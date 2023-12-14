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قراءة في الجولة (1) من سداسي دوري عيسى بن راشدجماعية دار كليب وأخطاء النجمة القاتلة

12/14/2023 7:22:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

قراءة‭: ‬علي‭ ‬ميرزا


اتفق‭ ‬الجميع‭ ‬على‭ ‬أنّ‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬السداسي‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬ستكون‭ ‬على‭ ‬أشدها،‭ ‬نظرا‭ ‬لتقارب‭ ‬مستويات‭ ‬الفرق‭ ‬الستّة‭ ‬المتبارية،‭ ‬ومع‭ ‬اتفاقنا‭ ‬مع‭ ‬هذا‭ ‬القول‭ ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬معطيات‭ ‬التنافس‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬قد‭ ‬كشفت‭ ‬للمتابعين‭ ‬بل‭ ‬للقائمين‭ ‬على‭ ‬الفرق‭ ‬الستة‭ ‬بعض‭ ‬المؤشرات‭ ‬الإيجابية‭ ‬منها‭ ‬والسلبية‭ ‬وبعض‭ ‬الثغرات‭ ‬التي‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬ردم‭ ‬وإلا‭ ‬كان‭ ‬ثمنها‭ ‬باهضا‭.. ‬محاولا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الوقفة‭ ‬أن‭ ‬نقدم‭ ‬قراءتنا‭ ‬لمجريات‭ ‬ما‭ ‬قدمته‭ ‬المواجهات‭ ‬الثلاث‭ ‬خلال‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭.‬


دار‭ ‬كليب‭ ‬ x ‭ ‬النجمة‭:‬

رغم‭ ‬أنّ‭ ‬الفريقين‭ ‬قدما‭ ‬مباراة‭ ‬جيدة،‭ ‬ورغم‭ ‬أنّ‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬في‭ ‬الفورمة‭ ‬التي‭ ‬رأيناه‭ ‬عليها‭ ‬أمام‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام،‭ ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬عنيد‭ ‬دار‭ ‬كليب‭ ‬فاز‭ ‬وخرج‭ ‬بثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬وهذا‭ ‬هو‭ ‬الأهم،‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬المباراة‭ ‬كانت‭ ‬نجومية‭ ‬محمد‭ ‬يعقوب‭ ‬هي‭ ‬الساطعة،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تأخر‭ ‬دخول‭ ‬بقية‭ ‬زملائه‭ ‬في‭ ‬جوّ‭ ‬المباراة،‭ ‬واهتزاز‭ ‬الاستقبال،‭ ‬ولو‭ ‬استمرّ‭ ‬الوضع‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬لأدخل‭ ‬العنيد‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬متاهة،‭ ‬غير‭ ‬أنّ‭ ‬الأوراق‭ ‬الرابحة‭ ‬الأخرى‭ ‬محمود‭ ‬عبدالواحد‭ ‬وعبدالله‭ ‬محمد‭ ‬وحسن‭ ‬عباس‭ ‬بدأت‭ ‬تتفتح‭ ‬فيما‭ ‬بعد‭.‬

على‭ ‬مستوى‭ ‬النجمة‭ ‬كان‭ ‬فاضل‭ ‬عباس‭ ‬منذ‭ ‬البداية‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬خاصة‭ ‬مع‭ ‬محمد‭ ‬يعقوب‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬حصد‭ ‬النقاط،‭ ‬بينما‭ ‬لاعبو‭ ‬الطرف‭ ‬جاكوب‭ ‬وأحمد‭ ‬صادق‭ ‬كانا‭ ‬يصيبان‭ ‬ويخطآن‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬وجود‭ ‬ثنائي‭ ‬مركز‭ ‬3‭ ‬حسن‭ ‬ضاحي‭ ‬وحسين‭ ‬الجشي‭ ‬اللذين‭ ‬كانا‭ ‬إيجابيين،‭ ‬وأخطاء‭ ‬النجمة‭ ‬الهجومية‭ ‬وإضاعة‭ ‬الإرسال‭ ‬في‭ ‬مواقيت‭ ‬لا‭ ‬تحتمل‭ ‬الخطأ‭ ‬قد‭ ‬كلفته‭ ‬ثمنها‭.‬


