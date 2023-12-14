وزير المالية: جهود وطنية دؤوبة لشرطة البحرين

وزير المالية: جهود وطنية دؤوبة لشرطة البحرين
التاريخ
12/14/2023 7:23:28 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أشاد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بالدور الهام والمحوري الذي يضطلع به رجال الأمن في حفظ أمن مملكة البحرين بما يدعم مسارات التنمية التي تأخذ طريقها في التطور في ظل أجواء آمنة ومستقرة، وبما يحقق رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. ونوه وزير المالية والاقتصاد الوطني
بمناسبة الاحتفال بيوم شرطة البحرين الذي يوافق الرابع عشر من شهر ديسمبر من كل عام بالجهود الوطنية الدؤوبة والدور الرائد الذي تقوم به شرطة مملكة البحرين في حفظ الأمن وحماية المكتسبات والانجازات الوطنية التي تحققت في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم. وأشار إلى أن الاحتفال بهذا اليوم يعد فرصة لاستذكار ما حققته وزارة الداخلية بفضل توجيهات الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية من منجزات أمنية وحضارية منذ تأسيسها حتى اليوم،
وبمساعيها الحثيثة في ترسيخ المكتسبات الوطنية من خلال الحفاظ على الأمن وسلامة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة.
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