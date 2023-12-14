عالي يفوت الفرصة على التضامن.. والشباب يستعرض هجوميا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي ميرزا الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
فوت فريق عالي الفرصة على فريق التضامن وفاز عليه بثلاثة أشواط مقابل شوطين 37-35، 19-25، 20-25، 25-23، 16-14 في لقاء استكمال مباريات الجولة الأولى من دوري الاتحاد للكرة الطائرة الذي أقيم في صالة عيسى بن راشد في الرفاع، وقاده الدوليان سيد محمد الموسوي (1) وأحمد القيم (2) ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة، نقطتان لعالي ونقطة للتضامن.
فوت التضامن فرصة الحصول على فوزه الأول، عندما تقدم في الشوط الرابع 22-20، والشوط الفاصل 10-8، وعندما جاءت الفرصة لعالي استثمرها أحسن استثمار.
وفي المباراة الثانية يدين فريق الشباب في انتصاره على فريق الدير إلى الاستعراض الهجومي الذي قدمه لاعبوه بقيادة الكاميروني بويومو وسيد أحمد مرتضى على مدار الأشواط الثلاثة التي جاءت نتائجها 25-21، 25-23، 25-20، وأدارها الدوليان علي كاظم (1) وجعفر المعلم (2)، ليحصل الشباب على نقاطه الثلاث.
وشارك الدير منافسه الفاعلية الهجومية أن أخطاء لاعبيه فضلا عن غياب حائط الصد، وغياب التركيز.
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