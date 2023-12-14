Friday, 15 December 2023 04:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


العراق: بعض مهاجمي السفارة الأمريكية ((على صلة)) بأجهزة أمنية

12/14/2023 7:23:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

بغداد‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلنت‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬امس‭ ‬الخميس‭ ‬عن‭ ‬توقيف‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المتورطين‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬السفارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬8‭ ‬ديسمبر،‭ ‬مضيفةً‭ ‬أن‭ ‬عددا‭ ‬منهم‭ ‬‮«‬على‭ ‬صلة‭ ‬ببعض‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‮»‬‭. ‬وتعرضت‭ ‬السفارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬فجر‭ ‬8‭ ‬ديسمبر‭ ‬لهجوم‭ ‬بعدّة‭ ‬صواريخ،‭ ‬لم‭ ‬يسفر‭ ‬عن‭ ‬وقوع‭ ‬ضحايا،‭ ‬لكنه‭ ‬يعكس‭ ‬التصعيد‭ ‬الذي‭ ‬تشهده‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬اسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المستمرة‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬شهرين‭. ‬وهذا‭ ‬الهجوم‭ ‬هو‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬يطال‭ ‬السفارة‭ ‬مذ‭ ‬بدأت‭ ‬فصائل‭ ‬حليفة‭ ‬لإيران‭ ‬منتصف‭ ‬أكتوبر‭ ‬شنّ‭ ‬هجمات‭ ‬بمسيّرات‭ ‬وصواريخ‭ ‬ضدّ‭ ‬القوات‭ ‬الأمريكية‭ ‬وقوات‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬بعد‭ ‬اندلاع‭ ‬حرب‭ ‬غزة‭. ‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬تبني‭ ‬هذا‭ ‬الهجوم‭. ‬وقال‭ ‬اللواء‭ ‬يحيى‭ ‬رسول‭ ‬المتحدّث‭ ‬باسم‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬نشره‭ ‬مكتبه‭ ‬الخميس‭ ‬‮«‬تمكنت‭ ‬أجهزتنا‭ ‬الأمنية،‭ ‬بعد‭ ‬جهد‭ ‬فني‭ ‬واستخباري‭ ‬مكثّف،‭ ‬من‭ ‬تحديد‭ ‬هوية‭ ‬الفاعلين‮»‬،‭ ‬فيما‭ ‬‮«‬بيّنت‭ ‬المعلومات‭ ‬الأولية‭ ‬أن‭ ‬بعضهم،‭ ‬مع‭ ‬الأسف،‭ ‬على‭ ‬صلة‭ ‬ببعض‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يحددها‭. ‬

وأضاف‭ ‬رسول‭ ‬‮«‬قامت‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬بإلقاء‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬منهم‮»‬‭ ‬بدون‭ ‬أن‭ ‬يحدّد‭ ‬عددهم‭ ‬أو‭ ‬هوياتهم‭.
‬كذلك،‭ ‬أوضح‭ ‬رسول‭ ‬‮«‬نجحت‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة،‭ ‬قبل‭ ‬ذلك،‭ ‬بالتوصّل‭ ‬إلى‭ ‬من‭ ‬ساعد‭ ‬الجناة‭ ‬وقدّم‭ ‬لهم‭ ‬الدعم‭ ‬اللوجستي‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬منطقة‭ ‬التنفيذ‭ ‬وإخلائهم‭ ‬منها‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬مفضلاً‭ ‬عدم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬هويته‭ ‬بسبب‭ ‬حساسية‭ ‬الموضوع،‭ ‬إن‭ ‬عدد‭ ‬الموقوفين‭ ‬هو‭ ‬13‭ ‬شخصاً‭ ‬وعدد‭ ‬منهم‭ ‬في‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭.‬

وتعترض‭ ‬الفصائل‭ ‬الحليفة‭ ‬لإيران‭ ‬على‭ ‬الدعم‭ ‬الأمريكي‭ ‬لإسرائيل‭ ‬في‭ ‬حربها‭ ‬ضد‭ ‬حركة‭ ‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ (‬حماس‭) ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬التي‭ ‬اندلعت‭ ‬بهجوم‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬لحماس‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭.

وأضاف‭ ‬رسول‭ ‬في‭ ‬بيانه‭ ‬‮«‬ما‭ ‬زالت‭ ‬جهود‭ ‬البحث‭ ‬والتحري‭ ‬متواصلة‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاعتداء‮»‬‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬السفارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬8‭ ‬ديسمبر‭. ‬وشّدد‭ ‬رسول‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬السكوت‭ ‬أو‭ ‬التغاضي‭ ‬عن‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الاعتداءات؛‭ ‬لما‭ ‬تمثله‭ ‬من‭ ‬تهديد‭ ‬جدّي‭ ‬لأمن‭ ‬البلاد‭ ‬واستقرارها،‭ ‬وما‭ ‬تسببه‭ ‬من‭ ‬ضرر‭ ‬بسمعة‭ ‬العراق‭ ‬وكرامته‮»‬‭.

