

وقبل الموافقة على العقوبات، وافقت دول الاتحاد الأوروبي - باستثناء المجر - على دعوة أوكرانيا لبدء محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.





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