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رئيس جهاز المساحة يشيد بجهود وزير الداخلية

12/14/2023 7:23:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعث‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬جهاز‭ ‬المساحة‭ ‬والتسجيل‭ ‬العقاري،‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬إلى‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬هنأه‭ ‬فيها‭ ‬بمناسبة‭ ‬يوم‭ ‬شرطة‭ ‬البحرين،‭ ‬الذي‭ ‬يوافق‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬مشيداً‭ ‬بدور‭ ‬وكفاءة‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار،‭ ‬بفضل‭ ‬الرعاية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬ودعم‭ ‬ومساندة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

وأشاد‭ ‬رئيس‭ ‬جهاز‭ ‬المساحة‭ ‬والتسجيل‭ ‬العقاري‭ ‬بما‭ ‬يقدمه‭ ‬رجال‭ ‬الشرطة‭ ‬من‭ ‬تضحيات‭ ‬لتعزيز‭ ‬أمن‭ ‬واستقرار‭ ‬الوطن‭ ‬واسهامهم‭ ‬في‭ ‬بلوغ‭ ‬البحرين‭ ‬المراتب‭ ‬المتقدمة‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة،‭ ‬فلا‭ ‬تقدم‭ ‬إلا‭ ‬بوجود‭ ‬أمن‭ ‬واستقرار‭ ‬يقوم‭ ‬عليه‭ ‬رجال‭ ‬أوفياء‭ ‬مخلصون‭ ‬قادرون‭ ‬على‭ ‬تحقيقه‭ ‬بمسؤولية‭ ‬ومهنية‭ ‬عالية‭.‬

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