Friday, 15 December 2023 04:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير النفط يشيد بالإنجازات الرائدة لشرطة البحرين

12/14/2023 7:23:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أشاد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬بن‭ ‬دينه‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬المبعوث‭ ‬الخاص‭ ‬لشؤون‭ ‬المناخ‭ ‬بالنجاحات‭ ‬والإنجازات‭ ‬الرائدة‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬شرطة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬التي‭ ‬جاءت‭ ‬بفضل‭ ‬البرامج‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬الأمنية‭ ‬التي‭ ‬أطلقها‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬والتي‭ ‬أسهمت‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬أمنية‭ ‬مميزة‭ ‬تواكب‭ ‬عصر‭ ‬التطور‭ ‬والتقنيات‭ ‬الحديثة،‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬أمن‭ ‬ومكتسبات‭ ‬الوطن‭ ‬التي‭ ‬تحققت‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المشروع‭ ‬الإصلاحي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المعظم‭ ‬الذي‭ ‬عزز‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬المحلي‭ ‬والدولي‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬الجوانب‭ ‬حتى‭ ‬أصبحت‭ ‬نموذجًا‭ ‬عالميًا‭ ‬ولها‭ ‬المكانة‭ ‬الرفيعة‭ ‬التي‭ ‬يتطلع‭ ‬إليها‭ ‬الجميع‭. ‬

وثمّن‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬المبعوث‭ ‬الخاص‭ ‬لشؤون‭ ‬المناخ‭ ‬التوجيهات‭ ‬السديدة‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬التي‭ ‬عززت‭ ‬الدور‭ ‬الأمني‭ ‬لوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬وحققت‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬والبرامج‭ ‬المتميزة‭ ‬خدمة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وشعبها‭ ‬الكريم‭.‬

كلمات دالة

MENAFN14122023000055011008ID1107600569

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث