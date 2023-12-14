العراق: بعض مهاجمي السفارة الأمريكية ((على صلة)) بأجهزة أمنية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

بغداد‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلنت‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬امس‭ ‬الخميس‭ ‬عن‭ ‬توقيف‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المتورطين‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬السفارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬8‭ ‬ديسمبر،‭ ‬مضيفةً‭ ‬أن‭ ‬عددا‭ ‬منهم‭ ‬‮«‬على‭ ‬صلة‭ ‬ببعض‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‮»‬‭. ‬وتعرضت‭ ‬السفارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬فجر‭ ‬8‭ ‬ديسمبر‭ ‬لهجوم‭ ‬بعدّة‭ ‬صواريخ،‭ ‬لم‭ ‬يسفر‭ ‬عن‭ ‬وقوع‭ ‬ضحايا،‭ ‬لكنه‭ ‬يعكس‭ ‬التصعيد‭ ‬الذي‭ ‬تشهده‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬اسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المستمرة‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬شهرين‭. ‬وهذا‭ ‬الهجوم‭ ‬هو‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬يطال‭ ‬السفارة‭ ‬مذ‭ ‬بدأت‭ ‬فصائل‭ ‬حليفة‭ ‬لإيران‭ ‬منتصف‭ ‬أكتوبر‭ ‬شنّ‭ ‬هجمات‭ ‬بمسيّرات‭ ‬وصواريخ‭ ‬ضدّ‭ ‬القوات‭ ‬الأمريكية‭ ‬وقوات‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬بعد‭ ‬اندلاع‭ ‬حرب‭ ‬غزة‭. ‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬تبني‭ ‬هذا‭ ‬الهجوم‭. ‬وقال‭ ‬اللواء‭ ‬يحيى‭ ‬رسول‭ ‬المتحدّث‭ ‬باسم‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬نشره‭ ‬مكتبه‭ ‬الخميس‭ ‬‮«‬تمكنت‭ ‬أجهزتنا‭ ‬الأمنية،‭ ‬بعد‭ ‬جهد‭ ‬فني‭ ‬واستخباري‭ ‬مكثّف،‭ ‬من‭ ‬تحديد‭ ‬هوية‭ ‬الفاعلين‮»‬،‭ ‬فيما‭ ‬‮«‬بيّنت‭ ‬المعلومات‭ ‬الأولية‭ ‬أن‭ ‬بعضهم،‭ ‬مع‭ ‬الأسف،‭ ‬على‭ ‬صلة‭ ‬ببعض‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يحددها‭. ‬

وأضاف‭ ‬رسول‭ ‬‮«‬قامت‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬بإلقاء‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬منهم‮»‬‭ ‬بدون‭ ‬أن‭ ‬يحدّد‭ ‬عددهم‭ ‬أو‭ ‬هوياتهم‭.

‬كذلك،‭ ‬أوضح‭ ‬رسول‭ ‬‮«‬نجحت‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة،‭ ‬قبل‭ ‬ذلك،‭ ‬بالتوصّل‭ ‬إلى‭ ‬من‭ ‬ساعد‭ ‬الجناة‭ ‬وقدّم‭ ‬لهم‭ ‬الدعم‭ ‬اللوجستي‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬منطقة‭ ‬التنفيذ‭ ‬وإخلائهم‭ ‬منها‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬مفضلاً‭ ‬عدم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬هويته‭ ‬بسبب‭ ‬حساسية‭ ‬الموضوع،‭ ‬إن‭ ‬عدد‭ ‬الموقوفين‭ ‬هو‭ ‬13‭ ‬شخصاً‭ ‬وعدد‭ ‬منهم‭ ‬في‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭.‬

وتعترض‭ ‬الفصائل‭ ‬الحليفة‭ ‬لإيران‭ ‬على‭ ‬الدعم‭ ‬الأمريكي‭ ‬لإسرائيل‭ ‬في‭ ‬حربها‭ ‬ضد‭ ‬حركة‭ ‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ (‬حماس‭) ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬التي‭ ‬اندلعت‭ ‬بهجوم‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬لحماس‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭.

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وأضاف‭ ‬رسول‭ ‬في‭ ‬بيانه‭ ‬‮«‬ما‭ ‬زالت‭ ‬جهود‭ ‬البحث‭ ‬والتحري‭ ‬متواصلة‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاعتداء‮»‬‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬السفارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬8‭ ‬ديسمبر‭. ‬وشّدد‭ ‬رسول‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬السكوت‭ ‬أو‭ ‬التغاضي‭ ‬عن‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الاعتداءات؛‭ ‬لما‭ ‬تمثله‭ ‬من‭ ‬تهديد‭ ‬جدّي‭ ‬لأمن‭ ‬البلاد‭ ‬واستقرارها،‭ ‬وما‭ ‬تسببه‭ ‬من‭ ‬ضرر‭ ‬بسمعة‭ ‬العراق‭ ‬وكرامته‮»‬‭.

