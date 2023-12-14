رئيس جهاز المساحة يشيد بجهود وزير الداخلية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بعث الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، برقية تهنئة إلى الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، هنأه فيها بمناسبة يوم شرطة البحرين، الذي يوافق الرابع عشر من ديسمبر من كل عام، مشيداً بدور وكفاءة وزارة الداخلية لتحقيق الأمن والاستقرار، بفضل الرعاية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم ودعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأشاد رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري بما يقدمه رجال الشرطة من تضحيات لتعزيز أمن واستقرار الوطن واسهامهم في بلوغ البحرين المراتب المتقدمة في التنمية الشاملة، فلا تقدم إلا بوجود أمن واستقرار يقوم عليه رجال أوفياء مخلصون قادرون على تحقيقه بمسؤولية ومهنية عالية.
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