اشتية: التركيز على إصلاح السلطة الفلسطينية تشتيت عن ضرورة التوصل إلى تسوية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

رام‭ ‬الله‭ - (‬رويترز‭): ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الفلسطيني‭ ‬محمد‭ ‬اشتية‭ ‬إن‭ ‬الضغط‭ ‬الدولي‭ ‬على‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬لتغيير‭ ‬قيادتها‭ ‬وتكثيف‭ ‬الإصلاحات‭ ‬تشتيت‭ ‬عن‭ ‬ضرورة‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬أفق‭ ‬سياسي‭ ‬لإرساء‭ ‬أسس‭ ‬السلام‭ ‬بعد‭ ‬حرب‭ ‬غزة‭. ‬ودعا‭ ‬اشتية‭ ‬خلال‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬رويترز‭ ‬إلى‭ ‬تدخل‭ ‬دولي‭ ‬لإنهاء‭ ‬الصراع‭ ‬المستمر‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭ ‬قائلا‭ ‬إن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بأكبر‭ ‬نفوذ‭ ‬إقليمي‭ ‬فشلت‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬استخدام‭ ‬نفوذها‭ ‬بصورة‭ ‬فعالة‭. ‬

وقال‭ ‬اشتية‭ ‬‮«‬ما‭ ‬نحتاج‭ ‬إليه‭ ‬هو‭ ‬غد‭ ‬لجميع‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭. ‬ما‭ ‬نحتاج‭ ‬إليه‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬نشهد‭ ‬انتهاء‭ ‬الصراع‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الفلسطيني‭ ‬وتجسيد‭ ‬وتنفيذ‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‮»‬‭. ‬وما‭ ‬زال‭ ‬الغموض‭ ‬يحيط‭ ‬بخطط‭ ‬مستقبل‭ ‬غزة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تنهي‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬اجتياحها‭ ‬المتواصل‭ ‬منذ‭ ‬أسابيع،‭ ‬لكن‭ ‬ثمة‭ ‬دعما‭ ‬دوليا‭ ‬واسع‭ ‬النطاق‭ ‬لتكليف‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬بدور‭ ‬بارز‭. ‬وتمارس‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬حكما‭ ‬محدودا‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭. ‬

غير‭ ‬أن‭ ‬السلطة‭ ‬التي‭ ‬تأسست‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاقات‭ ‬أوسلو‭ ‬عام‭ ‬1993‭ ‬تتعرض‭ ‬لاتهامات‭ ‬بانعدام‭ ‬الكفاءة‭ ‬والفساد‭ ‬وتضغط‭ ‬عليها‭ ‬واشنطن‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تغيير‭ ‬قيادتها،‭ ‬الرئيس‭ ‬محمود‭ ‬عباس‭ ‬البالغ‭ ‬عمره‭ ‬88‭ ‬عاما‭. ‬ودأب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬على‭ ‬القول‭ ‬إن‭ ‬واشنطن‭ ‬ترى‭ ‬أن‭ ‬حل‭ ‬إقامة‭ ‬دولتين،‭ ‬دولة‭ ‬فلسطينية‭ ‬مستقلة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬إسرائيل،‭ ‬هو‭ ‬الحل‭ ‬الوحيد‭ ‬القابل‭ ‬للتطبيق‭. ‬

لكنه‭ ‬يضغط‭ ‬على‭ ‬عباس‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬وتمكين‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬ودعم‭ ‬حرية‭ ‬الصحافة‭ ‬وضخ‭ ‬دماء‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬السلطة‭ ‬التي‭ ‬يتراجع‭ ‬دعم‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬لها‭ ‬منذ‭ ‬أعوام‭. ‬وقال‭ ‬اشتية‭ ‬إن‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وضعت‭ ‬بالفعل‭ ‬مقترحاتها‭ ‬للإصلاح‭ ‬وإن‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬التحديات‭ ‬الداخلية‭ ‬تشتيت‭. ‬واشتية‭ ‬حليف‭ ‬مقرب‭ ‬لعباس‭ ‬وشارك‭ ‬في‭ ‬فريق‭ ‬التفاوض‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬مدريد‭ ‬للسلام‭ ‬عام‭ ‬1991‭. ‬

وتابع‭ ‬‮«‬القضية‭ ‬بالنسبة‭ ‬لنا‭ ‬هي‭ ‬امنحونا‭ ‬أفقا‭ ‬سياسيا‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬فشلت‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬ممارسة‭ ‬الضغوط‭ ‬الضرورية‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬لتفي‭ ‬بتعهدات‭ ‬السلام‭ ‬التي‭ ‬قطعتها‭. ‬وأردف‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬حينما‭ ‬يأتي‭ ‬الأمريكيون‭ ‬إلى‭ ‬هنا،‭ ‬لا‭ ‬يملكون‭ ‬ما‭ ‬يقدمونه‭. ‬حينما‭ ‬لا‭ ‬يملكون‭ ‬ما‭ ‬يقدمونه،‭ ‬يبدأون‭ ‬التحدث‭ ‬عن‭ ‬ضخ‭ ‬دماء‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‮»‬‭.‬

