إيران تحذر من تبعات تشكيل قوة في البحر الأحمر مدعومة من أمريكا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
دبي - (رويترز): ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أمس أن وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني حذر من أن مقترح تشكيل قوة متعددة الجنسيات مدعومة من الولايات المتحدة لحماية الملاحة في البحر الأحمر سيواجه «مشكلات استثنائية».
وجاءت تصريحات أشتياني بعد أن قالت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إنها تجري محادثات مع دول أخرى لتشكيل تلك القوة في أعقاب سلسلة من الهجمات نفذها الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن على سفن في البحر الأحمر.
وقال أشتياني لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية الرسمية في تصريحات نشرتها أمس «إذا اتخذوا مثل هذه الخطوة غير العقلانية، فسوف يواجهون مشكلات استثنائية».
وأضاف «لا يمكن لأحد أن يتحرك في منطقة نهيمن عليها» في إشارة إلى البحر الأحمر.
ولم يحدد أشتياني أي إجراءات الاستعداد لدى إيران لترد بها على تشكيل قوة للبحر الأحمر تدعمها الولايات المتحدة.
وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان للصحفيين الأسبوع الماضي إن واشنطن تجري محادثات مع «دول أخرى» بشأن تشكيل «قوة عمل بحرية... لضمان المرور الآمن للسفن في البحر الأحمر» لكنه لم يذكر المزيد من التفاصيل.
وتدخل الحوثيون، المتحالفون مع إيران، في الصراع بين حركة حماس وإسرائيل من خلال مهاجمة السفن في ممرات شحن حيوية وإطلاق طائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل على بعد أكثر من ألف ميل من مقرهم في صنعاء.
وعززت القوات البحرية الأمريكية والفرنسية تواجدها في البحر الأحمر لحماية السفن من خطر استيلاء أو هجوم الحوثيين عليها.
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