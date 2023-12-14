كمال بن أحمد يشيد بالدور البارز لجهود الشرطة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) رفع المهندس كمال بن احمد محمد أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، والى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة يوم شرطة البحرين، الذي يعتبر فرصة للفخر والاعتزاز بالعاملين في جميع القطاعات الأمنية بكل تفان وإخلاص والتزام بالحفاظ على الأمن والنظام وحماية المجتمع، متخطين كل التحديات والمخاطر في سبيل أن تبقى مملكة البحرين تنعم بالأمن والأمان.
واكد على الدور البارز الذي تقوم به وزارة الداخلية وجهود الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية وجميع منتسبي الوزارة في تحقيق الأمن والأمان في مملكتنا.
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