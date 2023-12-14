خريجون من جامعة الخليج العربي يشاركون في المنتدى الإقليمي في مجال الصحة العامة بالرياض

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتمحورت‭ ‬مناقشات‭ ‬المنتدى‭ ‬حول‭ ‬موضوع‭ ‬‮«‬سد‭ ‬الفجوة‭: ‬ترجمة‭ ‬الأبحاث‭ ‬إلى‭ ‬سياسات‭ ‬وممارسة‭ ‬للتحديات‭ ‬والطريق‭ ‬إلى‭ ‬الأمام‮»‬،‭ ‬إذ‭ ‬ركز‭ ‬الخبراء‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬تحويل‭ ‬الأبحاث‭ ‬العلمية‭ ‬إلى‭ ‬سياسات‭ ‬عملية‭ ‬قائمة‭ ‬على‭ ‬الأدلة،‭ ‬بهدف‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬الصحية‭ ‬الراهنة‭ ‬وتحسين‭ ‬جودة‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تناولت‭ ‬فيه‭ ‬الجلسات‭ ‬الفرعية‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭ ‬قضايا‭ ‬متنوعة‭ ‬تتعلق‭ ‬بتعليم‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬وتوصياتها،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬التصورات‭ ‬المهنية‭ ‬للصحة‭ ‬العامة‭ ‬بين‭ ‬أطباء‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭.‬

وفي‭ ‬سياق‭ ‬استعراض‭ ‬الأبحاث‭ ‬والتحليلات‭ ‬الأخيرة‭ ‬لتطوير‭ ‬استراتيجيات‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬قدم‭ ‬أستاذ‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬المساعد‭ ‬في‭ ‬كلية‭ ‬الطب‭ ‬والعلوم‭ ‬الطبية،‭ ‬منسق‭ ‬شؤون‭ ‬رابطة‭ ‬الخريجين‭ ‬بجامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬الدكتور‭ ‬سلمان‭ ‬حمد‭ ‬الزياني‭ ‬ورقة‭ ‬عمل‭ ‬ناقشت‭ ‬التصورات‭ ‬المهنية‭ ‬لتخصص‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬بين‭ ‬أطباء‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬فيما‭ ‬قدمت‭ ‬الأستاذة‭ ‬سمية‭ ‬حسين‭ ‬ممثلا‭ ‬عن‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ورقة‭ ‬عمل‭ ‬ناقشت‭ ‬البحوث‭ ‬السريرية‭ ‬والصحة‭ ‬العامة‭ ‬من‭ ‬منظور‭ ‬تنظيمي‭.‬

وعلق‭ ‬الدكتور‭ ‬الزياني‭ ‬على‭ ‬مشاركة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬خريجي‭ ‬الجامعة‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬من‭ ‬دواعي‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬أن‭ ‬يشارك‭ ‬خريجو‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الدفعات‭ ‬والتخصصات‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬والمنتديات‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬مناقشة‭ ‬المستجدات‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الطبية‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الأصعدة،‭ ‬إذ‭ ‬نشاهد‭ ‬بوضوح‭ ‬مدى‭ ‬الاحترافية‭ ‬والمهنية‭ ‬التي‭ ‬يتمتعون‭ ‬بها،‭ ‬وحجم‭ ‬العطاء‭ ‬والإخلاص‭ ‬لمهنة‭ ‬الطب‭ ‬النبيلة،‭ ‬وهذا‭ ‬يشكل‭ ‬مصدر‭ ‬فخر‭ ‬للجامعة‭ ‬التي‭ ‬تزهو‭ ‬دائماً‭ ‬بخريجيها‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬من‭ ‬الخريجين‭ ‬الخليجيين‭ ‬الذي‭ ‬شاركوا‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الدكتور‭ ‬سلمان‭ ‬حمد‭ ‬الزياني،‭ ‬الدكتور‭ ‬عادل‭ ‬الصياد‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والأستاذة‭ ‬سمية‭ ‬حسين‭ ‬ممثلا‭ ‬عن‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والدكتورة‭ ‬ندى‭ ‬الناجي‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الخليجي‭ ‬لمقاومة‭ ‬الأمراض‭ ‬ومكافحتها‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬والدكتور‭ ‬عبدالله‭ ‬المنجي‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭. ‬

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