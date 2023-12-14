حساب خاص لنظام مكافأة نهاية الخدمة لغير البحرينيين بالقطاع الأهلي في صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





أوضحت‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭ ‬التي‭ ‬صدرت‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬أحكام‭ ‬نظام‭ ‬مكافأة‭ ‬نهاية‭ ‬الخدمة‭ ‬لغير‭ ‬البحرينيين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الأهلي‭ ‬تسري‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬العاملين‭ ‬غير‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الأهلي‭ ‬الذين‭ ‬تشملهم‭ ‬أحكام‭ ‬فرع‭ ‬التأمين‭ ‬ضد‭ ‬إصابات‭ ‬العمل‭ ‬طبقًا‭ ‬لأحكام‭ ‬قانون‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬رقم‭ (‬24‭) ‬لسنة‭ ‬1976،‭ ‬ممن‭ ‬يعملون‭ ‬بموجب‭ ‬عقد‭ ‬عمل‭ ‬لمصلحة‭ ‬صاحب‭ ‬عمل‭ ‬أو‭ ‬لمصلحة‭ ‬منشأة‭ ‬من‭ ‬منشآت‭ ‬القطاع‭ ‬الأهلي،‭ ‬مهما‭ ‬كانت‭ ‬مدة‭ ‬العقد‭ ‬أو‭ ‬طبيعته‭ ‬أو‭ ‬شكله‭ ‬ومهما‭ ‬كان‭ ‬مبلغ‭ ‬أجر‭ ‬العامل‭ ‬أو‭ ‬نوعه،‭ ‬سواء‭ ‬أدى‭ ‬العمل‭ ‬طبقا‭ ‬للعقد‭ ‬داخل‭ ‬المملكة‭ ‬أو‭ ‬أدى‭ ‬لصالح‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬خارجها‭ ‬وسواء‭ ‬كان‭ ‬التكليف‭ ‬بالعمل‭ ‬بالخارج‭ ‬مدة‭ ‬محددة‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬محددة،‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬تمييز‭ ‬بسبب‭ ‬الجنس‭ ‬أو‭ ‬الجنسية‭ ‬أو‭ ‬السن‭.‬





وبحسب‭ ‬مادة‭ (‬5‭)‬،‭ ‬فإن‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬وحده‭ ‬يلتزم‭ ‬بسداد‭ ‬الاشتراك‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬شهريا‭ ‬بواقع‭ (‬4.2 ‭%‬ ‭) ‬من‭ ‬الأجر‭ ‬عن‭ ‬السنوات‭ ‬الثلاث‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬بدء‭ ‬عمل‭ ‬المؤمن‭ ‬عليه‭ ‬لديه،‭ ‬و‭(‬8.4 ‭%‬ ‭) ‬من‭ ‬الأجر‭ ‬عن‭ ‬السنوات‭ ‬اللاحقة‭ ‬حتى‭ ‬انتهاء‭ ‬الخدمة‭. ‬ويسري‭ ‬بشأن‭ ‬سداد‭ ‬الاشتراكات‭ ‬أحكام‭ ‬المادتين‭ (‬29‭) ‬و‭(‬31‭) ‬من‭ ‬القانون‭.‬

