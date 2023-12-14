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سفيرة الكيان الإسرائيلي في لندن: لا وجود لـحـــل الـدولـتين

12/14/2023 7:23:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

قالت‭ ‬سفيرة‭ ‬الكيان‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬تسيبي‭ ‬هوتوفلي‭ ‬إن‭ ‬حكومتها‭ ‬لن‭ ‬تقبل‭ ‬بحل‭ ‬الدولتين‭ ‬خلال‭ ‬مقابلة‭ ‬تلفزيونية‭ ‬مع‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬سكاي‭ ‬نيوز‮»‬‭. ‬وخلال‭ ‬حوار‭ ‬محتدم‭ ‬سأل‭ ‬مارك‭ ‬أوستن‭ ‬صحفي‭ ‬‮«‬سكاي‭ ‬نيوز‮»‬‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬دولة‭ ‬خاصة‭ ‬بهم‭ ‬في‭ ‬رؤية‭ ‬إسرائيل‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬الحرب،‭ ‬لتجيب‭ ‬هوتوفلي‭: ‬‮«‬الجواب‭ ‬هو‭ ‬بالطبع‭ ‬لا‮»‬‭. ‬وأثارت‭ ‬تصريحات‭ ‬هوتوفلي‭ ‬انتقادات‭ ‬من‭ ‬سياسيين،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬ريشي‭ ‬سوناك،‭ ‬الذي‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تتفق‮»‬‭ ‬مع‭ ‬موقفها‭. ‬وقال‭ ‬سوناك‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬لقناة‭ ‬‮«‬سكاي‭ ‬نيوز‮»‬‭: ‬‮«‬يبقى‭ ‬موقفنا‭ ‬الواضح‭ ‬والثابت‭ ‬أن‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬هو‭ ‬الخيار‭ ‬الصحيح‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الوضع،‭ ‬فلا‭ ‬أحد‭ ‬يريد‭ ‬أن‭ ‬يستمر‭ ‬هذا‭ ‬الصراع‭ ‬مدة‭ ‬أطول‭ ‬من‭ ‬اللازم‮»‬‭.‬

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