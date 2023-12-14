أبواب الحلبة مفتوحة للجماهير مجانا اليوم وغدا الحلبة تدعو إلى الاحتفال بالعيد الوطني وحضور مهرجان السرعة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تحتفل‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬موطن‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭ ‬بالعيد‭ ‬الوطني‭ ‬المجيد‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وتدعو‭ ‬الجماهير‭ ‬مجانا‭ ‬لحضور‭ ‬عروض‭ ‬الألعاب‭ ‬النارية،‭ ‬ومهرجان‭ ‬ BEYON ‭ ‬للسرعة‭ ‬وذلك‭ ‬يومي‭ ‬الجمعة‭ ‬والسبت‭ ‬الموافق‭ ‬15‭ ‬و16‭ ‬ديسمبر‭ ‬حيث‭ ‬تفتح‭ ‬الحلبة‭ ‬أبوابها‭ ‬للجماهير‭ ‬من‭ ‬9‭ ‬صباحا‭ ‬حتى‭ ‬4‭ ‬مساء‭.‬

كما‭ ‬وستضيئ‭ ‬سماء‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬الموافق‭ ‬16‭ ‬ديسمبر‭ ‬عروض‭ ‬الألعاب‭ ‬النارية‭ ‬كأبرز‭ ‬فعاليات‭ ‬الاحتفال‭ ‬بالعيد‭ ‬الوطني‭ ‬المجيد‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬7‭ ‬مساء،‭ ‬فلا‭ ‬تفوتوا‭ ‬الحضور‭ ‬والاستمتاع‭ ‬بعروض‭ ‬الألعاب‭ ‬النارية‭.‬

وسينطلق‭ ‬مهرجان‭ ‬السرعة‭ ‬ببطولتين‭ ‬وهما‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬بورش‭ ‬كاريرا‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وكأس‭ ‬فورمولا‭ ‬4‭ ‬السعودية،‭ ‬وذلك‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭. ‬وتبدأ‭ ‬الإثارة‭ ‬بانطلاق‭ ‬حصة‭ ‬التجارب‭ ‬الأولى‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬15‭ ‬ديسمبر‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬10‭:‬15‭ ‬صباحا‭ ‬ضمن‭ ‬كأس‭ ‬الفورمولا‭ ‬4‭ ‬السعودية‭ ‬وبعدها‭ ‬حصة‭ ‬التأهيلية‭ ‬في‭ ‬12‭:‬30‭ ‬مساء،‭ ‬وينطلق‭ ‬السباق‭ ‬الأول‭ ‬للبطولة‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬2:30‭ ‬مساء‭. ‬أما‭ ‬بطولة‭ ‬البورش‭ ‬فتنطلق‭ ‬حصة‭ ‬التجارب‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬صباحا‭ ‬وبعدها‭ ‬الحصة‭ ‬التأهيلية‭ ‬في‭ ‬1‭:‬15‭ ‬مساء،‭ ‬بينما‭ ‬ينطلق‭ ‬سباق‭ ‬البورش‭ ‬في‭ ‬3‭:‬30‭ ‬مساء‭ ‬لـ‭ ‬12‭ ‬لفة‭.‬

أما‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬16‭ ‬ديسمبر‭ ‬فستنطلق‭ ‬3‭ ‬سباقات‭ ‬لكأس‭ ‬الفورمولا4‭ ‬السعودية‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬صباحا‭ ‬والثالث‭ ‬في‭ ‬1‭:‬15‭ ‬مساء‭ ‬والرابع‭ ‬والختامي‭ ‬في‭ ‬3‭:‬30‭ ‬مساء،‭ ‬بينما‭ ‬بطولة‭ ‬البورش‭ ‬تنطلق‭ ‬التأهيلات‭ ‬في‭ ‬11‭:‬45‭ ‬صباحا‭ ‬والسباق‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬2‭:‬15‭ ‬مساء‭.‬

ويشارك‭ ‬ضمن‭ ‬بطولة‭ ‬البورش‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬وأبرزهم‭ ‬السعودي‭ ‬سعود‭ ‬آل‭ ‬سعود،‭ ‬الألماني‭ ‬سورين‭ ‬سبيرنق،‭ ‬النمساوي‭ ‬تشارلز‭ ‬وارز،‭ ‬جاكسون‭ ‬والز،‭ ‬فلاينت‭ ‬سكورينق،‭ ‬السعودي‭ ‬خالد‭ ‬الأحمدي،‭ ‬والألمانيان‭ ‬ثيو‭ ‬اوفرهاس‭ ‬وجيني‭ ‬ستايك،‭ ‬الفرنسي‭ ‬سيدريك‭ ‬جاسانق،‭ ‬والألمانيان‭ ‬كولين‭ ‬بونقهاوسن‭ ‬وكلوس‭ ‬بونقهاوسن،‭ ‬وليو‭ ‬والريت،‭ ‬الكويتي‭ ‬أحمد‭ ‬الشهاب،‭ ‬الإيطالي‭ ‬سيباستيان‭ ‬جورجا‭ ‬والكندي‭ ‬بشار‭ ‬مارديني‭.‬

أما‭ ‬كأس‭ ‬الفورمولا‭ ‬4‭ ‬السعودية‭ ‬فيشارك‭ ‬فيها‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬السائقين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬وأبرزهم‭ ‬من‭ ‬الكويت‭ ‬صقر‭ ‬المشرجي،‭ ‬ومن‭ ‬السعودية‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الطيار،‭ ‬وعمر‭ ‬الوليد‭ ‬الدريان،‭ ‬وعبدالعزيز‭ ‬أبو‭ ‬زنده‭ ‬وفيصل‭ ‬القباني،‭ ‬وكيريل‭ ‬كوتسكوف‭ ‬من‭ ‬روسيا،‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬الإمارات‭ ‬حمده‭ ‬القبيسي،‭ ‬ومن‭ ‬قطر‭ ‬جبر‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬ومن‭ ‬ألمانيا‭ ‬مونيغو‭ ‬ماسين،‭ ‬ومن‭ ‬أستراليا‭ ‬أوسكار‭ ‬وارز،‭ ‬و‭ ‬الإيطالي‭ ‬فردريكو‭ ‬الرفيع‭ ‬ومن‭ ‬المغرب‭ ‬سليمان‭ ‬زنفاري،‭ ‬وتعتبر‭ ‬البطولة‭ ‬أحادية‭ ‬المقعد،‭ ‬مقرها‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭. ‬يتنافس‭ ‬السائقون‭ ‬في‭ ‬سيارات‭ ‬السباق‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬ FIA ‭ ‬ F 4‭ ‬ Generation ‭ ‬2،‭ ‬بهدف‭ ‬تطوير‭ ‬مواهبهم‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬احترافية‭.‬

لا‭ ‬تفوتوا‭ ‬الاحتفال‭ ‬بالعيد‭ ‬الوطني‭ ‬المجيد‭ ‬في‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬والدخول‭ ‬المجاني‭ ‬للجميع‭ ‬يومي‭ ‬الجمعة‭ ‬والسبت‭ ‬15‭ ‬و16‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري‭.‬