وزير النفط يشيد بالإنجازات الرائدة لشرطة البحرين

وثمّن‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬المبعوث‭ ‬الخاص‭ ‬لشؤون‭ ‬المناخ‭ ‬التوجيهات‭ ‬السديدة‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬التي‭ ‬عززت‭ ‬الدور‭ ‬الأمني‭ ‬لوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬وحققت‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬والبرامج‭ ‬المتميزة‭ ‬خدمة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وشعبها‭ ‬الكريم‭.‬

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