العمرة وجهة البحرينيين الأولى في إجـازة الأعيـاد الوطنية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)









شهدت‭ ‬حملات‭ ‬السفر‭ ‬البحرينية‭ ‬إقبالاً‭ ‬واسعًا‭ ‬على‭ ‬رحلات‭ ‬العمرة‭ ‬خلال‭ ‬إجازة‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬ونفادًا‭ ‬لمقاعد‭ ‬السفر‭ ‬برًا‭ ‬للعمرة‭ ‬ما‭ ‬استدعى‭ ‬من‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الحملات‭ ‬إلى‭ ‬توسيع‭ ‬الرحلات‭ ‬وعرض‭ ‬مجموعات‭ ‬مختلفة‭ ‬لنفس‭ ‬الوجهة‭ ‬حيث‭ ‬لاقت‭ ‬كافّة‭ ‬المجموعات‭ ‬توافدًا‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬للتسجيل‭ ‬على‭ ‬متنها‭.‬

وقال‭ ‬المواطن‭ ‬محمد‭ ‬حسن‭ ‬الذي‭ ‬اختار‭ ‬السفر‭ ‬لأداء‭ ‬العمرة‭ ‬مع‭ ‬إحدى‭ ‬الحملات‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬إجازة‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬إن‭ ‬الحملات‭ ‬تقدم‭ ‬عروضًا‭ ‬مختلفة‭ ‬نوعيّة‭ ‬بحجة‭ ‬جذب‭ ‬الناس‭ ‬للسفر‭ ‬إلى‭ ‬مختلف‭ ‬الوجهات‭ ‬في‭ ‬إجازة‭ ‬العيد‭ ‬الوطني،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬العمرة‭ ‬تعتبر‭ ‬الخيار‭ ‬الأفضل‭ ‬للعديد‭ ‬منهم‭ ‬بسبب‭ ‬الأسعار‭ ‬المتفاوتة‭ ‬واختلاف‭ ‬الخدمات‭ ‬والعروض‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬الحملة‭ ‬نفسها‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬قالت‭ ‬المواطنة‭ ‬فاطمة‭ ‬جـابر‭ ‬إن‭ ‬أداء‭ ‬العمرة‭ ‬خلال‭ ‬إجازة‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬بمثابة‭ ‬متنفس‭ ‬روحي‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ضغوطـات‭ ‬العمل،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬فرصة‭ ‬يجب‭ ‬انتهازها‭ ‬لأداء‭ ‬مناسك‭ ‬العمرة‭ ‬والتقرّب‭ ‬إلى‭ ‬الله،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬كثرة‭ ‬الحملات‭ ‬البحرينية‭ ‬أوجدت‭ ‬تفاوتًا‭ ‬في‭ ‬الأسعار‭ ‬واختلافًا‭ ‬ونوعية‭ ‬في‭ ‬العروض‭.‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬تقدمت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الحملات‭ ‬باستعراض‭ ‬مختلف‭ ‬العروض‭ ‬على‭ ‬منصاتها‭ ‬في‭ ‬تطبيقات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬على‭ ‬رحلات‭ ‬العمرة،‭ ‬وأكثرها‭ ‬اقبالًا‭ ‬كانت‭ ‬على‭ ‬الرحلات‭ ‬البريّة‭ ‬نظرًا‭ ‬إلى‭ ‬أسعارها‭ ‬التي‭ ‬بمنظور‭ ‬البعض‭ ‬في‭ ‬متناول‭ ‬اليد،‭ ‬كما‭ ‬اعتبرها‭ ‬العديد‭ ‬بمثابة‭ ‬فرصة‭ ‬لأداء‭ ‬العمرة‭ ‬وللمتنفس‭ ‬الروحي‭.‬

وبيّنت‭ ‬المنشورات‭ ‬عدد‭ ‬الأيام‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تخصيصها‭ ‬لرحلة‭ ‬مكة‭ ‬المكرمة‭ ‬والمدينة‭ ‬المنورة‭ ‬حيث‭ ‬انطلقت‭ ‬العروض‭ ‬والاسعار‭ ‬التنافسية‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬عند‭ ‬إحدى‭ ‬الحملات‭ ‬التي‭ ‬وصل‭ ‬سعرها‭ ‬إلى‭ ‬20‭ ‬دينارا‭ ‬وشملت‭ ‬التأمين‭ ‬ووجبة‭ ‬الضيافة‭ ‬والسكن‭ ‬والشاي‭ ‬والماء‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المواصلات،‭ ‬وحملات‭ ‬أخرى‭ ‬انطلقت‭ ‬عروضها‭ ‬لرحلات‭ ‬الأربعة‭ ‬أيام‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬أسعارها‭ ‬من‭ ‬35‭ ‬دينارا‭ ‬للحجوات‭ ‬غير‭ ‬المتضمنة‭ ‬للوجبات‭ ‬و40‭ ‬دينارا‭ ‬للوجبات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬حزم‭ ‬رحلات‭ ‬مختلفة‭ ‬تمتد‭ ‬إلى‭ ‬8‭ ‬أيام‭ ‬وتصل‭ ‬أسعارها‭ ‬إلى‭ ‬80‭ ‬دينارا‭ ‬متضمنة‭ ‬وجبات‭ ‬الغداء‭ ‬والضيافة‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬الحملات‭ ‬البحرينية‭.‬

كلمات دالة