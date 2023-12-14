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فيما تتجه أنظار العالم إلى مملكة البحرينبريف البحرينية تطلق النسخة 80 من بطولة BRAVE CF.. الجمعة

12/14/2023 7:22:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تتجه‭ ‬أنظار‭ ‬العالم‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وذلك‭ ‬لمتابعة‭ ‬نزالات‭ ‬النسخة‭ ‬80‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ،‭ ‬والتي‭ ‬تقام‭ ‬‮«‬الجمعة‮»‬‭ ‬الموافق‭ ‬15‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023،‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬أسبوع‭ ‬بريف‭ ‬الدولي‭ ‬للقتال‭ ‬2023،‭ ‬الذي‭ ‬تحتضنه‭ ‬البحرين‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬والذي‭ ‬تنظمه‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الاتحادين‭ ‬البحريني‭ ‬والآسيوي‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬وبالشراكة‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬ IMMAF ‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬5‭- ‬16‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭.‬


اللقب‭ ‬العالمي‭ ‬بوزن‭ ‬الديك

وتشهد‭ ‬البطولة‭ ‬إقامة‭ ‬نزال‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬العالمي‭ ‬بوزن‭ ‬الديك‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬المقاتل‭ ‬الأمريكي‭ ‬جوزيه‭ ‬‮«‬شورتي‮»‬‭ ‬توريس‭ ‬وخصمه‭ ‬المقاتل‭ ‬الجنوب‭ ‬الأفريقي‭ ‬نكوسي‭ ‬نديبيلي‭. ‬وهو‭ ‬نزال‭ ‬يعتبر‭ ‬‮«‬كلاكيت‮»‬‭ ‬للنزال‭ ‬الذي‭ ‬جمع‭ ‬بين‭ ‬المقاتلين‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬73‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الكولومبية‭ ‬بوغوتا،‭ ‬والذي‭ ‬نجح‭ ‬خلاله‭ ‬‮«‬شورتي‮»‬‭ ‬من‭ ‬حسم‭ ‬المواجهة‭ ‬لصالحه‭ ‬والتتويج‭ ‬باللقب‭ ‬العالمي‭.‬

ويسعى‭ ‬شورتي‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة‭ ‬للمحافظة‭ ‬على‭ ‬لقبه،‭ ‬أمام‭ ‬نديبيلي‭ ‬الذي‭ ‬توعد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التصريحات‭ ‬التي‭ ‬أطلقها‭ ‬بانتزاع‭ ‬اللقب‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هزيمة‭ ‬شورتي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬النزال‭ ‬المرتقب‭.‬


السيلاوي‭ ‬يتوّعد‭ ‬أفراموفيتش

وعلى‭ ‬الناحية‭ ‬الأخرى،‭ ‬يعود‭ ‬المقاتل‭ ‬الأردني‭ ‬البطل‭ ‬جراح‭ ‬السيلاوي‭ ‬إلى‭ ‬حلبات‭ ‬النزال‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬النزال‭ ‬الذي‭ ‬يجمعه‭ ‬المقاتل‭ ‬السلوفيني‭ ‬نيناد‭ ‬أفراموفيتش‭ ‬بالوزن‭ ‬المتوسط‭. ‬وقد‭ ‬توّعد‭ ‬السيلاوي‭ ‬خصمه‭ ‬السلوفيني‭ ‬أفراموفيتش‭ ‬بالتغلب‭ ‬عليه‭ ‬وتسجيل‭ ‬انتصاره‭ ‬العاشر،‭ ‬ليكون‭ ‬المقاتل‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬يسجل‭ ‬هذا‭ ‬العدد‭ ‬من‭ ‬الانتصارات‭ ‬خلال‭ ‬مسيرته‭ ‬الاحترافية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭.‬

