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كمال بن أحمد يشيد بالدور البارز لجهود الشرطة

12/14/2023 7:23:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) رفع‭ ‬المهندس‭ ‬كمال‭ ‬بن‭ ‬احمد‭ ‬محمد‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬والى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬بمناسبة‭ ‬يوم‭ ‬شرطة‭ ‬البحرين،‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬فرصة‭ ‬للفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بالعاملين‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬القطاعات‭ ‬الأمنية‭ ‬بكل‭ ‬تفان‭ ‬وإخلاص‭ ‬والتزام‭ ‬بالحفاظ‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬والنظام‭ ‬وحماية‭ ‬المجتمع،‭ ‬متخطين‭ ‬كل‭ ‬التحديات‭ ‬والمخاطر‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬أن‭ ‬تبقى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تنعم‭ ‬بالأمن‭ ‬والأمان‭.‬

واكد‭ ‬على‭ ‬الدور‭ ‬البارز‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬وجهود‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬وجميع‭ ‬منتسبي‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬والأمان‭ ‬في‭ ‬مملكتنا‭.‬

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