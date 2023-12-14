Friday, 15 December 2023 04:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عالي يفوت الفرصة على التضامن.. والشباب يستعرض هجوميا

12/14/2023 7:22:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬ميرزا الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00


فوت‭ ‬فريق‭ ‬عالي‭ ‬الفرصة‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬التضامن‭ ‬وفاز‭ ‬عليه‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬شوطين‭ ‬37‭-‬35،‭ ‬19‭-‬25،‭ ‬20‭-‬25،‭ ‬25‭-‬23،‭ ‬16‭-‬14‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬استكمال‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬الاتحاد‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬الرفاع،‭ ‬وقاده‭ ‬الدوليان‭ ‬سيد‭ ‬محمد‭ ‬الموسوي‭ (‬1‭) ‬وأحمد‭ ‬القيم‭ (‬2‭) ‬ليتقاسم‭ ‬الفريقان‭ ‬نقاط‭ ‬المباراة،‭ ‬نقطتان‭ ‬لعالي‭ ‬ونقطة‭ ‬للتضامن‭.‬

فوت‭ ‬التضامن‭ ‬فرصة‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬فوزه‭ ‬الأول،‭ ‬عندما‭ ‬تقدم‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الرابع‭ ‬22‭-‬20،‭ ‬والشوط‭ ‬الفاصل‭ ‬10‭-‬8،‭ ‬وعندما‭ ‬جاءت‭ ‬الفرصة‭ ‬لعالي‭ ‬استثمرها‭ ‬أحسن‭ ‬استثمار‭.‬

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الثانية‭ ‬يدين‭ ‬فريق‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬انتصاره‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬الدير‭ ‬إلى‭ ‬الاستعراض‭ ‬الهجومي‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬لاعبوه‭ ‬بقيادة‭ ‬الكاميروني‭ ‬بويومو‭ ‬وسيد‭ ‬أحمد‭ ‬مرتضى‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الأشواط‭ ‬الثلاثة‭ ‬التي‭ ‬جاءت‭ ‬نتائجها‭ ‬25‭-‬21،‭ ‬25-23،‭ ‬25‭-‬20،‭ ‬وأدارها‭ ‬الدوليان‭ ‬علي‭ ‬كاظم‭ (‬1‭) ‬وجعفر‭ ‬المعلم‭ (‬2‭)‬،‭ ‬ليحصل‭ ‬الشباب‭ ‬على‭ ‬نقاطه‭ ‬الثلاث‭.‬

وشارك‭ ‬الدير‭ ‬منافسه‭ ‬الفاعلية‭ ‬الهجومية‭ ‬أن‭ ‬أخطاء‭ ‬لاعبيه‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬غياب‭ ‬حائط‭ ‬الصد،‭ ‬وغياب‭ ‬التركيز‭.‬

MENAFN14122023000055011008ID1107600555

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث