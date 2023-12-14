العمرة وجهة البحرينيين الأولى في إجـازة الأعيـاد الوطنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) نفـاد الكراسي لرحلات العمرة بالـبر والأسعار من 20 إلى 80 دينـارا
شهدت حملات السفر البحرينية إقبالاً واسعًا على رحلات العمرة خلال إجازة العيد الوطني ونفادًا لمقاعد السفر برًا للعمرة ما استدعى من العديد من الحملات إلى توسيع الرحلات وعرض مجموعات مختلفة لنفس الوجهة حيث لاقت كافّة المجموعات توافدًا من المواطنين والمقيمين للتسجيل على متنها.
وقال المواطن محمد حسن الذي اختار السفر لأداء العمرة مع إحدى الحملات البحرينية في إجازة العيد الوطني إن الحملات تقدم عروضًا مختلفة نوعيّة بحجة جذب الناس للسفر إلى مختلف الوجهات في إجازة العيد الوطني، إلا أن العمرة تعتبر الخيار الأفضل للعديد منهم بسبب الأسعار المتفاوتة واختلاف الخدمات والعروض المقدمة من الحملة نفسها.
من جانبها قالت المواطنة فاطمة جـابر إن أداء العمرة خلال إجازة العيد الوطني بمثابة متنفس روحي في ظل ضغوطـات العمل، كما أنها فرصة يجب انتهازها لأداء مناسك العمرة والتقرّب إلى الله، بالإضافة إلى أن كثرة الحملات البحرينية أوجدت تفاوتًا في الأسعار واختلافًا ونوعية في العروض.
من جانب آخر تقدمت العديد من الحملات باستعراض مختلف العروض على منصاتها في تطبيقات التواصل الاجتماعي على رحلات العمرة، وأكثرها اقبالًا كانت على الرحلات البريّة نظرًا إلى أسعارها التي بمنظور البعض في متناول اليد، كما اعتبرها العديد بمثابة فرصة لأداء العمرة وللمتنفس الروحي.
وبيّنت المنشورات عدد الأيام التي تم تخصيصها لرحلة مكة المكرمة والمدينة المنورة حيث انطلقت العروض والاسعار التنافسية من ثلاثة أيام عند إحدى الحملات التي وصل سعرها إلى 20 دينارا وشملت التأمين ووجبة الضيافة والسكن والشاي والماء بالإضافة إلى المواصلات، وحملات أخرى انطلقت عروضها لرحلات الأربعة أيام التي بدأت أسعارها من 35 دينارا للحجوات غير المتضمنة للوجبات و40 دينارا للوجبات، بالإضافة إلى حزم رحلات مختلفة تمتد إلى 8 أيام وتصل أسعارها إلى 80 دينارا متضمنة وجبات الغداء والضيافة في إحدى الحملات البحرينية.
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