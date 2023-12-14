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40% من السكان عمالة:في الربع الثالث.. موظفو القطاع الخاص البحرينيون ضعف موظفي العام

12/14/2023 7:23:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)


أفادت‭ ‬أحدث‭ ‬إحصائيات‭ ‬هيئة‭ ‬التأمينات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬2023‭ ‬أن‭ ‬40 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬البحرين‭ ‬يعملون‭ ‬في‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭. ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬أكدت‭ ‬الأرقام‭ ‬أن‭ ‬موظفي‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬من‭ ‬البحرينيين‭ ‬يشكلون‭ ‬ضعف‭ ‬موظفي‭ ‬القطاع‭ ‬العام،‭ ‬حيث‭ ‬بلغت‭ ‬نسبة‭ ‬موظفي‭ ‬العام‭ ‬نحو‭ ‬49‭.‬3 ‭%‬ ‭ ‬وعددهم‭ ‬نحو‭ ‬50‭ ‬ألفا‭ ‬و17‭ ‬موظفا،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬وصل‭ ‬عدد‭ ‬موظفي‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬101‭ ‬ألف‭ ‬و321‭ ‬موظفا،‭ ‬بنسبة‭ ‬زيادة‭ ‬بلغت‭ ‬1‭.‬4 ‭%‬ ‭ ‬مقارنة‭ ‬بعام‭ ‬2022‭.‬

ووصل‭ ‬إجمالي‭ ‬الموظفين‭ ‬البحرينيين‭ ‬خلال‭ ‬نفس‭ ‬الربع‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬151‭ ‬ألفا‭ ‬و338‭ ‬مواطنا،‭ ‬بنسبة‭ ‬زيادة‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬1 ‭%‬ ‭ ‬مقارنة‭ ‬بالعام‭ ‬الماضي‭. ‬فيما‭ ‬بلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬موظفي‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬نحو‭ ‬567‭ ‬ألفا‭ ‬و411،‭ ‬466‭ ‬ألفا‭ ‬و90‭ ‬منهم‭ ‬غير‭ ‬بحرينيين،‭ ‬ليصل‭ ‬إجمالي‭ ‬عدد‭ ‬العمالة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬617‭ ‬ألفا‭ ‬و428‭ ‬موظفا‭ ‬وعاملا‭.‬

وذكرت‭ ‬الأرقام‭ ‬الرسمية‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬المتقاعدين‭ ‬الأحياء‭ ‬بلغ‭ ‬نحو‭ ‬84‭ ‬ألفا‭ ‬و328‭ ‬فردا،‭ ‬فيما‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬أصحاب‭ ‬المعاشات‭ ‬المتوفين‭ ‬نحو‭ ‬15‭ ‬ألفا‭ ‬و64،‭ ‬ومستحقيهم‭ ‬نحو‭ ‬23‭ ‬ألفا‭ ‬و696‭ ‬فردا،‭ ‬وهم‭ ‬الذين‭ ‬تدفع‭ ‬لهم‭ ‬معاشات‭ ‬المتقاعدين‭ ‬المتوفين‭ ‬الشهرية‭. ‬النسبة‭ ‬الكبرى‭ ‬من‭ ‬هؤلاء‭ ‬هم‭ ‬متقاعدو‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬وتصل‭ ‬إلى‭ ‬52 ‭%‬ ،‭ ‬أما‭ ‬نسبة‭ ‬مستحقي‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬فتصل‭ ‬إلى‭ ‬48 ‭%‬ ‭.‬

إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬بلغ‭ ‬متوسط‭ ‬الراتب‭ ‬الشهري‭ ‬للمشتركين‭ ‬البحرينيين‭ ‬من‭ ‬الموظفين‭ ‬نحو‭ ‬857‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا،‭ ‬وكان‭ ‬متوسط‭ ‬العمر‭ ‬للموظفين‭ ‬البحرينيين‭ ‬أيضا‭ ‬نحو‭ ‬36‭ ‬سنة‭. ‬أما‭ ‬متوسط‭ ‬الراتب‭ ‬التقاعدي‭ ‬الشهري‭ ‬فوصل‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬819‭ ‬دينارا،‭ ‬أما‭ ‬متوسط‭ ‬راتب‭ ‬المستحقين‭ ‬نحو‭ ‬355‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭.‬

وارتفع‭ ‬متوسط‭ ‬رواتب‭ ‬موظفي‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬945‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا،‭ ‬أما‭ ‬متوسط‭ ‬رواتب‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬فوصلت‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬815‭ ‬دينارا‭. ‬وكان‭ ‬متوسط‭ ‬رواتب‭ ‬الذكور‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬أعلى‭ ‬من‭ ‬الإناث،‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬نحو‭ ‬979‭ ‬دينارا،‭ ‬ومتوسط‭ ‬رواتب‭ ‬الإناث‭ ‬نحو‭ ‬911‭ ‬دينارا‭. ‬أما‭ ‬الفارق‭ ‬بين‭ ‬رواتب‭ ‬الذكور‭ ‬والإناث‭ ‬في‭ ‬الخاص‭ ‬كان‭ ‬كبيرا،‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬راتب‭ ‬الذكور‭ ‬نحو‭ ‬905‭ ‬دنانير‭ ‬والإناث‭ ‬نحو‭ ‬652‭ ‬دينارا‭. ‬

