رئيس جهاز المساحة يشيد بجهود وزير الداخلية

وأشاد‭ ‬رئيس‭ ‬جهاز‭ ‬المساحة‭ ‬والتسجيل‭ ‬العقاري‭ ‬بما‭ ‬يقدمه‭ ‬رجال‭ ‬الشرطة‭ ‬من‭ ‬تضحيات‭ ‬لتعزيز‭ ‬أمن‭ ‬واستقرار‭ ‬الوطن‭ ‬واسهامهم‭ ‬في‭ ‬بلوغ‭ ‬البحرين‭ ‬المراتب‭ ‬المتقدمة‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة،‭ ‬فلا‭ ‬تقدم‭ ‬إلا‭ ‬بوجود‭ ‬أمن‭ ‬واستقرار‭ ‬يقوم‭ ‬عليه‭ ‬رجال‭ ‬أوفياء‭ ‬مخلصون‭ ‬قادرون‭ ‬على‭ ‬تحقيقه‭ ‬بمسؤولية‭ ‬ومهنية‭ ‬عالية‭.‬

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