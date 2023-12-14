ولاية تكساس الغاضبة تصرخ في وجه بايدن: أوقف إبادة غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

استحوذت‭ ‬مسيرة‭ ‬حاشدة‭ ‬نظَّمها‭ ‬آلاف‭ ‬المتظاهرين‭ ‬بمدينة‭ ‬أوستن‭ ‬عاصمة‭ ‬ولاية‭ ‬تكساس‭ ‬لدعم‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬على‭ ‬اهتمام‭ ‬رواد‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬الذي‭ ‬تباروا‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬مقاطع‭ ‬مصورة‭ ‬تظهر‭ ‬جانبًا‭ ‬من‭ ‬الحشد‭ ‬الغفير‭ ‬المندد‭ ‬بالدعم‭ ‬الأمريكي‭ ‬للاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭. ‬وظهر‭ ‬بعض‭ ‬المتظاهرين‭ ‬وهم‭ ‬يمتطون‭ ‬الجياد‭ ‬على‭ ‬طريقة‭ ‬‮«‬الكاوبوي‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بعدما‭ ‬وصل‭ ‬الآلاف‭ ‬إلى‭ ‬مبنى‭ ‬الكابيتول‭ ‬بمدينة‭ ‬أوستن‭ ‬لدعم‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬الذي‭ ‬يتلقى‭ ‬جرائم‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬تحت‭ ‬غطاء‭ ‬دول‭ ‬غربية‭ ‬كبرى،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

فقد‭ ‬خرج‭ ‬المتظاهرون‭ ‬بالآلاف‭ ‬في‭ ‬شوارع‭ ‬مدينة‭ ‬أوستن،‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬يوم‭ ‬الأحد،‭ ‬رافعين‭ ‬الأعلام‭ ‬الفلسطينية‭ ‬مطالبين‭ ‬بوقف‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭. ‬وطالب‭ ‬المتظاهرون‭ ‬بوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ووقف‭ ‬المساعدات‭ ‬الأمريكية،‭ ‬وخاصة‭ ‬من‭ ‬تكساس‭ ‬إلى‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬بحسب‭ ‬مقاطع‭ ‬مصورة‭ ‬جرى‭ ‬نشرها‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭. ‬وحمل‭ ‬المتظاهرون‭ ‬لافتات‭ ‬تتهم‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬باستخدام‭ ‬أموال‭ ‬الضرائب‭ ‬لتمويل‭ ‬إبادة‭ ‬جماعية‭ ‬بحق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭. ‬وردد‭ ‬المتظاهرون،‭ ‬الذي‭ ‬قدموا‭ ‬من‭ ‬مدن‭ ‬أمريكية‭ ‬أخرى‭ ‬إلى‭ ‬شارع‭ ‬سان‭ ‬جاسينتو،‭ ‬هتافات‭: ‬‮«‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬الآن‮»‬‭ ‬و«حرة،‭ ‬فلسطين‭ ‬حرة‭ ‬الآن‮»‬‭.‬

وامتد‭ ‬الحشد‭ ‬على‭ ‬مد‭ ‬البصر،‭ ‬وامتطى‭ ‬بعضهم‭ ‬الخيل‭ ‬رافعين‭ ‬أعلام‭ ‬فلسطين،‭ ‬وسط‭ ‬مشاهد‭ ‬على‭ ‬طريقة‭ ‬الكاوبوي‭. ‬في‭ ‬حين‭ ‬صعدت‭ ‬مجموعة‭ ‬إلى‭ ‬موقف‭ ‬سيارات‭ ‬قريب‭ ‬ورفعت‭ ‬لافتات‭ ‬فوق‭ ‬السطح‭. ‬ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬رويترز‮»‬‭ ‬عن‭ ‬مصادر‭ ‬قولها‭ ‬إن‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬يواجه‭ ‬انتقادات‭ ‬متزايدة‭ ‬داخل‭ ‬صفوف‭ ‬الوزارة‭ ‬بشأن‭ ‬سياسة‭ ‬إدارة‭ ‬الرئيس‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬للعدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