قال‭ ‬اشتية‭ ‬إن‭ ‬رفض‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬السماح‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بالمطالبة‭ ‬بوقف‭ ‬فوري‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬وحثها،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬حقن‭ ‬دماء‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬‮«‬تناقض‮»‬‭. ‬وقُتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬18‭ ‬ألفا‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬تناقض‭ ‬ينبغي‭ ‬ألا‭ ‬يكون‭ ‬حاضرا‭. ‬يمكن‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ممارسة‭ ‬ضغوط‭ ‬جادة‭ ‬على‭ ‬الإسرائيليين،‭ ‬يمكن‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أمر‭ ‬إسرائيل‭ ‬بوقف‭ ‬الحرب‮»‬‭. ‬

وتأتي‭ ‬تعليقات‭ ‬اشتية‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬استخدمت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬رسميا‭ ‬حق‭ ‬النقض‭ (‬الفيتو‭) ‬لمنع‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬من‭ ‬المطالبة‭ ‬بوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬تحذير‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬جوتيريش‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الحرب‭ ‬المستمرة‭ ‬منذ‭ ‬شهرين‭ ‬قد‭ ‬تشكل‭ ‬تهديدا‭ ‬عالميا‭. ‬وذكر‭ ‬اشتية‭ ‬‮«‬المطلوب‭ ‬اليوم‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬يقول،‭ ‬مع‭ ‬تقديم‭ ‬جدول‭ ‬زمني‭ ‬شديد‭ ‬الوضوح،‭ ‬إن‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الواقع‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬منذ‭ ‬1967‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬ينتهي‭. ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬المخرج‭ ‬الوحيد‮»‬‭. ‬

وطالب‭ ‬اشتية‭ ‬بوقف‭ ‬فوري‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬قائلا‭ ‬إن‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬يواجهون‭ ‬مجاعة‭ ‬وإن‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬إسقاط‭ ‬شحنات‭ ‬غذائية‭ ‬طارئة‭ ‬من‭ ‬الجو‭ ‬لتفادي‭ ‬وقوع‭ ‬كارثة‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬يتضور‭ ‬شعبنا‭ ‬جوعا‭. ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬مستلزمات‭ ‬طبية‭. ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬غذاء‮»‬‭. ‬وتصر‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بالسيطرة‭ ‬الأمنية‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬لضمان‭ ‬ألا‭ ‬يتكرر‭ ‬هجوم‭ ‬حماس‭ ‬الذي‭ ‬تقول‭ ‬إنه‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬1200‭ ‬إسرائيلي‭ ‬وأجنبي‭ ‬واحتجاز‭ ‬240‭ ‬رهينة‭ ‬واقتيادهم‭ ‬إلى‭ ‬غزة‭. ‬

‭ ‬ويفيد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬أيضا‭ ‬بأن‭ ‬إسرائيل‭ ‬لن‭ ‬تسمح‭ ‬للسلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬بإدارة‭ ‬غزة،‭ ‬قائلا‭ ‬إن‭ ‬إسرائيل‭ ‬تختلف‭ ‬مع‭ ‬واشنطن‭ ‬في‭ ‬مسألة‭ ‬كيفية‭ ‬إدارة‭ ‬القطاع‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬حماس‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬اشتية‭ ‬إن‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬وبلينكن‭ ‬ومسؤولين‭ ‬أمريكيين‭ ‬آخرين‭ ‬تحدثوا‭ ‬‮«‬بلغة‭ ‬سياسية‭ ‬جيدة‭ ‬جدا‮»‬‭ ‬عن‭ ‬حل‭ ‬إقامة‭ ‬الدولتين‭ ‬وإنهاء‭ ‬الاحتلال‭ ‬لكن‭ ‬الدعم‭ ‬الشفهي‭ ‬غير‭ ‬كاف‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬ما‭ ‬نحتاج‭ ‬له‭ ‬حقا‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬هو‭ ‬أي‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬الإجراءات‭ ‬القابلة‭ ‬للتنفيذ‭. ‬نحتاج‭ ‬من‭ ‬واشنطن‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تتحرك،‭ ‬لا‭ ‬أن‭ ‬تتحدث‭ ‬فحسب‭. ‬كثيرة‭ ‬هي‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬لواشنطن‭ ‬أن‭ ‬تتخذها‭ ‬لكنها‭ ‬لا‭ ‬تتخذها‮»‬‭. ‬