عياد‭ ‬يقود‭ ‬العرب

وستكون‭ ‬الجماهير‭ ‬البحرينية‭ ‬على‭ ‬موعد‭ ‬مع‭ ‬النزالات‭ ‬التي‭ ‬سيخوضها‭ ‬مقاتلو‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬المقاتل‭ ‬المحترف‭ ‬حسين‭ ‬عياد،‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الفريق‭ ‬العربي‭ ‬الفريق‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الإيرلندي‭. ‬حيث‭ ‬يشارك‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬عياد،‭ ‬المقاتلون‭: ‬محمد‭ ‬السميع،‭ ‬محمد‭ ‬عباس‭ ‬والمقاتلتان‭ ‬فابيولا‭ ‬ناسيمنتو‭ ‬وصابرينا‭ ‬دي‭ ‬سوزا‭. ‬كما‭ ‬يتضمن‭ ‬الفريق‭ ‬العربي‭ ‬مشاركة‭ ‬المقاتليّن‭: ‬أحمد‭ ‬لبنان‭ ‬من‭ ‬‮«‬لبنان‮»‬‭ ‬وعز‭ ‬الدين‭ ‬الدرباني‭ ‬من‭ ‬‮«‬الأردن‮»‬‭.‬


الفحص‭ ‬الرسمي‭ ‬للوزن

وقد‭ ‬أجرى‭ ‬المقاتلون‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬80‭ ‬مراسم‭ ‬الفحص‭ ‬الرسمي‭ ‬للوزن‭ ‬بمقر‭ ‬إقامة‭ ‬المقاتلين‭ ‬المشاركين‭ ‬بفندق‭ ‬نورديك‭ ‬بالاس‭ ‬آند‭ ‬سبا‭ ‬بضاحية‭ ‬السيف،‭ ‬والذي‭ ‬شهد‭ ‬حضور‭ ‬رئيس‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬شاهد‭ ‬وأعضاء‭ ‬الأجهزة‭ ‬الفنية‭ ‬والإدارية‭ ‬للمقاتلين‭. ‬حيث‭ ‬شهد‭ ‬الفحص‭ ‬حماسا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬المقاتلين‭ ‬المشاركين،‭ ‬والذين‭ ‬اجتازوا‭ ‬الفحص‭ ‬بنجاح‭ ‬بحسب‭ ‬متطلبات‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭.‬


السفير‭ ‬الباكستاني‭ ‬يستقبل

المقاتل‭ ‬عباس‭ ‬خان

استقبل‭ ‬السفير‭ ‬الباكستاني‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬سعادة‭ ‬السيد‭ ‬ثاقب‭ ‬رؤوف،‭ ‬أسطورة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬الباكستاني‭ ‬عباس‭ ‬خان،‭ ‬والذي‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬80‭.‬

وقد‭ ‬أشاد‭ ‬السفير‭ ‬الباكستاني‭ ‬بالمستويات‭ ‬الفنية‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬المقاتل‭ ‬عباس‭ ‬خان‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬الرياضية‭ ‬بفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة،‭ ‬والتي‭ ‬نجح‭ ‬خلالها‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬بمختلف‭ ‬البطولات‭ ‬التي‭ ‬شارك‭ ‬فيها،‭ ‬متمنيا‭ ‬له‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬80‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬اللقاء،‭ ‬قدم‭ ‬السفير‭ ‬الباكستاني‭ ‬هدية‭ ‬تذكارية‭ ‬للمقاتل‭ ‬عباس‭ ‬خان‭ ‬تكريما‭ ‬لجهوده‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة

ويواجه‭ ‬المقاتل‭ ‬خان‭ ‬المقاتل‭ ‬الإنجليزي‭ ‬تشاد‭ ‬غريفيث‭ ‬في‭ ‬الوزن‭ ‬السوبر‭ ‬الخفيف،‭ ‬حيث‭ ‬يأمل‭ ‬خان‭ ‬أن‭ ‬يحقق‭ ‬الانتصار‭ ‬وأن‭ ‬يجرع‭ ‬المقاتل‭ ‬الإنجليزي‭ ‬أول‭ ‬هزيمة‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬مسيرته‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭.‬

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