النبيه‭ ‬صالح‭ ‬ x ‭ ‬النصر‭:‬

خاض‭ ‬النصر‭ ‬تلك‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬قيادة‭ ‬فنية‭ ‬جديدة‭ ‬مؤقتة‭ ‬ممثلة‭ ‬في‭ ‬حسين‭ ‬طاهر،‭ ‬وعندما‭ ‬وجهنا‭ ‬تحذيرا‭ ‬عاما‭ ‬لكل‭ ‬الفرق‭ ‬بأخذ‭ ‬الحيطة‭ ‬والحذر‭ ‬وهي‭ ‬تواجه‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬ربما‭ ‬مرّ‭ ‬تحذيرنا‭ ‬مرور‭ ‬الكرام،‭ ‬ورغم‭ ‬أنّ‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬لم‭ ‬يقدم‭ ‬المستوى‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬أمام‭ ‬المحرق‭ ‬ودار‭ ‬كليب‭ ‬في‭ ‬مباراتي‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام،‭ ‬ورغم‭ ‬أنّ‭ ‬ثنائي‭ ‬الفريق‭ ‬سيد‭ ‬هاشم‭ ‬سيد‭ ‬عيسى‭ ‬والنيجيري‭ ‬أويديبو‭ ‬لم‭ ‬يظهرا‭ ‬بالفورمة‭ ‬التي‭ ‬رأيناهما‭ ‬عليها‭ ‬خلال‭ ‬المباراتين‭ ‬المذكورتين‭ ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬الفريق‭ ‬حقق‭ ‬فوزا‭ ‬عريضا‭ ‬قوامه‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬نظيفة،‭ ‬ساعده‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬الحالة‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬عليها‭ ‬النصر‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬إذ‭ ‬افتقد‭ ‬التنظيم‭ ‬الداخلي‭ ‬والقيادة‭ ‬وغياب‭ ‬الروح‭ ‬والمسؤولية،‭ ‬وبصريح‭ ‬العبارة‭ ‬اللاعبون‭ ‬أحرجوا‭ ‬أنفسهم‭ ‬ومدربهم‭ ‬ومسؤوليهم‭ ‬وجماهيرهم‭.‬

الأهلي‭ ‬ x ‭ ‬المحرق‭:‬

أثبت‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬قيادة‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬إليقيتا‭ ‬الفنية‭ ‬بأنه‭ ‬فريق‭ ‬منظم،‭ ‬وهناك‭ ‬نظام‭ ‬لعب‭ ‬يؤدى‭ ‬في‭ ‬الملعب‭ ‬بحسب‭ ‬طبقة‭ ‬الفريق‭ ‬المنافس،‭ ‬وهناك‭ ‬أداء‭ ‬جماعي‭ ‬وفاعلية‭ ‬هجومية‭ ‬يقدمها‭ ‬النسور‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬مراكز‭ ‬اللعب‭ ‬الهجومية‭ ‬بقيادة‭ ‬صانع‭ ‬العابه‭ ‬حسين‭ ‬الحايكي،‭ ‬وتكمن‭ ‬خطورة‭ ‬الأهلي‭ ‬عندما‭ ‬يفتح‭ ‬اللاعب‭ ‬على‭ ‬الأطراف‭ ‬لناصر‭ ‬عنان‭ ‬أو‭ ‬علي‭ ‬إبراهيم‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬انشغال‭ ‬حوائط‭ ‬صد‭ ‬المنافس‭ ‬بتمويه‭ ‬ثنائي‭ ‬مركز‭ ‬3‭ ‬محمد‭ ‬حبيب‭ ‬وحسن‭ ‬الشاخوري،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الأمن‭ ‬والأمان‭ ‬اللذين‭ ‬يوفرهما‭ ‬الليبرو‭ ‬أيمن‭ ‬هرونة‭ ‬للكرة‭ ‬الأولى‭ ‬أو‭ ‬الدفاع،‭ ‬وهذا‭ ‬اضطرنا‭ ‬إلى‭ ‬القول‭ ‬بأنّ‭ ‬ابن‭ ‬هرونة‭ ‬وراء‭ ‬سيطرته‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬شاردة‭ ‬وواردة‭ ‬في‭ ‬الخط‭ ‬الخلفي‭.‬

على‭ ‬مستوى‭ ‬المحرق‭ ‬الذي‭ ‬قدّم‭ ‬محترفه‭ ‬الجديد‭ ‬‮«‬توماس‭ ‬أغلو‮»‬‭ ‬فقد‭ ‬كشفت‭ ‬المباراة‭ ‬بأنّ‭ ‬الفريق‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬تذبذب‭ ‬أداء‭ ‬ضاربي‭ ‬الأطراف‭ ‬المطالبين‭ ‬بمراجعة‭ ‬أنفسهم‭ ‬لأنهم‭ ‬بأدائهم‭ ‬هذا‭ ‬يضعون‭ ‬صانع‭ ‬ألعابهم‭ ‬محمود‭ ‬العافية‭ ‬وقبله‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬بقيادة‭ ‬ياسين‭ ‬الميل‭ ‬في‭ ‬موقف‭ ‬لا‭ ‬يحسد‭ ‬عليه‭ ‬الجميع،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬ان‭ ‬حوائط‭ ‬الصد‭ ‬ظهرت‭ ‬غير‭ ‬متماسكة‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬الأطراف،‭ ‬فالمحترف‭ ‬الجديد‭ ‬خامة‭ ‬مؤهلة‭ ‬كي‭ ‬تسجل‭ ‬الإضافة‭ ‬للفريق‭ ‬بشرطها‭ ‬وشروطها‭ ‬والمتمثلة‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬بقية‭ ‬الزملاء‭ ‬وخاصة‭ ‬الأطراف‭ ‬في‭ ‬أحسن‭ ‬حالاتهم‭ ‬الذهنية‭ ‬قبل‭ ‬الفنية‭.‬

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