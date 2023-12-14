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خليفة بن عبدالله يلتقي الوفود ويرحب بهمتفوق منتخبنا في سباق Fleet Race لبطولة المملكة الـ 21 لليخوت الشراعية

12/14/2023 7:23:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

انطلقت‭ ‬امس‭ ‬الخميس‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬المملكة‭ ‬الـ‭ ‬21‭ ‬لليخوت‭ ‬الشراعية‭ ‬والتي‭ ‬تقام‭ ‬بمناسبة‭ ‬احتفالات‭ ‬البلاد‭ ‬بالعيد‭ ‬الوطني‭ ‬المجيد،‭ ‬برعاية‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للرياضات‭ ‬البحرية‭ ‬وبدعم‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬للمجوهرات‭ ‬الوكيل‭ ‬الرسمي‭ ‬لساعات‭ ‬أوميغا‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وبهبهاني‭ ‬وإخوانه‭.‬

وبدأت‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة‭ ‬بإقامة‭ ‬سباق‭ ‬ fleet ‭ ‬ race ‭ (‬السباق‭ ‬الجماعي‭) ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للرياضات‭ ‬البحرية‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬الذين‭ ‬شهدوا‭ ‬الافتتاح‭.‬

ولدى‭ ‬حضور‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬منافسات‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬لبطولة‭ ‬المملكة‭ ‬الـ‭ ‬21‭ ‬لليخوت‭ ‬الشراعية‭ ‬رحب‭ ‬بجميع‭ ‬اللاعبين‭ ‬المشاركين‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والصديقة‭ ‬والتقى‭ ‬باللاعبين‭ ‬وعبر‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬الكبيرة‭ ‬بوجودهم‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬المملكة‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭.‬

وأكد‭ ‬بأن‭ ‬إقامة‭ ‬البطولة‭ ‬تعكس‭ ‬التزام‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للرياضات‭ ‬البحرية‭ ‬بدعم‭ ‬الرياضات‭ ‬البحرية‭ ‬وإتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬أمام‭ ‬اللاعبين‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للاحتكاك‭ ‬واكتساب‭ ‬الخبرة‭ ‬والمنافسة‭ ‬الرياضية‭ ‬الشريفة‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬النهوض‭ ‬باللعبة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بتواجد‭ ‬هذا‭ ‬العدد‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬السمعة‭ ‬الطيبة‭ ‬التي‭ ‬تحتلها‭ ‬البطولة‭ ‬متمنيا‭ ‬النجاح‭ ‬والتوفيق‭ ‬لكافة‭ ‬المشاركين‭.‬

وقال‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬للمنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬قاسم‭ ‬بن‭ ‬جميع‭ ‬أن‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ (‬الخميس‭) ‬شهد‭ ‬اربعة‭ ‬سباقات،‭ ‬وقد‭ ‬شهد‭ ‬السباق‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬انطلق‭ ‬صباحا‭ ‬ظروفا‭ ‬صعبة‭ ‬للاعبين‭ ‬بسبب‭ ‬قوة‭ ‬الرياح‭ ‬وشدة‭ ‬الهواء‭ ‬الذي‭ ‬بلغ‭ ‬حوالي‭ ‬16‭ ‬عقدة‭ ‬ومع‭ ‬ذلك‭ ‬فإن‭ ‬فريقنا‭ ‬البحريني‭ ‬بقيادة‭ ‬فيصل‭ ‬النعار‭ ‬أظهر‭ ‬أداء‭ ‬جيدا‭ ‬وتفوق‭ ‬على‭ ‬منتخب‭ ‬ماليزيا‭ ‬وفرنسا‭ ‬والبقية،‭ ‬وفي‭ ‬السباق‭ ‬الثاني‭ ‬كان‭ ‬السباق‭ ‬أكثر‭ ‬إثارة‭ ‬وتشويقا‭ ‬بعدما‭ ‬تعود‭ ‬اللاعبون‭ ‬على‭ ‬شدة‭ ‬الرياح‭.‬

وأوضح‭ ‬بأن‭ ‬السباق‭ ‬الثالث‭ ‬انطلق‭ ‬الساعة‭ ‬2:30‭ ‬ظهر‭ ‬الخميس‭ ‬ويليه‭ ‬السباق‭ ‬الرابع‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬ينهي‭ ‬اللاعبون‭ ‬اربعة‭ ‬سباقات‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬ثم‭ ‬يخوضوا‭ ‬اربعة‭ ‬سباقات‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ (‬الجمعة‭) ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬إقامة‭ ‬السباق‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬سرعة‭ ‬الرياح‭ ‬وظروف‭ ‬الطقس‭.‬

ويشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البطولة‭ ‬تشهد‭ ‬مشاركة‭ ‬7‭ ‬دول‭ ‬وهي‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ (‬البلد‭ ‬المنظم‭)‬،‭ ‬فرنسا،‭ ‬النمسا،‭ ‬سويسرا،‭ ‬ماليزيا،‭ ‬الكويت،‭ ‬السعودية،‭ ‬تونس،‭ ‬وتشارك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بمنتخب‭ ‬الشباب‭ ‬تحت‭ ‬17‭ ‬سنة‭ ‬وبفريق‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬وفريق‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭.‬

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