وإلى‭ ‬جانب‭ ‬ذلك‭ ‬أغلق‭ ‬بضع‭ ‬عشرات‭ ‬من‭ ‬المتظاهرين‭ ‬طريقاً‭ ‬سريعاً‭ ‬في‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬خلال‭ ‬ساعة‭ ‬الذروة‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬للمطالبة‭ ‬بوقف‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭. ‬وجلس‭ ‬المتظاهرون‭ ‬القرفصاء‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬جنب‭ ‬بعضهم‭ ‬بعضا‭ ‬في‭ ‬عرض‭ ‬الطريق‭ ‬السريع‭ ‬فأوقفوا‭ ‬حركة‭ ‬المرور،‭ ‬ما‭ ‬تسبّب‭ ‬باختناق‭ ‬مروري‭ ‬امتدّ‭ ‬كيلومترات‭ ‬عديدة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬تعاني‭ ‬أصلاً‭ ‬من‭ ‬الازدحامات‭ ‬المرورية‭ ‬في‭ ‬الأوقات‭ ‬العادية‭. ‬

ونظّمت‭ ‬هذا‭ ‬التحرّك‭ ‬الاحتجاجي‭ ‬حركة‭ ‬تطلق‭ ‬على‭ ‬نفسها‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬إف‭ ‬نات‭ ‬ناو‮»‬‭ ‬وتقول‭ ‬إنّها‭ ‬‮«‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬اليهود‭ ‬الأمريكيين‭ ‬الساعين‭ ‬لإنهاء‭ ‬الدعم‭ ‬الأمريكي‭ ‬لنظام‭ ‬الفصل‭ ‬العنصري‭ ‬الإسرائيلي‮»‬‭. ‬وارتدى‭ ‬المتظاهرون‭ ‬قمصاناً‭ ‬سوداء‭ ‬كتبت‭ ‬عليها‭ ‬بالأبيض‭ ‬عبارتا‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬باسمنا‮»‬‭ ‬و«اليهود‭ ‬يقولون‭ ‬أوقفوا‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬الآن‮»‬‭. ‬ووضع‭ ‬المحتجّون‭ ‬وسط‭ ‬الطريق‭ ‬السريع‭ ‬شمعداناً‭ ‬سباعياً‭ ‬ضخماً‭ (‬مينوراه‭) ‬وردّدوا‭ ‬هتاف‭ ‬‮«‬أوقفوا‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬الآن‮»‬‭. ‬

وكتبت‭ ‬الحركة‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭: ‬‮«‬كيهود،‭ ‬لا‭ ‬يمكننا‭ ‬أن‭ ‬نقف‭ ‬مكتوفي‭ ‬الأيدي‭ ‬بينما‭ ‬يتضوّر‭ ‬شعب‭ ‬غزة‭ ‬جوعاً‭ ‬ويُذبح‭ ‬باسمنا‮»‬‭. ‬وأضافت‭: ‬‮«‬لا‭ ‬يمكننا‭ ‬أن‭ ‬نسمح‭ ‬بأن‭ ‬تتواصل‭ ‬الحياة‭ ‬كالمعتاد‭ ‬بينما‭ ‬يُقتل‭ ‬الفلسطينيون‭ ‬دون‭ ‬حساب‭. ‬لهذا‭ ‬السبب‭ ‬أغلقنا‭ ‬الطريق‭ ‬السريع‮»‬‭. ‬وأظهرت‭ ‬مشاهد‭ ‬للتظاهرة‭ ‬مشاحنات‭ ‬بين‭ ‬المتظاهرين‭ ‬وسائقي‭ ‬السيارات‭ ‬الذين‭ ‬راحوا‭ ‬يطالبونهم‭ ‬بفتح‭ ‬الطريق‭. ‬وبعد‭ ‬زهاء‭ ‬ساعة‭ ‬من‭ ‬بدء‭ ‬تحركهم‭ ‬الاحتجاجي‭ ‬تدخلت‭ ‬الشرطة‭ ‬وفتحت‭ ‬الطريق‭ ‬بالقوة‭ ‬وأوقفت‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬المتظاهرين‭. ‬