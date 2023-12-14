خليفة بن عبدالله يلتقي الوفود ويرحب بهمتفوق منتخبنا في سباق Fleet Race لبطولة المملكة الـ 21 لليخوت الشراعية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
انطلقت امس الخميس منافسات بطولة المملكة الـ 21 لليخوت الشراعية والتي تقام بمناسبة احتفالات البلاد بالعيد الوطني المجيد، برعاية الشيخ خليفة بن عبدالله آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للرياضات البحرية وبدعم من مركز البحرين للمجوهرات الوكيل الرسمي لساعات أوميغا في مملكة البحرين وبهبهاني وإخوانه.
وبدأت منافسات البطولة بإقامة سباق fleet race (السباق الجماعي) وذلك بحضور الشيخ خليفة بن عبدالله آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للرياضات البحرية وعدد من أعضاء مجلس الإدارة الذين شهدوا الافتتاح.
ولدى حضور سمو الشيخ خليفة بن عبدالله آل خليفة منافسات اليوم الأول لبطولة المملكة الـ 21 لليخوت الشراعية رحب بجميع اللاعبين المشاركين من الدول الشقيقة والصديقة والتقى باللاعبين وعبر عن سعادته الكبيرة بوجودهم على أرض المملكة والمشاركة في هذه البطولة.
وأكد بأن إقامة البطولة تعكس التزام الاتحاد البحريني للرياضات البحرية بدعم الرياضات البحرية وإتاحة الفرصة أمام اللاعبين من داخل وخارج مملكة البحرين للاحتكاك واكتساب الخبرة والمنافسة الرياضية الشريفة والمساهمة في النهوض باللعبة في المنطقة معربا عن اعتزازه بتواجد هذا العدد الكبير من اللاعبين مما يعكس السمعة الطيبة التي تحتلها البطولة متمنيا النجاح والتوفيق لكافة المشاركين.
وقال المدير الفني للمنتخبات الوطنية قاسم بن جميع أن اليوم الأول (الخميس) شهد اربعة سباقات، وقد شهد السباق الأول الذي انطلق صباحا ظروفا صعبة للاعبين بسبب قوة الرياح وشدة الهواء الذي بلغ حوالي 16 عقدة ومع ذلك فإن فريقنا البحريني بقيادة فيصل النعار أظهر أداء جيدا وتفوق على منتخب ماليزيا وفرنسا والبقية، وفي السباق الثاني كان السباق أكثر إثارة وتشويقا بعدما تعود اللاعبون على شدة الرياح.
وأوضح بأن السباق الثالث انطلق الساعة 2:30 ظهر الخميس ويليه السباق الرابع على أن ينهي اللاعبون اربعة سباقات في اليوم الأول ثم يخوضوا اربعة سباقات في اليوم التالي (الجمعة) إلا أن إقامة السباق يعتمد على سرعة الرياح وظروف الطقس.
ويشار إلى أن البطولة تشهد مشاركة 7 دول وهي كل من مملكة البحرين (البلد المنظم)، فرنسا، النمسا، سويسرا، ماليزيا، الكويت، السعودية، تونس، وتشارك مملكة البحرين بمنتخب الشباب تحت 17 سنة وبفريق من وزارة الداخلية وفريق قوة دفاع البحرين.
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