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وأحصت‭ ‬واشنطن‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬92‭ ‬هجوماً‭ ‬ضدّ‭ ‬قواتها‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬منذ‭ ‬17‭ ‬أكتوبر،‭ ‬أي‭ ‬بعد‭ ‬عشرة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وفق‭ ‬حصيلة‭ ‬أفاد‭ ‬بها‭ ‬مسؤول‭ ‬عسكري‭ ‬أمريكي‭. ‬وتبنّت‭ ‬معظم‭ ‬الهجمات‭ ‬على‭ ‬القوات‭ ‬الأمريكية‭ ‬‮«‬المقاومة‭ ‬الاسلامية‭ ‬في‭ ‬العراق‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تضمّ‭ ‬مقاتلين‭ ‬في‭ ‬فصائل‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالحشد‭ ‬الشعبي،‭ ‬وهو‭ ‬تحالف‭ ‬يضمّ‭ ‬عدة‭ ‬فصائل‭ ‬مسلحة‭ ‬عراقية‭ ‬باتت‭ ‬منضوية‭ ‬في‭ ‬القوات‭ ‬الرسمية‭.‬

وشنّت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بالفعل‭ ‬رداً‭ ‬على‭ ‬الهجمات‭ ‬عدة‭ ‬ضربات‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬مرتبطة‭ ‬بإيران‭.

‬وتأتي‭ ‬عمليات‭ ‬التوقيف‭ ‬بعد‭ ‬يومين‭ ‬من‭ ‬اتصال‭ ‬جمع‭ ‬بين‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬مع‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬أنطوني‭ ‬بلينكن‭. ‬وأكّد‭ ‬السوداني‭ ‬خلاله‭ ‬‮«‬التزام‭ ‬العراق‭ ‬بحماية‭ ‬البعثات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬والمستشارين‮»‬‭ ‬وفق‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬مكتب‭ ‬السوداني‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭.

‬وشدد‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬على‭ ‬‮«‬قدرة‭ ‬القوات‭ ‬الأمنية‭ ‬العراقية‭ ‬على‭ ‬القيام‭ ‬بواجباتها‭ ‬في‭ ‬ملاحقة‭ ‬منفذي‭ ‬الهجمات‭ ‬على‭ ‬البعثات‭ ‬الدبلوماسية،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تدخل‭ ‬أية‭ ‬جهة‭ ‬خارجية‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جهته‭ ‬رحّب‭ ‬بلينكن‭ ‬‮«‬بإجراءات‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية،‭ ‬لتأمين‭ ‬البعثات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬والسفارات‭ ‬العاملة‭ ‬بالعراق،‭ ‬وملاحقة‭ ‬العناصر‭ ‬التي‭ ‬تقف‭ ‬وراء‭ ‬الهجمات‭ ‬عليها‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬البيان‭ ‬نفسه‭. ‬ومنذ‭ ‬بدء‭ ‬الهجمات‭ ‬على‭ ‬المصالح‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬تواجه‭ ‬حكومة‭ ‬السوداني‭ ‬التي‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬الحكم‭ ‬بدعم‭ ‬أحزاب‭ ‬وتيارات‭ ‬قريبة‭ ‬من‭ ‬إيران،‭ ‬امتحاناً‭ ‬صعباً‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬علاقاتها‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬مع‭ ‬واشنطن‭.

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وندد‭ ‬الإطار‭ ‬التنسيقي،‭ ‬التحالف‭ ‬السياسي‭ ‬الذي‭ ‬يملك‭ ‬الغالبية‭ ‬البرلمانية‭ ‬ويضم‭ ‬تيارات‭ ‬موالية‭ ‬لإيران،‭ ‬بالهجوم‭ ‬على‭ ‬السفارة‭ ‬الأمريكية‭. ‬وشدد‭ ‬الإطار‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صدر‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬‮«‬حرصه‭ ‬الدائم‭ ‬على‭ ‬حفظ‭ ‬أمن‭ ‬البعثات‭ ‬الدبلوماسية‮»‬،‭ ‬وعلى‭ ‬‮«‬رفضه‭ ‬الاعتداءات‭ ‬الإرهابية‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬أمن‭ ‬البلاد‭ ‬وسيادتها‮»‬‭.‬