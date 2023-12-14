وزير النفط يشيد بالإنجازات الرائدة لشرطة البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أشاد الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ بالنجاحات والإنجازات الرائدة التي حققتها شرطة مملكة البحرين، التي جاءت بفضل البرامج والاستراتيجيات الأمنية التي أطلقها الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية والتي أسهمت بشكل كبير في تقديم خدمات أمنية مميزة تواكب عصر التطور والتقنيات الحديثة، والحفاظ على أمن ومكتسبات الوطن التي تحققت في ظل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم الذي عزز مكانة مملكة البحرين على المستويين المحلي والدولي في كافة الجوانب حتى أصبحت نموذجًا عالميًا ولها المكانة الرفيعة التي يتطلع إليها الجميع.
وثمّن وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ التوجيهات السديدة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، التي عززت الدور الأمني لوزارة الداخلية وحققت النجاح في تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج المتميزة خدمة لمملكة البحرين وشعبها الكريم.
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