ويُعمل‭ ‬بأحكام‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬من‭ ‬1‭ ‬مارس‭ ‬2024،‭ ‬وينشأ‭ ‬حساب‭ ‬خاص‭ ‬لنظام‭ ‬المكافأة‭ ‬ضمن‭ ‬صندوق‭ ‬التقاعد‭ ‬والتأمينات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬المنشأ‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬21‭) ‬لسنة‭ ‬2020‭ ‬بشأن‭ ‬صناديق‭ ‬ومعاشات‭ ‬التقاعد‭ ‬في‭ ‬القوانين‭ ‬والأنظمة‭ ‬التقاعدية‭ ‬والتأمينية،‭ ‬وتتكون‭ ‬موارده‭ ‬من‭ ‬الآتي‭: ‬الاشتراكات‭ ‬الشهرية‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬المادة‭ (‬5‭) ‬من‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬المبالغ‭ ‬الإضافية‭ ‬نتيجة‭ ‬عدم‭ ‬الاشتراك‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬أو‭ ‬لعدم‭ ‬أداء‭ ‬الاشتراكات‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬الأجور‭ ‬الحقيقية،‭ ‬والفوائد‭ ‬المترتبة‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬أداء‭ ‬الاشتراك‭ ‬في‭ ‬الميعاد‭ ‬المحدد،‭ ‬والإعانات‭ ‬والتبرعات‭ ‬والهبات‭ ‬التي‭ ‬يقرر‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الهيئة‭ ‬قبولها‭. ‬وتخصص‭ ‬هذه‭ ‬الموارد‭ ‬لسداد‭ ‬المكافأة‭ ‬بما‭ ‬لا‭ ‬يجاوز‭ ‬قيمة‭ ‬الاشتراكات‭ ‬المحصلة،‭ ‬وتغطية‭ ‬النفقات‭ ‬الإدارية‭ ‬للحساب‭ ‬بما‭ ‬لا‭ ‬يجاوز‭ (‬7 ‭%‬ ‭) ‬من‭ ‬إيراد‭ ‬الاشتراك‭ ‬تقتطع‭ ‬من‭ ‬ريع‭ ‬الاستثمار‭. ‬ويفحص‭ ‬المركز‭ ‬المالي‭ ‬للحساب‭ ‬طبقًا‭ ‬للقواعد‭ ‬والأحكام‭ ‬المقررة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬فحص‭ ‬وتحديد‭ ‬المركز‭ ‬المالي‭ ‬للهيئة،‭ ‬وإذا‭ ‬تبين‭ ‬وجود‭ ‬فائض‭ ‬في‭ ‬الحساب‭ ‬تعين‭ ‬تحويله‭ ‬إلى‭ ‬الصندوق‭. ‬

ولا‭ ‬تعتبر‭ ‬حالة‭ ‬نقل‭ ‬المؤمن‭ ‬عليه‭ ‬للعمل‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬فروع‭ ‬المنشأة‭ ‬أو‭ ‬إحدى‭ ‬المنشآت‭ ‬التابعة‭ ‬لذات‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬حالات‭ ‬انتهاء‭ ‬الخدمة‭ ‬الموجبة‭ ‬لاستحقاق‭ ‬المكافأة‭. ‬وفي‭ ‬حالة‭ ‬إعارة‭ ‬المؤمن‭ ‬عليه‭ ‬للعمل‭ ‬بمنشأة‭ ‬أخرى‭ ‬مملوكة‭ ‬لصاحب‭ ‬عمل‭ ‬آخر‭ ‬يستمر‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬المؤمن‭ ‬لديه‭ ‬العامل‭ ‬في‭ ‬تحمل‭ ‬قيمة‭ ‬الاشتراك‭. ‬

وفي‭ ‬حالة‭ ‬انتقال‭ ‬ملكية‭ ‬المنشأة‭ ‬إلى‭ ‬صاحب‭ ‬عمل‭ ‬آخر‭ ‬يلتزم‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬المنتقلة‭ ‬إليه‭ ‬الملكية‭ ‬بمواصلة‭ ‬سداد‭ ‬الاشتراك‭ ‬عن‭ ‬المؤمن‭ ‬عليهم‭ ‬في‭ ‬المنشأة‭. ‬

وتكون‭ ‬مدة‭ ‬الخدمة‭ ‬التي‭ ‬تدخل‭ ‬في‭ ‬حساب‭ ‬المكافأة‭ ‬هي‭ ‬مدة‭ ‬الخدمة‭ ‬الفعلية‭ ‬التي‭ ‬قضاها‭ ‬المؤمن‭ ‬عليه‭ ‬لدى‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬والمسدد‭ ‬عنها‭ ‬الاشتراك‭. ‬

وبحسب‭ ‬المادة‭ (‬9‭) ‬فإن‭ ‬المكافأة‭ ‬تكون‭ ‬بواقع‭ ‬أجر‭ ‬نصف‭ ‬شهر‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬سنة‭ ‬من‭ ‬سنوات‭ ‬العمل‭ ‬الثلاث‭ ‬الأولى،‭ ‬وأجر‭ ‬شهر‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬سنة‭ ‬من‭ ‬السنوات‭ ‬اللاحقة‭ ‬عليها،‭ ‬ويستحق‭ ‬المؤمن‭ ‬عليه‭ ‬عن‭ ‬كسور‭ ‬السنة‭ ‬بنسبة‭ ‬المدة‭ ‬التي‭ ‬قضاها‭ ‬في‭ ‬الخدمة‭ ‬لدى‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭. ‬

