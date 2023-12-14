40% من السكان عمالة:في الربع الثالث.. موظفو القطاع الخاص البحرينيون ضعف موظفي العام

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أفادت أحدث إحصائيات هيئة التأمينات الاجتماعية خلال الربع الثالث من العام 2023 أن 40 % من سكان البحرين يعملون في القطاعين العام والخاص. في الوقت الذي أكدت الأرقام أن موظفي القطاع الخاص من البحرينيين يشكلون ضعف موظفي القطاع العام، حيث بلغت نسبة موظفي العام نحو 49.3 % وعددهم نحو 50 ألفا و17 موظفا، في حين وصل عدد موظفي القطاع الخاص إلى نحو 101 ألف و321 موظفا، بنسبة زيادة بلغت 1.4 % مقارنة بعام 2022.
ووصل إجمالي الموظفين البحرينيين خلال نفس الربع إلى نحو 151 ألفا و338 مواطنا، بنسبة زيادة وصلت إلى 1 % مقارنة بالعام الماضي. فيما بلغ إجمالي موظفي القطاع الخاص نحو 567 ألفا و411، 466 ألفا و90 منهم غير بحرينيين، ليصل إجمالي عدد العمالة في البحرين إلى نحو 617 ألفا و428 موظفا وعاملا.
وذكرت الأرقام الرسمية أن عدد المتقاعدين الأحياء بلغ نحو 84 ألفا و328 فردا، فيما بلغ عدد أصحاب المعاشات المتوفين نحو 15 ألفا و64، ومستحقيهم نحو 23 ألفا و696 فردا، وهم الذين تدفع لهم معاشات المتقاعدين المتوفين الشهرية. النسبة الكبرى من هؤلاء هم متقاعدو القطاع الخاص وتصل إلى 52 % ، أما نسبة مستحقي القطاع العام فتصل إلى 48 % .
إلى ذلك، بلغ متوسط الراتب الشهري للمشتركين البحرينيين من الموظفين نحو 857 دينارا بحرينيا، وكان متوسط العمر للموظفين البحرينيين أيضا نحو 36 سنة. أما متوسط الراتب التقاعدي الشهري فوصل إلى نحو 819 دينارا، أما متوسط راتب المستحقين نحو 355 دينارا بحرينيا.
وارتفع متوسط رواتب موظفي القطاع العام إلى نحو 945 دينارا بحرينيا، أما متوسط رواتب القطاع الخاص فوصلت إلى نحو 815 دينارا. وكان متوسط رواتب الذكور في العام أعلى من الإناث، حيث بلغ نحو 979 دينارا، ومتوسط رواتب الإناث نحو 911 دينارا. أما الفارق بين رواتب الذكور والإناث في الخاص كان كبيرا، حيث بلغ راتب الذكور نحو 905 دنانير والإناث نحو 652 دينارا.
وفي ذات السياق، وصل عدد الموظفين الجدد من البحرينيين في القطاعين خلال الربع الثالث إلى نحو 7045 موظفا، وشكلت الإناث ما نسبته 54 % من إجمالي الموظفين الجدد في السوق المحلي، حيث بلغ عددهن نحو 3806 إناث، 2858 منهن في القطاع الخاص و948 في القطاع العام.
أما إجمالي عدد الذكور الذين انضموا الى سوق العمل خلال نفس الفترة بلغ نحو 3239 رجلا، 526 منهم في القطاع العام و2713 في القطاع الخاص.
وتساوى متوسط رواتب الذكور والإناث من الموظفين البحرينيين الجدد في القطاعين، حيث بلغ متوسط راتب القطاع العام للجنسين نحو 629 دينارا، أما متوسط رواتب الذكور كان أقل من الإناث، حيث بلغ نحو 445 دينارا مقابل 447 دينارا للإناث.
وبينت إحصائيات هيئة التأمينات الاجتماعية أن عدد غير البحرينيين الذين توظفوا خلال نفس الربع نحو 49 ألفا و390 فردا، شكل الذكور منهم نحو 85.9 % ، وبلغ عددهم نحو 42 ألفا و426، فيما وصل عدد الإناث إلى نحو 6964 امرأة.
أما عدد المتقاعدين المستجدين فوصل إلى نحو 5066 متقاعدا، كان عدد الإناث بينهم الأكثر، وعددهن نحو 2640 أنثى، أما الذكور فبلغ عددهم نحو 2426 رجلا. كما تجاوز عدد الذكور في القطاع العام عدد النساء، حيث وصل إلى 1087 رجلا مقابل 752 امرأة.
وأيضا، بلغ عدد المتقاعدين (تقاعد مبكر) نحو 4565 متقاعدا من القطاعين، منهم 1714 من القطاع العام و2851 من القطاع الخاص. أما المستحقون الجدد فوصل عددهم إلى 369، منهم 299 فردا مسجلين ضمن القطاع العام و70 ضمن القطاع الخاص. وبلغ متوسط المعاش الشهري في القطاع الحكومي للمستحقين نحو 472 دينارا، أما راتب مستحقي القطاع الخاص فبلغ نحو 199 دينارا.
وفي سياق ذي صلة، بلغت نسبة البحرينيين الذين يتقاضون رواتبا تصل إلى ألف دينار وما فوق إلى نحو 24 % ، وعددهم نحو 36 ألفا و247، أما النسبة الكبرى ذهبت لمن يتقاضون رواتب شهريا ما بين 200-399 دينارا ، حيث كانت تشكل نحو 27 % ، وعددهم نحو 40 ألفا و497، في حين أن نسبة من يحصلون على معاشات تتراوح بين 400-599 دينارا بلغت نحو 23 % ، وعددهم نحو 34 ألفا و689 فردا.
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