وفي‭ ‬ذات‭ ‬السياق،‭ ‬وصل‭ ‬عدد‭ ‬الموظفين‭ ‬الجدد‭ ‬من‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬القطاعين‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬7045‭ ‬موظفا،‭ ‬وشكلت‭ ‬الإناث‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬54 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الموظفين‭ ‬الجدد‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬المحلي،‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬عددهن‭ ‬نحو‭ ‬3806‭ ‬إناث،‭ ‬2858‭ ‬منهن‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬و948‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭.
‬أما‭ ‬إجمالي‭ ‬عدد‭ ‬الذكور‭ ‬الذين‭ ‬انضموا‭ ‬الى‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬خلال‭ ‬نفس‭ ‬الفترة‭ ‬بلغ‭ ‬نحو‭ ‬3239‭ ‬رجلا،‭ ‬526‭ ‬منهم‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬و2713‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭. ‬

وتساوى‭ ‬متوسط‭ ‬رواتب‭ ‬الذكور‭ ‬والإناث‭ ‬من‭ ‬الموظفين‭ ‬البحرينيين‭ ‬الجدد‭ ‬في‭ ‬القطاعين،‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬متوسط‭ ‬راتب‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬للجنسين‭ ‬نحو‭ ‬629‭ ‬دينارا،‭ ‬أما‭ ‬متوسط‭ ‬رواتب‭ ‬الذكور‭ ‬كان‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬الإناث،‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬نحو‭ ‬445‭ ‬دينارا‭ ‬مقابل‭ ‬447‭ ‬دينارا‭ ‬للإناث‭. ‬

وبينت‭ ‬إحصائيات‭ ‬هيئة‭ ‬التأمينات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬غير‭ ‬البحرينيين‭ ‬الذين‭ ‬توظفوا‭ ‬خلال‭ ‬نفس‭ ‬الربع‭ ‬نحو‭ ‬49‭ ‬ألفا‭ ‬و390‭ ‬فردا،‭ ‬شكل‭ ‬الذكور‭ ‬منهم‭ ‬نحو‭ ‬85‭.‬9 ‭%‬ ،‭ ‬وبلغ‭ ‬عددهم‭ ‬نحو‭ ‬42‭ ‬ألفا‭ ‬و426،‭ ‬فيما‭ ‬وصل‭ ‬عدد‭ ‬الإناث‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬6964‭ ‬امرأة‭. ‬

أما‭ ‬عدد‭ ‬المتقاعدين‭ ‬المستجدين‭ ‬فوصل‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬5066‭ ‬متقاعدا،‭ ‬كان‭ ‬عدد‭ ‬الإناث‭ ‬بينهم‭ ‬الأكثر،‭ ‬وعددهن‭ ‬نحو‭ ‬2640‭ ‬أنثى،‭ ‬أما‭ ‬الذكور‭ ‬فبلغ‭ ‬عددهم‭ ‬نحو‭ ‬2426‭ ‬رجلا‭. ‬كما‭ ‬تجاوز‭ ‬عدد‭ ‬الذكور‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬عدد‭ ‬النساء،‭ ‬حيث‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬1087‭ ‬رجلا‭ ‬مقابل‭ ‬752‭ ‬امرأة‭. ‬

وأيضا،‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬المتقاعدين‭ (‬تقاعد‭ ‬مبكر‭) ‬نحو‭ ‬4565‭ ‬متقاعدا‭ ‬من‭ ‬القطاعين،‭ ‬منهم‭ ‬1714‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬و2851‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭. ‬أما‭ ‬المستحقون‭ ‬الجدد‭ ‬فوصل‭ ‬عددهم‭ ‬إلى‭ ‬369،‭ ‬منهم‭ ‬299‭ ‬فردا‭ ‬مسجلين‭ ‬ضمن‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬و70‭ ‬ضمن‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭. ‬وبلغ‭ ‬متوسط‭ ‬المعاش‭ ‬الشهري‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الحكومي‭ ‬للمستحقين‭ ‬نحو‭ ‬472‭ ‬دينارا،‭ ‬أما‭ ‬راتب‭ ‬مستحقي‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬فبلغ‭ ‬نحو‭ ‬199‭ ‬دينارا‭. ‬

وفي‭ ‬سياق‭ ‬ذي‭ ‬صلة،‭ ‬بلغت‭ ‬نسبة‭ ‬البحرينيين‭ ‬الذين‭ ‬يتقاضون‭ ‬رواتبا‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬وما‭ ‬فوق‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬24 ‭%‬ ،‭ ‬وعددهم‭ ‬نحو‭ ‬36‭ ‬ألفا‭ ‬و247،‭ ‬أما‭ ‬النسبة‭ ‬الكبرى‭ ‬ذهبت‭ ‬لمن‭ ‬يتقاضون‭ ‬رواتب‭ ‬شهريا‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬200‭-‬399‭ ‬دينارا‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬تشكل‭ ‬نحو‭ ‬27 ‭%‬ ،‭ ‬وعددهم‭ ‬نحو‭ ‬40‭ ‬ألفا‭ ‬و497،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬نسبة‭ ‬من‭ ‬يحصلون‭ ‬على‭ ‬معاشات‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬400‭-‬599‭ ‬دينارا‭ ‬بلغت‭ ‬نحو‭ ‬23 ‭%‬ ،‭ ‬وعددهم‭ ‬نحو‭ ‬34‭ ‬ألفا‭ ‬و689‭ ‬فردا‭.‬

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