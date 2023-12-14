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الجامعة الأمريكية تنظم احتفالها السنوي بالعيد الوطني

12/14/2023 7:23:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) نظمت‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين‭ (‬ AUBH ‭) ‬احتفالها‭ ‬السنوي‭ ‬بمناسبة‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬البحريني‭. ‬وأقيمت‭ ‬الفعالية‭ ‬بحضور‭ ‬أعضاء‭ ‬إدارة‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين‭ ‬والطلاب‭ ‬وأعضاء‭ ‬هيئة‭ ‬التدريس‭ ‬والموظفين،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الجامعة‭ ‬بالرفاع‭.‬

واحتفالًا‭ ‬بـ«أعياد‭ ‬البحرين‮»‬،‭ ‬تزينت‭ ‬الساحة‭ ‬الخارجية‭ ‬للجامعة‭ ‬بمعرض‭ ‬شاركت‭ ‬فيه‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المطاعم‭ ‬والمشاريع‭ ‬الشبابية‭ ‬البحرينية‭. ‬كما‭ ‬تضمن‭ ‬المهرجان‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الفقرات‭ ‬الفنية‭ ‬المتنوعة‭ ‬التي‭ ‬مثلت‭ ‬الثقافة‭ ‬والتراث‭ ‬البحريني‭. ‬حيث‭ ‬شملت‭ ‬فقرات‭ ‬الاحتفال‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬مثل‭ ‬فلق‭ ‬المحار‭ ‬وصناعة‭ ‬الفخار‭ ‬ونسج‭ ‬السلال،‭ ‬ومجموعة‭ ‬من‭ ‬الحرف‭ ‬البحرينية‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬جمع‭ ‬التبرعات‭ ‬للصندوق‭ ‬الملكي‭ ‬لشهداء‭ ‬الواجب‭.‬

تضمنت‭ ‬الاحتفالية‭ ‬أيضًا‭ ‬عرض‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأطباق‭ ‬البحرينية‭ ‬التي‭ ‬أتاحت‭ ‬للحضور‭ ‬فرصة‭ ‬لتذوق‭ ‬نكهة‭ ‬المطبخ‭ ‬البحريني‭. ‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬رفع‭ ‬الدكتور‭ ‬برادلي‭ ‬ج‭. ‬كوك‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين‭ ‬خالص‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬بمناسبة‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬المجيد‭ ‬وذكرى‭ ‬تولي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬كما‭ ‬تقدم‭ ‬بآيات‭ ‬التهاني‭ ‬إلى‭ ‬حكومة‭ ‬وشعب‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الوطنية‭ ‬العزيزة‭.‬

وأضاف‭ ‬د‭. ‬كوك‭ ‬‮«‬نحرص‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬الاحتفال‭ ‬بالعيد‭ ‬الوطني‭ ‬البحريني‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬منتسبي‭ ‬الجامعة‭ ‬لمشاركة‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬الاحتفاء‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الوطنية‭ ‬المهمة‭ ‬وبالإنجازات‭ ‬العظيمة‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬ميادين‭ ‬ومسارات‭ ‬التنمية‭. ‬وتعد‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المناسبات‭ ‬الوطنية‭ ‬فرصة‭ ‬مميزة‭ ‬للاحتفال‭ ‬بتاريخ‭ ‬المملكة‭ ‬وتراثها‭ ‬الغني‭ ‬وتقدير‭ ‬التركيبة‭ ‬الثقافية‭ ‬التي‭ ‬تجعل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬فريدة‭ ‬من‭ ‬نوعها‮»‬‭.‬

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