سموه يرعى السباق العاشر للخيل اليومصراع أقوى الجياد على كؤوس خالد بن حمد وأنجاله وكأس العيد الوطني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية ينظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل في الواحدة والنصف من ظهر اليوم الجمعة السباق العاشر لهذا الموسم، الذي سيقام على كؤوس سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وكؤوس أنجال سموه الكرام سمو الشيخ فيصل بن خالد بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ عبدالله بن خالد بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ سلمان بن خالد بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ ناصر بن خالد بن حمد آل خليفة، بجانب كأس العيد الوطني «برعاية وزارة شؤون الإعلام» وذلك على مضمار نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بمنطقة الرفة بالصخير.
ويعتبر سباق كؤوس سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وأنجال سموه من السباقات المميزة في موسم سباقات الخيل وعادة ما يشهد مشاركة مجموعة من الجياد القوية سواء المستوردة أو النتاج المحلي أو الخيل العربية التي تتحفز للمنافسة القوية والمثيرة على الفوز بكؤوس السباق، وذلك بدءاً من الشوط الأول الذي سيقام على كأس سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لخيل البحرين العربية الأصيلة «الواهو» مسافة 1600 متر، حيث ستكون المنافسة قوية بين عدد من الجياد العربية البارزة التي يبرز منها الفرس «كحيلة العاديات 1782» التي ظهرت بصورة قوية وحققت المراكز الثلاثة الأولى وتسعى لتكرار فوزها على نفس الجياد بعدما تفوقت عليها في السباق الثامن لهذا الموسم وسط المنافسة المنتظرة من جانب الحصانين «طويسان 1762 - مصنان 1811»، بجانب الحصان المخضرم «كحيلان عافص» الذي يسعى لاستعادة انتصاراته التي حققها في المواسم الماضية.
ويقام الشوط الثاني على كأس سمو الشيخ فيصل بن خالد بن حمد آل خليفة لسباق التوازن «إنتاج محلي» مسافة 1400 متر حيث تسعى الجياد المشاركة الى تحقيق الفوز الأول في المشاركة الثانية لها في السباقات مع أفضلية للفرس «لهايب» والحصان «بورتوفينو» اللذين حققا المركزين الثاني والثالث في مشاركتهما الأولى هذا الموسم.
ويقام الشوط الثالث على كأس سمو الشيخ عبدالله بن خالد بن حمد آل خليفة لسباق التوازن «إنتاج محلي» مسافة 1400 متر وبمشاركة كبيرة بلغت 14 جواداً تسعى لتحقيق الفوز الأول في رصيدها وسط توقعات بمنافسة مفتوحة في ظل تقارب الجياد وظهورها بمستويات متفاوتة ونتائج متأخرة خلال مشاركاتها السابقة.
ويقام الشوط الرابع على كأس سمو الشيخ ناصر بن خالد بن حمد آل خليفة لجياد سباق التوازن «إنتاج محلي» مسافة 1800 متر وبمشاركة 12 جواداً، حيث تدور الترشيحات بين عدد من الجياد التي سبق لها التنافس بينها خلال الموسم الجاري أبرزها الحصان «أطلسي» ملك سيد جواد مرزوق الذي يسعى لتكرار مفاجآته بعد فوزيه بقيادة نفس الفارس أحمد مكي، بجانب الحصان «أصلان» لإسطبل الملاح الذي ظهر بصورة قوية واستعاد انتصاراته في مشاركته الأخيرة التي تفوق فيها على الحصان «جباره» لإسطبل العفو الذي يعتبر من الجياد المرشحة بعدما حقق المراكز الثلاثة الأولى هذا الموسم.
ويقام الشوط الخامس على كأس سمو الشيخ سلمان بن خالد بن حمد آل خليفة للجياد المبتدئات «مستورد» مسافة 2000 متر، وتسعى الجياد المشاركة الى تحقيق الفوز الأول في رصيدها وأبرز المرشحين منها الجياد «بريف ذا ستورم - روزفلتس قريت - رونا هوليك» بناء على مستوياتها ونتائجها المتقدمة خلال مشاركاتها هذا الموسم.
أقوى الأشواط
ويقام الشوط السادس على كأس سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لجياد الدرجة الأولى «مستورد» مسافة 1600 متر والذي يعتبر من الأشواط القوية نظراً إلى مشاركة مجموعة من الجياد ذات المستويات والتصنيفات العالية في المضمار البحريني وحققت انتصارات ومراكز متقدمة وسبق لها التنافس بينها في عدة سباقات، أبرزها الحصان البطل «باي لاين» لإسطبل العاديات الذي يسعى لمواصلة انتصاراته وتكرار تفوقه على نفس الجياد رغم المنافسة التي سيواجهها من كتيبة جياد إسطبل المحمدية «ذا كوفكس كيد - أهدب - بوندس بوي» ، بجانب الحصان «إكو سيستم» ملك محمد خالد عبدالرحيم الذي سبق له أن حل ثانياً خلف «باي لاين» وحقق فوزاً قوياً بفارق نصف رأس في مشاركته الأخيرة.
ويقام الشوط السابع على كأس سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة للفئة الثانية من جياد الدرجة الأولى «مستورد» مسافة 1200 متر مستقيم، حيث سيشهد صراع السرعة المثير بين عدد من الجياد المتميزة في المسافات القصيرة التي سجلت انتصارات ومراكز متقدمة ويبرز منها الحصان «ريبل آت داون» لإسطبل العاديات والذي يسعى لمواصلة انتصاراته منذ الموسم الماضي، وكذلك الفرس البطلة «أوشن ستار» لإسطبل العفو التي تحمل أكبر رصيد من الانتصارات بـ11 فوزاً منها فوزان هذا الموسم وسط جياد قوية أبرزها منافسها اليوم الحصان «بفرزون» لإسطبل فيكتوريوس الساعي لاستعادة انتصاراته، كما يبرز الحصان «ديريرين» لإسطبل أونيكس الذي لفت الأنظار بفوزه بالشوط الدولي الثاني من بطولة البحرين الدولية الأسبوع الماضي بقيادة نفس الفارس.
ويقام الشوط الثامن والأخير على كأس العيد الوطني «برعاية وزارة شؤون الإعلام» لجياد الدرجة الأولى «مستورد» مسافة 2400 متر، حيث يعتبر من الأشواط القوية المنتظرة في سباق اليوم وسيشهد منافسة تكتيكية في ظل المسافة الطويلة التي سبق لها التنافس بينها خلال السباق الخامس هذا الموسم وتفوق خلاله الحصان «رايون بور» لإسطبل العاديات الذي سيواجه منافسة قوية من جانب الحصانين «طوارق» لإسطبل فيكتوريوس و«زاغاتو» لإسطبل المحمدية اللذين يسعيان لاستعادة انتصاراتهما بعدما حققا المركزين الثاني والثالث خلال مشاركاتهما هذا الموسم.
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