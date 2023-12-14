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سموه يرعى السباق العاشر للخيل اليومصراع أقوى الجياد على كؤوس خالد بن حمد وأنجاله وكأس العيد الوطني

12/14/2023 7:22:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تحت‭ ‬رعاية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬ينظم‭ ‬نادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬في‭ ‬الواحدة‭ ‬والنصف‭ ‬من‭ ‬ظهر‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬السباق‭ ‬العاشر‭ ‬لهذا‭ ‬الموسم،‭ ‬الذي‭ ‬سيقام‭ ‬على‭ ‬كؤوس‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكؤوس‭ ‬أنجال‭ ‬سموه‭ ‬الكرام‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬بجانب‭ ‬كأس‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬‮«‬برعاية‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الإعلام‮»‬‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬نادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬بمنطقة‭ ‬الرفة‭ ‬بالصخير‭. ‬

ويعتبر‭ ‬سباق‭ ‬كؤوس‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وأنجال‭ ‬سموه‭ ‬من‭ ‬السباقات‭ ‬المميزة‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬سباقات‭ ‬الخيل‭ ‬وعادة‭ ‬ما‭ ‬يشهد‭ ‬مشاركة‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الجياد‭ ‬القوية‭ ‬سواء‭ ‬المستوردة‭ ‬أو‭ ‬النتاج‭ ‬المحلي‭ ‬أو‭ ‬الخيل‭ ‬العربية‭ ‬التي‭ ‬تتحفز‭ ‬للمنافسة‭ ‬القوية‭ ‬والمثيرة‭ ‬على‭ ‬الفوز‭ ‬بكؤوس‭ ‬السباق،‭ ‬وذلك‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬سيقام‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لخيل‭ ‬البحرين‭ ‬العربية‭ ‬الأصيلة‭ ‬‮«‬الواهو‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1600‭ ‬متر،‭ ‬حيث‭ ‬ستكون‭ ‬المنافسة‭ ‬قوية‭ ‬بين‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجياد‭ ‬العربية‭ ‬البارزة‭ ‬التي‭ ‬يبرز‭ ‬منها‭ ‬الفرس‭ ‬‮«‬كحيلة‭ ‬العاديات‭ ‬1782‮»‬‭ ‬التي‭ ‬ظهرت‭ ‬بصورة‭ ‬قوية‭ ‬وحققت‭ ‬المراكز‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأولى‭ ‬وتسعى‭ ‬لتكرار‭ ‬فوزها‭ ‬على‭ ‬نفس‭ ‬الجياد‭ ‬بعدما‭ ‬تفوقت‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬الثامن‭ ‬لهذا‭ ‬الموسم‭ ‬وسط‭ ‬المنافسة‭ ‬المنتظرة‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الحصانين‭ ‬‮«‬طويسان‭ ‬1762‭ - ‬مصنان‭ ‬1811‮»‬،‭ ‬بجانب‭ ‬الحصان‭ ‬المخضرم‭ ‬‮«‬كحيلان‭ ‬عافص‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يسعى‭ ‬لاستعادة‭ ‬انتصاراته‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬في‭ ‬المواسم‭ ‬الماضية‭. ‬

ويقام‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لسباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬إنتاج‭ ‬محلي‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1400‭ ‬متر‭ ‬حيث‭ ‬تسعى‭ ‬الجياد‭ ‬المشاركة‭ ‬الى‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬المشاركة‭ ‬الثانية‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬السباقات‭ ‬مع‭ ‬أفضلية‭ ‬للفرس‭ ‬‮«‬لهايب‮»‬‭ ‬والحصان‭ ‬‮«‬بورتوفينو‮»‬‭ ‬اللذين‭ ‬حققا‭ ‬المركزين‭ ‬الثاني‭ ‬والثالث‭ ‬في‭ ‬مشاركتهما‭ ‬الأولى‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

