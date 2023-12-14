الجامعة الأمريكية تنظم احتفالها السنوي بالعيد الوطني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) نظمت الجامعة الأمريكية بالبحرين (
AUBH ) احتفالها السنوي بمناسبة العيد الوطني البحريني. وأقيمت الفعالية بحضور أعضاء إدارة الجامعة الأمريكية بالبحرين والطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين، وذلك في مقر الجامعة بالرفاع.
واحتفالًا بـ«أعياد البحرين»، تزينت الساحة الخارجية للجامعة بمعرض شاركت فيه مجموعة من المطاعم والمشاريع الشبابية البحرينية. كما تضمن المهرجان عددا من الفقرات الفنية المتنوعة التي مثلت الثقافة والتراث البحريني. حيث شملت فقرات الاحتفال العديد من الأنشطة مثل فلق المحار وصناعة الفخار ونسج السلال، ومجموعة من الحرف البحرينية كما تم جمع التبرعات للصندوق الملكي لشهداء الواجب.
تضمنت الاحتفالية أيضًا عرض عدد من الأطباق البحرينية التي أتاحت للحضور فرصة لتذوق نكهة المطبخ البحريني.
وفي هذا الصدد، رفع الدكتور برادلي ج. كوك رئيس الجامعة الأمريكية بالبحرين خالص التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة العيد الوطني المجيد وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم مقاليد الحكم في البلاد، كما تقدم بآيات التهاني إلى حكومة وشعب مملكة البحرين بهذه المناسبة الوطنية العزيزة.
وأضاف د. كوك «نحرص كل عام على الاحتفال بالعيد الوطني البحريني مع كل منتسبي الجامعة لمشاركة المجتمع البحريني الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية المهمة وبالإنجازات العظيمة التي حققتها المملكة في شتى ميادين ومسارات التنمية. وتعد مثل هذه المناسبات الوطنية فرصة مميزة للاحتفال بتاريخ المملكة وتراثها الغني وتقدير التركيبة الثقافية التي تجعل مملكة البحرين فريدة من نوعها».
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