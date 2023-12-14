أبواب الحلبة مفتوحة للجماهير مجانا اليوم وغدا الحلبة تدعو إلى الاحتفال بالعيد الوطني وحضور مهرجان السرعة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تحتفل حلبة البحرين الدولية «موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط» بالعيد الوطني المجيد لمملكة البحرين، وتدعو الجماهير مجانا لحضور عروض الألعاب النارية، ومهرجان BEYON للسرعة وذلك يومي الجمعة والسبت الموافق 15 و16 ديسمبر حيث تفتح الحلبة أبوابها للجماهير من 9 صباحا حتى 4 مساء.
كما وستضيئ سماء حلبة البحرين الدولية مساء يوم السبت الموافق 16 ديسمبر عروض الألعاب النارية كأبرز فعاليات الاحتفال بالعيد الوطني المجيد لمملكة البحرين في تمام الساعة 7 مساء، فلا تفوتوا الحضور والاستمتاع بعروض الألعاب النارية.
وسينطلق مهرجان السرعة ببطولتين وهما بطولة كأس بورش كاريرا الشرق الأوسط وكأس فورمولا 4 السعودية، وذلك لأول مرة على الإطلاق. وتبدأ الإثارة بانطلاق حصة التجارب الأولى يوم الجمعة 15 ديسمبر وذلك في 10:15 صباحا ضمن كأس الفورمولا 4 السعودية وبعدها حصة التأهيلية في 12:30 مساء، وينطلق السباق الأول للبطولة في تمام 2:30 مساء. أما بطولة البورش فتنطلق حصة التجارب في 11 صباحا وبعدها الحصة التأهيلية في 1:15 مساء، بينما ينطلق سباق البورش في 3:30 مساء لـ 12 لفة.
أما يوم السبت 16 ديسمبر فستنطلق 3 سباقات لكأس الفورمولا4 السعودية وذلك في 11 صباحا والثالث في 1:15 مساء والرابع والختامي في 3:30 مساء، بينما بطولة البورش تنطلق التأهيلات في 11:45 صباحا والسباق الثاني في 2:15 مساء.
ويشارك ضمن بطولة البورش من مختلف دول العالم وأبرزهم السعودي سعود آل سعود، الألماني سورين سبيرنق، النمساوي تشارلز وارز، جاكسون والز، فلاينت سكورينق، السعودي خالد الأحمدي، والألمانيان ثيو اوفرهاس وجيني ستايك، الفرنسي سيدريك جاسانق، والألمانيان كولين بونقهاوسن وكلوس بونقهاوسن، وليو والريت، الكويتي أحمد الشهاب، الإيطالي سيباستيان جورجا والكندي بشار مارديني.
أما كأس الفورمولا 4 السعودية فيشارك فيها نخبة من السائقين من مختلف أنحاء العالم وأبرزهم من الكويت صقر المشرجي، ومن السعودية عبدالعزيز الطيار، وعمر الوليد الدريان، وعبدالعزيز أبو زنده وفيصل القباني، وكيريل كوتسكوف من روسيا، و من الإمارات حمده القبيسي، ومن قطر جبر بن حسن آل ثاني ومن ألمانيا مونيغو ماسين، ومن أستراليا أوسكار وارز، و الإيطالي فردريكو الرفيع ومن المغرب سليمان زنفاري، وتعتبر البطولة أحادية المقعد، مقرها في المملكة العربية السعودية. يتنافس السائقون في سيارات السباق من نوع FIA F 4 Generation 2، بهدف تطوير مواهبهم في بيئة احترافية.
لا تفوتوا الاحتفال بالعيد الوطني المجيد في حلبة البحرين الدولية والدخول المجاني للجميع يومي الجمعة والسبت 15 و16 ديسمبر الجاري.
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