عالي ينقض على صدارة الدرجة الثانية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كتب‭: ‬علي‭ ‬مجيد





انقض‭ ‬فريق‭ ‬عالي‭ ‬على‭ ‬صدارة‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬بنتيجة‭ (‬0/4‭) ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬مساء‭ ‬الخميس‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬حمد‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬المنافسات‭.‬

وبذلك‭ ‬حقق‭ ‬عالي‭ ‬انتصاره‭ ‬الخامس‭ ‬ليرفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ (‬19‭ ‬نقطة‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬مُني‭ ‬بالخسارة‭ ‬السادسة‭ ‬وتجمد‭ ‬على‭ ‬رصيده‭ ‬السابق‭ (‬5‭ ‬نقاط‭).‬

وفي‭ ‬مباريات‭ ‬أخرى‭ ‬حقق‭ ‬الاتحاد‭ ‬فوزه‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬التضامن‭ ‬بنتيجة‭ (‬1/2‭) ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬النجمة‭. ‬وبذلك‭ ‬أصبح‭ ‬رصيد‭ ‬الاتحاد‭ (‬13‭ ‬نقطة‭) ‬والتضامن‭ ‬تلقى‭ ‬الخسارة‭ ‬السادسة‭ ‬وبقي‭ ‬على‭ ‬رصيده‭ (‬3‭ ‬نقاط‭).‬

وأخيرًا،‭ ‬نجح‭ ‬فريق‭ ‬بوري‭ ‬في‭ ‬اجتياز‭ ‬قلالي‭ ‬بنتيجة‭ (‬0/1‭) ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي،‭ ‬وبذلك‭ ‬أصبح‭ ‬رصيد‭ ‬بوري‭ (‬13‭ ‬نقطة‭) ‬وقلالي‭ (‬8‭ ‬نقاط‭).‬

ولحساب‭ ‬الجولة‭ ‬نفسها‭ ‬تقام‭ ‬اليوم‭ (‬الجمعة‭) ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬تنطلق‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬7‭ ‬مساءً،‭ ‬البديع‭ ‬وأم‭ ‬الحصم‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي،‭ ‬الاتفاق‭ ‬ومدينة‭ ‬عيسى‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬حمد،‭ ‬المالكية‭ ‬والبحرين‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬الرفاع‭.‬