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وزير المالية: جهود وطنية دؤوبة لشرطة البحرين

12/14/2023 7:23:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أشاد‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬بالدور‭ ‬الهام‭ ‬والمحوري‭ ‬الذي‭ ‬يضطلع‭ ‬به‭ ‬رجال‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬حفظ‭ ‬أمن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬مسارات‭ ‬التنمية‭ ‬التي‭ ‬تأخذ‭ ‬طريقها‭ ‬في‭ ‬التطور‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬أجواء‭ ‬آمنة‭ ‬ومستقرة،‭ ‬وبما‭ ‬يحقق‭ ‬رؤى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وتوجيهات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭. ‬ونوه‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬‮
‬بمناسبة‭ ‬الاحتفال‭ ‬بيوم‭ ‬شرطة‭ ‬البحرين‭ ‬الذي‭ ‬يوافق‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬ديسمبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬بالجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬الدؤوبة‭ ‬والدور‭ ‬الرائد‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬شرطة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬حفظ‭ ‬الأمن‭ ‬وحماية‭ ‬المكتسبات‭ ‬والانجازات‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬تحققت‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاحتفال‭ ‬بهذا‭ ‬اليوم‭ ‬يعد‭ ‬فرصة‭ ‬لاستذكار‭ ‬ما‭ ‬حققته‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬بفضل‭ ‬توجيهات‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬من‭ ‬منجزات‭ ‬أمنية‭ ‬وحضارية‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسها‭ ‬حتى‭ ‬اليوم،‮
‬وبمساعيها‭ ‬الحثيثة‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬المكتسبات‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬وسلامة‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬المملكة‭.‬

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