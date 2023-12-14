برعاية سمو الشيخ ناصر بن حمدالملكية للأعمال الإنسانية تختتم النسخة الثالثة من بطولة (الذهب من أجل الخير)

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تحت‭ ‬رعاية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭

‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشئون‭ ‬الشباب،‭ ‬اختتمت‭ ‬بطولة‭ (‬الذهب‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الخير‭) ‬في‭ ‬نسختها‭ ‬الثالثة‭ ‬والتي‭ ‬نظمتها‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الرياضية،‭ ‬حيث‭ ‬توج‭

‬فريق‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬بطلاً‭ ‬لفئة‭ ‬الناشئين‭ ‬وفريق‭ ‬الهلال‭ ‬بطلاً‭ ‬لفئة‭ ‬الاشبال،‭ ‬بحضور‭ ‬د‭. ‬مصطفى‭ ‬السيد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية،‭ ‬وطلال‭ ‬المناعي‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬وعبدالعزيز‭ ‬عبدالملك‭ ‬مؤسس‭ ‬شريك‭ ‬في‭ ‬مجوهرات‭ ‬عائشة‭ ‬والمهندس‭ ‬صالح‭ ‬آل‭ ‬عثمان‭ ‬مدير‭

‬إدارة‭ ‬المنشآت‭ ‬في‭ ‬الهيئة‭ ‬العام‭ ‬للرياضة‭.‬

وأكد‭ ‬د‭. ‬مصطفى‭ ‬السيد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬أن‭ ‬تنظيم‭ ‬بطولة‭ ‬الذهب‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الخير‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬إبراز‭ ‬الجانب‭ ‬الخيري‭ ‬عبر‭ ‬رياضة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الروح‭ ‬الوطنية‭ ‬والعمل‭ ‬بروح‭ ‬الفريق،‭ ‬والكثير‭ ‬من‭ ‬القيم‭ ‬مع‭ ‬المتعة‭ ‬والترفيه‭ ‬وادخال‭ ‬السعادة‭ ‬في‭ ‬قلوب‭ ‬المشاركين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬اكتشاف‭ ‬المواهب‭ ‬المتميزة‭ ‬في‭ ‬لعبة‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬تخلق‭ ‬فرص‭ ‬استثنائية‭ ‬لتقوية‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬والشركات‭ ‬والبنوك‭ ‬لإشراك‭ ‬ابنائهم‭ ‬للعب‭ ‬مع‭ ‬منتسبي‭ ‬المؤسسة،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬تخصيص‭ ‬جميع‭ ‬ريع‭ ‬البطولة‭ ‬لدعم‭ ‬أسر‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭.‬

‭ ‬وحقق‭ ‬فريق‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬لقب‭ ‬النسخة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬الذهب‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الخير‭ ‬لفئة‭ ‬الناشئين‭. ‬ونال‭ ‬الوصافة‭ ‬فريق‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬أما‭ ‬فئة‭ ‬الأشبال‭ ‬فقد‭ ‬أحرز‭ ‬لقبها‭ ‬بجدارة‭ ‬فريق‭ ‬الهلال‭ ‬حيث‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الفرق،‭ ‬وجاء‭ ‬فريق‭ ‬أكاديمية‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭.‬

كما‭ ‬شهد‭ ‬اليوم‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬مباراة‭ ‬استعراضية‭ ‬بين‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬نجوم‭ ‬البحرين،‭ ‬شارك‭ ‬فيها‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الفنانين‭ ‬ومشاهير‭ ‬السوشيال‭ ‬ميديا‭ ‬وهم‭ (‬الفنان‭ ‬احمد‭ ‬مبارك،‭ ‬والفنان‭ ‬خليل‭ ‬الرميثي،‭ ‬والفنان‭ ‬امين‭ ‬الصايغ،‭ ‬والفنان‭ ‬عبدالله‭ ‬سويد،‭ ‬والفنان‭ ‬جعفر‭ ‬الساري،‭ ‬والفنان‭ ‬البسام‭ ‬علي،‭ ‬والفنانة‭ ‬سلوى‭ ‬الجراش،‭ ‬والفنان‭ ‬محمد‭ ‬صقر،‭ ‬والفنان‭ ‬جعفر‭ ‬التمار،‭ ‬والناشط‭ ‬خليل‭ ‬الشيراوي،‭ ‬والفنان‭ ‬عقيل‭ ‬الماجد،‭ ‬والفنان‭ ‬احمد‭ ‬رشيد،‭ ‬والناشط‭ ‬سعد‭ ‬العميري،‭ ‬والفنان‭ ‬حمد‭ ‬عتيق،‭ ‬والناشط‭ ‬محمد‭ ‬جهرمي،‭ ‬والفنان‭ ‬عبدالله‭ ‬عتيق‭ )‬،‭ ‬حيث‭ ‬اختلطت‭ ‬الرياضة‭ ‬بالخير‭ ‬والكوميديا‭ ‬والضحك‭ ‬في‭ ‬اجواء‭ ‬جميلة‭.‬

وكرم‭ ‬د‭. ‬مصطفى‭ ‬السيد‭ ‬وقدم‭ ‬الشكر‭ ‬لرعاة‭ ‬البطولة‭ ‬وهم‭ ‬الراعي‭ ‬الذهبي‭ ‬مجوهرات‭ ‬عائشة،‭ ‬والراعي‭ ‬الفضي‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬لخدمة‭ ‬أبناء‭ ‬المؤسسة،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تكريم‭ ‬المساهمين‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬البطولة‭ ‬من‭ ‬متطوعين،‭ ‬وفريق‭ ‬نبضة‭ ‬حياة‭ ‬ومجموعة‭ ‬من‭ ‬الاعلاميين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬طاقم‭ ‬التحكيم‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬الحكم‭ ‬علي‭ ‬عبدالله‭ ‬داد‭ ‬الله‭ ‬والحكم‭ ‬عقيل‭ ‬حسن‭ ‬حسين،‭ ‬والكابتن‭ ‬حمد‭ ‬محمد‭ ‬النصف‭ ‬المشرف‭ ‬الفني‭ ‬للبطولة‭.‬

كما‭ ‬كرم‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية،‭ ‬اللاعبين‭ ‬المميزين‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬حيث‭ ‬حصل‭ ‬اللاعب‭ ‬عيسى‭ ‬فهد‭ ‬الملا‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬كات‭ ‬ميديا‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬واللاعب‭ ‬صادق‭ ‬جعفر‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬هداف‭ ‬البطولة،‭ ‬وأفضل‭ ‬حارس‭ ‬فارس‭ ‬محمد‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬المعماريون‭ ‬العرب،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تتويج‭ ‬الفرق‭ ‬أصحاب‭ ‬المراكز‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬وأخذ‭ ‬الصور‭ ‬التذكارية‭.‬1