وأحصت‭ ‬واشنطن‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬92‭ ‬هجوماً‭ ‬ضدّ‭ ‬قواتها‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬منذ‭ ‬17‭ ‬أكتوبر،‭ ‬أي‭ ‬بعد‭ ‬عشرة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وفق‭ ‬حصيلة‭ ‬أفاد‭ ‬بها‭ ‬مسؤول‭ ‬عسكري‭ ‬أمريكي‭. ‬وتبنّت‭ ‬معظم‭ ‬الهجمات‭ ‬على‭ ‬القوات‭ ‬الأمريكية‭ ‬‮«‬المقاومة‭ ‬الاسلامية‭ ‬في‭ ‬العراق‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تضمّ‭ ‬مقاتلين‭ ‬في‭ ‬فصائل‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالحشد‭ ‬الشعبي،‭ ‬وهو‭ ‬تحالف‭ ‬يضمّ‭ ‬عدة‭ ‬فصائل‭ ‬مسلحة‭ ‬عراقية‭ ‬باتت‭ ‬منضوية‭ ‬في‭ ‬القوات‭ ‬الرسمية‭.‬

وشنّت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بالفعل‭ ‬رداً‭ ‬على‭ ‬الهجمات‭ ‬عدة‭ ‬ضربات‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬مرتبطة‭ ‬بإيران‭.
‬وتأتي‭ ‬عمليات‭ ‬التوقيف‭ ‬بعد‭ ‬يومين‭ ‬من‭ ‬اتصال‭ ‬جمع‭ ‬بين‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬مع‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬أنطوني‭ ‬بلينكن‭. ‬وأكّد‭ ‬السوداني‭ ‬خلاله‭ ‬‮«‬التزام‭ ‬العراق‭ ‬بحماية‭ ‬البعثات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬والمستشارين‮»‬‭ ‬وفق‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬مكتب‭ ‬السوداني‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭.
‬وشدد‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬على‭ ‬‮«‬قدرة‭ ‬القوات‭ ‬الأمنية‭ ‬العراقية‭ ‬على‭ ‬القيام‭ ‬بواجباتها‭ ‬في‭ ‬ملاحقة‭ ‬منفذي‭ ‬الهجمات‭ ‬على‭ ‬البعثات‭ ‬الدبلوماسية،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تدخل‭ ‬أية‭ ‬جهة‭ ‬خارجية‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جهته‭ ‬رحّب‭ ‬بلينكن‭ ‬‮«‬بإجراءات‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية،‭ ‬لتأمين‭ ‬البعثات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬والسفارات‭ ‬العاملة‭ ‬بالعراق،‭ ‬وملاحقة‭ ‬العناصر‭ ‬التي‭ ‬تقف‭ ‬وراء‭ ‬الهجمات‭ ‬عليها‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬البيان‭ ‬نفسه‭. ‬ومنذ‭ ‬بدء‭ ‬الهجمات‭ ‬على‭ ‬المصالح‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬تواجه‭ ‬حكومة‭ ‬السوداني‭ ‬التي‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬الحكم‭ ‬بدعم‭ ‬أحزاب‭ ‬وتيارات‭ ‬قريبة‭ ‬من‭ ‬إيران،‭ ‬امتحاناً‭ ‬صعباً‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬علاقاتها‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬مع‭ ‬واشنطن‭.

وندد‭ ‬الإطار‭ ‬التنسيقي،‭ ‬التحالف‭ ‬السياسي‭ ‬الذي‭ ‬يملك‭ ‬الغالبية‭ ‬البرلمانية‭ ‬ويضم‭ ‬تيارات‭ ‬موالية‭ ‬لإيران،‭ ‬بالهجوم‭ ‬على‭ ‬السفارة‭ ‬الأمريكية‭. ‬وشدد‭ ‬الإطار‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صدر‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬‮«‬حرصه‭ ‬الدائم‭ ‬على‭ ‬حفظ‭ ‬أمن‭ ‬البعثات‭ ‬الدبلوماسية‮»‬،‭ ‬وعلى‭ ‬‮«‬رفضه‭ ‬الاعتداءات‭ ‬الإرهابية‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬أمن‭ ‬البلاد‭ ‬وسيادتها‮»‬‭.‬

MENAFN14122023000055011008ID1107600563

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث