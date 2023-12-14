خريجون من جامعة الخليج العربي يشاركون في المنتدى الإقليمي في مجال الصحة العامة بالرياض

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) شارك خمسة خليجيين من خريجي كلية الطب والعلوم الطبية بجامعة الخليج العربي في أعمال المنتدى الإقليمي الأكاديمي والبحثي في مجال الصحة العامة الذي نظمه المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، في الرياض في إطار الجهود الخليجية المستمرة لتعزيز التعاون وتحسين الرعاية الصحية في منطقة الخليج. وهدف المنتدى إلى مناقشة أبرز التحديات وأهم القضايا في البرامج الأكاديمية البحثية، والعمل على تعزيز شبكات التواصل لتبادل المعرفة والخبرات بين دول مجلس التعاون، وقد شهد المنتدى حضور ومشاركة نخبة من الخبراء الخليجيين والعالميين، الذين ناقشوا تحديات التعليم والبحث في مجال الصحة العامة ضمن مجلس التعاون الخليجي.
وتمحورت مناقشات المنتدى حول موضوع «سد الفجوة: ترجمة الأبحاث إلى سياسات وممارسة للتحديات والطريق إلى الأمام»، إذ ركز الخبراء على أهمية تحويل الأبحاث العلمية إلى سياسات عملية قائمة على الأدلة، بهدف مواجهة التحديات الصحية الراهنة وتحسين جودة الرعاية الصحية، في الوقت الذي تناولت فيه الجلسات الفرعية في المنتدى قضايا متنوعة تتعلق بتعليم الصحة العامة وتوصياتها، مع التركيز على التصورات المهنية للصحة العامة بين أطباء دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي سياق استعراض الأبحاث والتحليلات الأخيرة لتطوير استراتيجيات التعليم والتدريب في هذا المجال، قدم أستاذ الصحة العامة المساعد في كلية الطب والعلوم الطبية، منسق شؤون رابطة الخريجين بجامعة الخليج العربي الدكتور سلمان حمد الزياني ورقة عمل ناقشت التصورات المهنية لتخصص الصحة العامة بين أطباء دول مجلس التعاون الخليجي، فيما قدمت الأستاذة سمية حسين ممثلا عن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في مملكة البحرين ورقة عمل ناقشت البحوث السريرية والصحة العامة من منظور تنظيمي.
وعلق الدكتور الزياني على مشاركة عدد من خريجي الجامعة في المنتدى قائلاً: «من دواعي الفخر والاعتزاز أن يشارك خريجو جامعة الخليج العربي من مختلف الدفعات والتخصصات الطبية في المحافل والمنتديات الرامية إلى مناقشة المستجدات على الساحة الطبية على مختلف الأصعدة، إذ نشاهد بوضوح مدى الاحترافية والمهنية التي يتمتعون بها، وحجم العطاء والإخلاص لمهنة الطب النبيلة، وهذا يشكل مصدر فخر للجامعة التي تزهو دائماً بخريجيها من أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية».
وكان من الخريجين الخليجيين الذي شاركوا في المنتدى إلى جانب الدكتور سلمان حمد الزياني، الدكتور عادل الصياد من وزارة الصحة في مملكة البحرين والأستاذة سمية حسين ممثلا عن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في مملكة البحرين والدكتورة ندى الناجي من المركز الخليجي لمقاومة الأمراض ومكافحتها بالمملكة العربية السعودية والدكتور عبدالله المنجي من وزارة الصحة في سلطنة عمان.
كلمات دالة
MENAFN14122023000055011008ID1107600568
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.