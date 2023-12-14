سفيرة الكيان الإسرائيلي في لندن: لا وجود لـحـــل الـدولـتين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
قالت سفيرة الكيان الاسرائيلي في بريطانيا تسيبي هوتوفلي إن حكومتها لن تقبل بحل الدولتين خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة «سكاي نيوز». وخلال حوار محتدم سأل مارك أوستن صحفي «سكاي نيوز» عما إذا كان هناك للفلسطينيين دولة خاصة بهم في رؤية إسرائيل ما بعد الحرب، لتجيب هوتوفلي: «الجواب هو بالطبع لا». وأثارت تصريحات هوتوفلي انتقادات من سياسيين، من بينهم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الذي أكد أن الحكومة «لا تتفق» مع موقفها. وقال سوناك في حديث لقناة «سكاي نيوز»: «يبقى موقفنا الواضح والثابت أن حل الدولتين هو الخيار الصحيح في هذا الوضع، فلا أحد يريد أن يستمر هذا الصراع مدة أطول من اللازم».
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