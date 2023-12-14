عالي ينقض على صدارة الدرجة الثانية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
كتب: علي مجيد
انقض فريق عالي على صدارة الدرجة الثانية لكرة القدم بعد فوزه على اتحاد الريف بنتيجة (0/4) في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس على ملعب مدينة حمد ضمن الجولة التاسعة من المنافسات.
وبذلك حقق عالي انتصاره الخامس ليرفع رصيده إلى (19 نقطة)، فيما اتحاد الريف مُني بالخسارة السادسة وتجمد على رصيده السابق (5 نقاط).
وفي مباريات أخرى حقق الاتحاد فوزه الثالث في المسابقة على حساب التضامن بنتيجة (1/2) في المباراة التي أقيمت على ملعب نادي النجمة. وبذلك أصبح رصيد الاتحاد (13 نقطة) والتضامن تلقى الخسارة السادسة وبقي على رصيده (3 نقاط).
وأخيرًا، نجح فريق بوري في اجتياز قلالي بنتيجة (0/1) في المباراة التي جمعتهما على استاد النادي الأهلي، وبذلك أصبح رصيد بوري (13 نقطة) وقلالي (8 نقاط).
ولحساب الجولة نفسها تقام اليوم (الجمعة) ثلاث مباريات تنطلق في تمام الساعة 7 مساءً، البديع وأم الحصم على استاد النادي الأهلي، الاتفاق ومدينة عيسى على ملعب مدينة حمد، المالكية والبحرين على ملعب الرفاع.
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