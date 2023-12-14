فيما تتجه أنظار العالم إلى مملكة البحرينبريف البحرينية تطلق النسخة 80 من بطولة BRAVE CF.. الجمعة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تتجه أنظار العالم إلى مملكة البحرين وذلك لمتابعة نزالات النسخة 80 من بطولة BRAVE CF ، والتي تقام «الجمعة» الموافق 15 ديسمبر 2023، ضمن فعاليات أسبوع بريف الدولي للقتال 2023، الذي تحتضنه البحرين تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، والذي تنظمه منظمة بريف بالتعاون مع الاتحادين البحريني والآسيوي لفنون القتال المختلطة وبالشراكة مع الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة IMMAF في الفترة 5- 16 ديسمبر الجاري على صالة مدينة خليفة الرياضية.
اللقب العالمي بوزن الديك
وتشهد البطولة إقامة نزال على اللقب العالمي بوزن الديك يجمع بين حامل اللقب المقاتل الأمريكي جوزيه «شورتي» توريس وخصمه المقاتل الجنوب الأفريقي نكوسي نديبيلي. وهو نزال يعتبر «كلاكيت» للنزال الذي جمع بين المقاتلين في النسخة 73 من بطولة BRAVE CF الذي أقيم في العاصمة الكولومبية بوغوتا، والذي نجح خلاله «شورتي» من حسم المواجهة لصالحه والتتويج باللقب العالمي.
ويسعى شورتي في هذه المواجهة للمحافظة على لقبه، أمام نديبيلي الذي توعد من خلال التصريحات التي أطلقها بانتزاع اللقب من خلال هزيمة شورتي في هذا النزال المرتقب.
السيلاوي يتوّعد أفراموفيتش
وعلى الناحية الأخرى، يعود المقاتل الأردني البطل جراح السيلاوي إلى حلبات النزال في بطولة BRAVE CF من خلال النزال الذي يجمعه المقاتل السلوفيني نيناد أفراموفيتش بالوزن المتوسط. وقد توّعد السيلاوي خصمه السلوفيني أفراموفيتش بالتغلب عليه وتسجيل انتصاره العاشر، ليكون المقاتل الوحيد الذي يسجل هذا العدد من الانتصارات خلال مسيرته الاحترافية في هذه البطولة.
عياد يقود العرب
وستكون الجماهير البحرينية على موعد مع النزالات التي سيخوضها مقاتلو فريق البحرين تحت قيادة المقاتل المحترف حسين عياد، في مواجهة الفريق العربي الفريق الإنجليزي الإيرلندي. حيث يشارك إلى جانب عياد، المقاتلون: محمد السميع، محمد عباس والمقاتلتان فابيولا ناسيمنتو وصابرينا دي سوزا. كما يتضمن الفريق العربي مشاركة المقاتليّن: أحمد لبنان من «لبنان» وعز الدين الدرباني من «الأردن».
الفحص الرسمي للوزن
وقد أجرى المقاتلون المشاركون في بطولة BRAVE CF 80 مراسم الفحص الرسمي للوزن بمقر إقامة المقاتلين المشاركين بفندق نورديك بالاس آند سبا بضاحية السيف، والذي شهد حضور رئيس منظمة بريف السيد محمد شاهد وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية للمقاتلين. حيث شهد الفحص حماسا كبيرا من المقاتلين المشاركين، والذين اجتازوا الفحص بنجاح بحسب متطلبات المشاركة في هذه البطولة.
السفير الباكستاني يستقبل
المقاتل عباس خان
استقبل السفير الباكستاني لدى مملكة البحرين سعادة السيد ثاقب رؤوف، أسطورة فنون القتال المختلطة الباكستاني عباس خان، والذي يشارك في بطولة BRAVE CF 80.
وقد أشاد السفير الباكستاني بالمستويات الفنية الكبيرة التي يقدمها المقاتل عباس خان في مسيرته الرياضية بفنون القتال المختلطة، والتي نجح خلالها في تحقيق العديد من الإنجازات بمختلف البطولات التي شارك فيها، متمنيا له التوفيق والنجاح في مشاركته في بطولة BRAVE CF 80.
وفي ختام اللقاء، قدم السفير الباكستاني هدية تذكارية للمقاتل عباس خان تكريما لجهوده الرياضية في رياضة فنون القتال المختلطة
ويواجه المقاتل خان المقاتل الإنجليزي تشاد غريفيث في الوزن السوبر الخفيف، حيث يأمل خان أن يحقق الانتصار وأن يجرع المقاتل الإنجليزي أول هزيمة له على مستوى مسيرته في هذه الرياضة.
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