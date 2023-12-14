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إيران تحذر من تبعات تشكيل قوة في البحر الأحمر مدعومة من أمريكا

12/14/2023 7:23:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

‭ ‬دبي‭ - (‬رويترز‭): ‬ذكرت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬إيرانية‭ ‬رسمية‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الإيراني‭ ‬محمد‭ ‬رضا‭ ‬أشتياني‭ ‬حذر‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬مقترح‭ ‬تشكيل‭ ‬قوة‭ ‬متعددة‭ ‬الجنسيات‭ ‬مدعومة‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لحماية‭ ‬الملاحة‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬سيواجه‭ ‬‮«‬مشكلات‭ ‬استثنائية‮»‬‭. ‬

وجاءت‭ ‬تصريحات‭ ‬أشتياني‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قالت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬إنها‭ ‬تجري‭ ‬محادثات‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬أخرى‭ ‬لتشكيل‭ ‬تلك‭ ‬القوة‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الهجمات‭ ‬نفذها‭ ‬الحوثيون‭ ‬المدعومون‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬على‭ ‬سفن‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭. ‬

وقال‭ ‬أشتياني‭ ‬لوكالة‭ ‬أنباء‭ ‬الطلبة‭ ‬الإيرانية‭ ‬الرسمية‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬نشرتها‭ ‬أمس‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬اتخذوا‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬غير‭ ‬العقلانية،‭ ‬فسوف‭ ‬يواجهون‭ ‬مشكلات‭ ‬استثنائية‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬لأحد‭ ‬أن‭ ‬يتحرك‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬نهيمن‭ ‬عليها‮»‬‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭.
‬ولم‭ ‬يحدد‭ ‬أشتياني‭ ‬أي‭ ‬إجراءات‭ ‬الاستعداد‭ ‬لدى‭ ‬إيران‭ ‬لترد‭ ‬بها‭ ‬على‭ ‬تشكيل‭ ‬قوة‭ ‬للبحر‭ ‬الأحمر‭ ‬تدعمها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬

وقال‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬الأمريكي‭ ‬جيك‭ ‬سوليفان‭ ‬للصحفيين‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬إن‭ ‬واشنطن‭ ‬تجري‭ ‬محادثات‭ ‬مع‭ ‬‮«‬دول‭ ‬أخرى‮»‬‭ ‬بشأن‭ ‬تشكيل‭ ‬‮«‬قوة‭ ‬عمل‭ ‬بحرية‭... ‬لضمان‭ ‬المرور‭ ‬الآمن‭ ‬للسفن‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‮»‬‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يذكر‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭.
‬وتدخل‭ ‬الحوثيون،‭ ‬المتحالفون‭ ‬مع‭ ‬إيران،‭ ‬في‭ ‬الصراع‭ ‬بين‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬وإسرائيل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مهاجمة‭ ‬السفن‭ ‬في‭ ‬ممرات‭ ‬شحن‭ ‬حيوية‭ ‬وإطلاق‭ ‬طائرات‭ ‬مسيرة‭ ‬وصواريخ‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ألف‭ ‬ميل‭ ‬من‭ ‬مقرهم‭ ‬في‭ ‬صنعاء‭.
‬وعززت‭ ‬القوات‭ ‬البحرية‭ ‬الأمريكية‭ ‬والفرنسية‭ ‬تواجدها‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬لحماية‭ ‬السفن‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬استيلاء‭ ‬أو‭ ‬هجوم‭ ‬الحوثيين‭ ‬عليها‭. ‬

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