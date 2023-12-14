برعاية سمو الشيخ ناصر بن حمدالملكية للأعمال الإنسانية تختتم النسخة الثالثة من بطولة (الذهب من أجل الخير)

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة
ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشئون الشباب، اختتمت بطولة (الذهب من أجل الخير) في نسختها الثالثة والتي نظمتها المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية في صالة عيسى بن راشد الرياضية، حيث توج
فريق بنك البحرين والكويت بطلاً لفئة الناشئين وفريق الهلال بطلاً لفئة الاشبال، بحضور د. مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، وطلال المناعي عضو مجلس الشورى وعبدالعزيز عبدالملك مؤسس شريك في مجوهرات عائشة والمهندس صالح آل عثمان مدير
إدارة المنشآت في الهيئة العام للرياضة.
وأكد د. مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية أن تنظيم بطولة الذهب من أجل الخير يهدف إلى إبراز الجانب الخيري عبر رياضة كرة القدم بالإضافة إلى تعزيز الروح الوطنية والعمل بروح الفريق، والكثير من القيم مع المتعة والترفيه وادخال السعادة في قلوب المشاركين، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب المتميزة في لعبة كرة القدم، كما أنها تخلق فرص استثنائية لتقوية العلاقات بين المؤسسة الملكية والشركات والبنوك لإشراك ابنائهم للعب مع منتسبي المؤسسة، حيث يتم تخصيص جميع ريع البطولة لدعم أسر المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية.
وحقق فريق بنك البحرين والكويت لقب النسخة الثالثة من بطولة الذهب من أجل الخير لفئة الناشئين. ونال الوصافة فريق مجلس الشورى، أما فئة الأشبال فقد أحرز لقبها بجدارة فريق الهلال حيث تغلب على جميع الفرق، وجاء فريق أكاديمية ريال مدريد في المركز الثاني.
كما شهد اليوم الأخير من البطولة مباراة استعراضية بين عدد من نجوم البحرين، شارك فيها مجموعة من الفنانين ومشاهير السوشيال ميديا وهم (الفنان احمد مبارك، والفنان خليل الرميثي، والفنان امين الصايغ، والفنان عبدالله سويد، والفنان جعفر الساري، والفنان البسام علي، والفنانة سلوى الجراش، والفنان محمد صقر، والفنان جعفر التمار، والناشط خليل الشيراوي، والفنان عقيل الماجد، والفنان احمد رشيد، والناشط سعد العميري، والفنان حمد عتيق، والناشط محمد جهرمي، والفنان عبدالله عتيق )، حيث اختلطت الرياضة بالخير والكوميديا والضحك في اجواء جميلة.
وكرم د. مصطفى السيد وقدم الشكر لرعاة البطولة وهم الراعي الذهبي مجوهرات عائشة، والراعي الفضي مجلس الشورى بالإضافة إلى الهيئة العامة للرياضة على هذا التعاون لخدمة أبناء المؤسسة، كما تم تكريم المساهمين في نجاح البطولة من متطوعين، وفريق نبضة حياة ومجموعة من الاعلاميين، بالإضافة إلى طاقم التحكيم المكون من الحكم علي عبدالله داد الله والحكم عقيل حسن حسين، والكابتن حمد محمد النصف المشرف الفني للبطولة.
كما كرم الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، اللاعبين المميزين في البطولة حيث حصل اللاعب عيسى فهد الملا من فريق كات ميديا على لقب أفضل لاعب في البطولة، واللاعب صادق جعفر من فريق بنك البحرين والكويت على لقب هداف البطولة، وأفضل حارس فارس محمد من فريق المعماريون العرب، كما تم تتويج الفرق أصحاب المراكز الأولى في البطولة وأخذ الصور التذكارية.1
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