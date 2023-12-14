كانو شكر بن جلال على المساندة النادي الأهلي يثمن دعم شركة طموح لفريق الكرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أشاد‭ ‬خالد‭ ‬كانو‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬بدعم‭ ‬محمد‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬جلال‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬طموح‭ ‬للخدمات‭ ‬الرياضية‭ ‬لفريق‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬بالنادي‭ ‬لهذا‭ ‬الموسم‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬الشركة‭ ‬المتميز‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬سائر‭ ‬الأندية‭ ‬الوطنية‭ ‬لتطوير‭ ‬الكرة‭ ‬البحرينية‭.‬

وأضاف‭ ‬كانو‭ ‬أن‭ ‬الإنجازات‭ ‬الجيدة‭ ‬التي‭ ‬يحققها‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬بدوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬هي‭ ‬ثمرة‭ ‬لجهود‭ ‬اللاعبين‭ ‬ودور‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬والإدارية‭ ‬ومتابعة‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬منوها‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬بأن‭ ‬الدعم‭ ‬الذي‭ ‬قدمته‭ ‬شركة‭ ‬طموح‭ ‬للنادي‭ ‬عبر‭ ‬تعزيز‭ ‬صفوف‭ ‬الفريق‭ ‬بعدة‭ ‬لاعبين‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬أثر‭ ‬بالغ‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬تلك‭ ‬النتائج‭ ‬الإيجابية‭ ‬والتي‭ ‬نأمل‭ ‬أن‭ ‬تتواصل‭ ‬فيما‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬الجولات‭ ‬القادمة‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬نعتز‭ ‬بالعلاقة‭ ‬الوثيقة‭ ‬بين‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬وشركة‭ ‬طموح‭ ‬للخدمات‭ ‬الرياضية‭ ‬التي‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الكرة‭ ‬البحرينية‭ ‬بإشراف‭ ‬من‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬بن‭ ‬جلال‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬ودوره‭ ‬البارز‭ ‬في‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬الأندية‭ ‬وتلمس‭ ‬احتياجاتها‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬وبدورنا‭ ‬نتقدم‭ ‬له‭ ‬بجزيل‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬ونأمل‭ ‬استمرار‭ ‬تلك‭ ‬الشراكة‭ ‬بما‭ ‬ينعكس‭ ‬على‭ ‬نتائج‭ ‬فريق‭ ‬الكرة‭ ‬وازدهار‭ ‬لعبة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬ككل‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬وخصوصا‭ ‬أن‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬كان‭ ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬أحد‭ ‬أعرق‭ ‬الأندية‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بتاريخ‭ ‬حافل‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬وباقي‭ ‬الألعاب‭..‬‮»‬‭.‬