وتصرف‭ ‬المكافأة‭ ‬عند‭ ‬انتهاء‭ ‬خدمة‭ ‬المؤمن‭ ‬عليه،‭ ‬وتحسب‭ ‬طبقاً‭ ‬للمادة‭ (‬9‭) ‬من‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬الأجر‭ ‬الأخير‭ ‬للمؤمن‭ ‬عليه،‭ ‬وبما‭ ‬لا‭ ‬يتجاوز‭ ‬حصيلة‭ ‬الاشتراكات‭ ‬المسددة‭ ‬عنه‭. ‬كما‭ ‬يلتزم‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬بسداد‭ ‬فروقات‭ ‬الاشتراكات‭ ‬الناتجة‭ ‬عن‭ ‬تعديل‭ ‬الأجر‭ ‬بالزيادة‭. ‬ويحق‭ ‬لصاحب‭ ‬العمل‭ ‬عند‭ ‬صرف‭ ‬المكافأة‭ ‬استرجاع‭ ‬فرق‭ ‬الاشتراكات‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬تخفيض‭ ‬أجر‭ ‬المؤمن‭ ‬عليه‭.‬

وإذا‭ ‬توفي‭ ‬المؤمن‭ ‬عليه‭ ‬تصرف‭ ‬المكافأة‭ ‬للمستحقين‭ ‬عنه‭ ‬بحسب‭ ‬نظام‭ ‬الميراث‭ ‬المتبع‭ ‬في‭ ‬بلاده‭. ‬

ويعاقب‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يخالف‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬بالعقوبات‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬المادتين‭ (‬148‭) ‬و‭(‬149‭) ‬من‭ ‬القانون‭. ‬

وتستثنى‭ ‬من‭ ‬تطبيق‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬الفئات‭ ‬الآتية‭: ‬مواطنو‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬الخاضعون‭ ‬للنظام‭ ‬الموحد‭ ‬لمد‭ ‬الحماية‭ ‬التأمينية‭ ‬لمواطني‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬دولهم‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬دولة‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬الموافق‭ ‬عليه‭ ‬بالقانون‭ ‬رقم‭ (‬68‭) ‬لسنة‭ ‬2006،‭ ‬والعمال‭ ‬من‭ ‬الفئات‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬المادة‭ (‬3‭) ‬من‭ ‬القانون‭. ‬

وعن‭ ‬الاشتراكات‭ ‬عن‭ ‬المؤمن‭ ‬عليهم‭ ‬لدى‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬قبل‭ ‬نفاذ‭ ‬أحكام‭ ‬النظام‭ ‬فإنه‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬أحكام‭ ‬المادة‭ (‬5‭) ‬من‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬المؤمن‭ ‬عليه‭ ‬يعمل‭ ‬لدى‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬مدة‭ ‬تتجاوز‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬قبل‭ ‬نفاذ‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬فإن‭ ‬الاشتراك‭ ‬الذي‭ ‬يلتزم‭ ‬به‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬عن‭ ‬المؤمن‭ ‬عليه‭ ‬اعتبارًا‭ ‬من‭ ‬بدء‭ ‬العمل‭ ‬بأحكام‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬حتى‭ ‬انتهاء‭ ‬الخدمة‭ ‬هو‭ (‬8.4 ‭%‬ ‭) ‬من‭ ‬الأجر‭. ‬

وتسري‭ ‬على‭ ‬مكافأة‭ ‬المؤمن‭ ‬عليه‭ ‬عن‭ ‬مدة‭ ‬خدمته‭ ‬السابقة‭ ‬لنفاذ‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬الأحكام‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الأهلي‭ ‬الصادر‭ ‬بالقانون‭ ‬رقم‭ (‬36‭) ‬لسنة‭ ‬2012‭. ‬

وفيما‭ ‬لم‭ ‬يرد‭ ‬بشأنه‭ ‬نص‭ ‬خاص‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬تسري‭ ‬عليه‭ ‬أحكام‭ ‬القانون‭.‬

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