عالي يفوت الفرصة على التضامن.. والشباب يستعرض هجوميا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬ميرزا الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00





فوت‭ ‬فريق‭ ‬عالي‭ ‬الفرصة‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬التضامن‭ ‬وفاز‭ ‬عليه‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬شوطين‭ ‬37‭-‬35،‭ ‬19‭-‬25،‭ ‬20‭-‬25،‭ ‬25‭-‬23،‭ ‬16‭-‬14‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬استكمال‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬الاتحاد‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬الرفاع،‭ ‬وقاده‭ ‬الدوليان‭ ‬سيد‭ ‬محمد‭ ‬الموسوي‭ (‬1‭) ‬وأحمد‭ ‬القيم‭ (‬2‭) ‬ليتقاسم‭ ‬الفريقان‭ ‬نقاط‭ ‬المباراة،‭ ‬نقطتان‭ ‬لعالي‭ ‬ونقطة‭ ‬للتضامن‭.‬

فوت‭ ‬التضامن‭ ‬فرصة‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬فوزه‭ ‬الأول،‭ ‬عندما‭ ‬تقدم‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الرابع‭ ‬22‭-‬20،‭ ‬والشوط‭ ‬الفاصل‭ ‬10‭-‬8،‭ ‬وعندما‭ ‬جاءت‭ ‬الفرصة‭ ‬لعالي‭ ‬استثمرها‭ ‬أحسن‭ ‬استثمار‭.‬

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية‭ ‬يدين‭ ‬فريق‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬انتصاره‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬الدير‭ ‬إلى‭ ‬الاستعراض‭ ‬الهجومي‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬لاعبوه‭ ‬بقيادة‭ ‬الكاميروني‭ ‬بويومو‭ ‬وسيد‭ ‬أحمد‭ ‬مرتضى‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الأشواط‭ ‬الثلاثة‭ ‬التي‭ ‬جاءت‭ ‬نتائجها‭ ‬25‭-‬21،‭ ‬25-23،‭ ‬25‭-‬20،‭ ‬وأدارها‭ ‬الدوليان‭ ‬علي‭ ‬كاظم‭ (‬1‭) ‬وجعفر‭ ‬المعلم‭ (‬2‭)‬،‭ ‬ليحصل‭ ‬الشباب‭ ‬على‭ ‬نقاطه‭ ‬الثلاث‭.‬

وشارك‭ ‬الدير‭ ‬منافسه‭ ‬الفاعلية‭ ‬الهجومية‭ ‬أن‭ ‬أخطاء‭ ‬لاعبيه‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬غياب‭ ‬حائط‭ ‬الصد،‭ ‬وغياب‭ ‬التركيز‭.‬