ويقام‭ ‬الشوط‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لسباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬إنتاج‭ ‬محلي‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1400‭ ‬متر‭ ‬وبمشاركة‭ ‬كبيرة‭ ‬بلغت‭ ‬14‭ ‬جواداً‭ ‬تسعى‭ ‬لتحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬رصيدها‭ ‬وسط‭ ‬توقعات‭ ‬بمنافسة‭ ‬مفتوحة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تقارب‭ ‬الجياد‭ ‬وظهورها‭ ‬بمستويات‭ ‬متفاوتة‭ ‬ونتائج‭ ‬متأخرة‭ ‬خلال‭ ‬مشاركاتها‭ ‬السابقة‭. ‬

ويقام‭ ‬الشوط‭ ‬الرابع‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬إنتاج‭ ‬محلي‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1800‭ ‬متر‭ ‬وبمشاركة‭ ‬12‭ ‬جواداً،‭ ‬حيث‭ ‬تدور‭ ‬الترشيحات‭ ‬بين‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجياد‭ ‬التي‭ ‬سبق‭ ‬لها‭ ‬التنافس‭ ‬بينها‭ ‬خلال‭ ‬الموسم‭ ‬الجاري‭ ‬أبرزها‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬أطلسي‮»‬‭ ‬ملك‭ ‬سيد‭ ‬جواد‭ ‬مرزوق‭ ‬الذي‭ ‬يسعى‭ ‬لتكرار‭ ‬مفاجآته‭ ‬بعد‭ ‬فوزيه‭ ‬بقيادة‭ ‬نفس‭ ‬الفارس‭ ‬أحمد‭ ‬مكي،‭ ‬بجانب‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬أصلان‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬الملاح‭ ‬الذي‭ ‬ظهر‭ ‬بصورة‭ ‬قوية‭ ‬واستعاد‭ ‬انتصاراته‭ ‬في‭ ‬مشاركته‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬تفوق‭ ‬فيها‭ ‬على‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬جباره‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬العفو‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬من‭ ‬الجياد‭ ‬المرشحة‭ ‬بعدما‭ ‬حقق‭ ‬المراكز‭ ‬الثلاثة‭ ‬الأولى‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

ويقام‭ ‬الشوط‭ ‬الخامس‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للجياد‭ ‬المبتدئات‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬2000‭ ‬متر،‭ ‬وتسعى‭ ‬الجياد‭ ‬المشاركة‭ ‬الى‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬رصيدها‭ ‬وأبرز‭ ‬المرشحين‭ ‬منها‭ ‬الجياد‭ ‬‮«‬بريف‭ ‬ذا‭ ‬ستورم‭ - ‬روزفلتس‭ ‬قريت‭ - ‬رونا‭ ‬هوليك‮»‬‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬مستوياتها‭ ‬ونتائجها‭ ‬المتقدمة‭ ‬خلال‭ ‬مشاركاتها‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

أقوى‭ ‬الأشواط

ويقام‭ ‬الشوط‭ ‬السادس‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لجياد‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1600‭ ‬متر‭ ‬والذي‭ ‬يعتبر‭ ‬من‭ ‬الأشواط‭ ‬القوية‭ ‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬مشاركة‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الجياد‭ ‬ذات‭ ‬المستويات‭ ‬والتصنيفات‭ ‬العالية‭ ‬في‭ ‬المضمار‭ ‬البحريني‭ ‬وحققت‭ ‬انتصارات‭ ‬ومراكز‭ ‬متقدمة‭ ‬وسبق‭ ‬لها‭ ‬التنافس‭ ‬بينها‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬سباقات،‭ ‬أبرزها‭ ‬الحصان‭ ‬البطل‭ ‬‮«‬باي‭ ‬لاين‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬العاديات‭ ‬الذي‭ ‬يسعى‭ ‬لمواصلة‭ ‬انتصاراته‭ ‬وتكرار‭ ‬تفوقه‭ ‬على‭ ‬نفس‭ ‬الجياد‭ ‬رغم‭ ‬المنافسة‭ ‬التي‭ ‬سيواجهها‭ ‬من‭ ‬كتيبة‭ ‬جياد‭ ‬إسطبل‭ ‬المحمدية‭ ‬‮«‬ذا‭ ‬كوفكس‭ ‬كيد‭ - ‬أهدب‭ - ‬بوندس‭ ‬بوي‮»‬‭ ‬،‭ ‬بجانب‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬إكو‭ ‬سيستم‮»‬‭ ‬ملك‭ ‬محمد‭ ‬خالد‭ ‬عبدالرحيم‭ ‬الذي‭ ‬سبق‭ ‬له‭ ‬أن‭ ‬حل‭ ‬ثانياً‭ ‬خلف‭ ‬‮«‬باي‭ ‬لاين‮»‬‭ ‬وحقق‭ ‬فوزاً‭ ‬قوياً‭ ‬بفارق‭ ‬نصف‭ ‬رأس‭ ‬في‭ ‬مشاركته‭ ‬الأخيرة‭. ‬

