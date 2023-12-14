كانو شكر بن جلال على المساندة النادي الأهلي يثمن دعم شركة طموح لفريق الكرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أشاد خالد كانو رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بدعم محمد عبداللطيف بن جلال رئيس مجلس إدارة شركة طموح للخدمات الرياضية لفريق كرة القدم بالنادي لهذا الموسم انطلاقا من دور الشركة المتميز في دعم سائر الأندية الوطنية لتطوير الكرة البحرينية.
وأضاف كانو أن الإنجازات الجيدة التي يحققها الفريق الأول لكرة القدم حتى الآن بدوري ناصر بن حمد الممتاز هي ثمرة لجهود اللاعبين ودور الجهاز الفني والإدارية ومتابعة مجلس الإدارة، منوها في الوقت ذاته بأن الدعم الذي قدمته شركة طموح للنادي عبر تعزيز صفوف الفريق بعدة لاعبين كان له أثر بالغ في تحقيق تلك النتائج الإيجابية والتي نأمل أن تتواصل فيما تبقى من الجولات القادمة.
وأضاف: «نعتز بالعلاقة الوثيقة بين النادي الأهلي وشركة طموح للخدمات الرياضية التي أسهمت في تطوير الكرة البحرينية بإشراف من السيد محمد عبد اللطيف بن جلال رئيس مجلس الإدارة ودوره البارز في التواصل مع الأندية وتلمس احتياجاتها من اللاعبين وبدورنا نتقدم له بجزيل الشكر والتقدير ونأمل استمرار تلك الشراكة بما ينعكس على نتائج فريق الكرة وازدهار لعبة كرة القدم ككل في المملكة وخصوصا أن النادي الأهلي كان ولا يزال أحد أعرق الأندية التي تتمتع بتاريخ حافل على مستوى كرة القدم وباقي الألعاب..».
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