ويقام‭ ‬الشوط‭ ‬السابع‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للفئة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬جياد‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1200‭ ‬متر‭ ‬مستقيم،‭ ‬حيث‭ ‬سيشهد‭ ‬صراع‭ ‬السرعة‭ ‬المثير‭ ‬بين‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجياد‭ ‬المتميزة‭ ‬في‭ ‬المسافات‭ ‬القصيرة‭ ‬التي‭ ‬سجلت‭ ‬انتصارات‭ ‬ومراكز‭ ‬متقدمة‭ ‬ويبرز‭ ‬منها‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬ريبل‭ ‬آت‭ ‬داون‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬العاديات‭ ‬والذي‭ ‬يسعى‭ ‬لمواصلة‭ ‬انتصاراته‭ ‬منذ‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬وكذلك‭ ‬الفرس‭ ‬البطلة‭ ‬‮«‬أوشن‭ ‬ستار‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬العفو‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬أكبر‭ ‬رصيد‭ ‬من‭ ‬الانتصارات‭ ‬بـ11‭ ‬فوزاً‭ ‬منها‭ ‬فوزان‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬وسط‭ ‬جياد‭ ‬قوية‭ ‬أبرزها‭ ‬منافسها‭ ‬اليوم‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬بفرزون‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬فيكتوريوس‭ ‬الساعي‭ ‬لاستعادة‭ ‬انتصاراته،‭ ‬كما‭ ‬يبرز‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬ديريرين‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬أونيكس‭ ‬الذي‭ ‬لفت‭ ‬الأنظار‭ ‬بفوزه‭ ‬بالشوط‭ ‬الدولي‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬بقيادة‭ ‬نفس‭ ‬الفارس‭.‬

ويقام‭ ‬الشوط‭ ‬الثامن‭ ‬والأخير‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬‮«‬برعاية‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الإعلام‮»‬‭ ‬لجياد‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬2400‭ ‬متر،‭ ‬حيث‭ ‬يعتبر‭ ‬من‭ ‬الأشواط‭ ‬القوية‭ ‬المنتظرة‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬اليوم‭ ‬وسيشهد‭ ‬منافسة‭ ‬تكتيكية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المسافة‭ ‬الطويلة‭ ‬التي‭ ‬سبق‭ ‬لها‭ ‬التنافس‭ ‬بينها‭ ‬خلال‭ ‬السباق‭ ‬الخامس‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬وتفوق‭ ‬خلاله‭ ‬الحصان‭ ‬‮«‬رايون‭ ‬بور‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬العاديات‭ ‬الذي‭ ‬سيواجه‭ ‬منافسة‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الحصانين‭ ‬‮«‬طوارق‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬فيكتوريوس‭ ‬و«زاغاتو‮»‬‭ ‬لإسطبل‭ ‬المحمدية‭ ‬اللذين‭ ‬يسعيان‭ ‬لاستعادة‭ ‬انتصاراتهما‭ ‬بعدما‭ ‬حققا‭ ‬المركزين‭ ‬الثاني‭ ‬والثالث‭ ‬خلال‭ ‬مشاركاتهما‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

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