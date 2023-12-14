سموه تابع لقاءات منتخبنا وشجع المقاتلينخالد بن حمد يشهد نصف نهائي بطولة آسيا لفنون القتال المختلطة للهواة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

شهد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬منافسات‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬لبطولة‭ ‬آسيا‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬للهواة،‭ ‬والتي‭ ‬تقام‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬أسبوع‭ ‬بريف‭ ‬الدولي‭ ‬للقتال‭ ‬2023‭ ‬والذي‭ ‬تحتضنه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬سموه‭ ‬وبتنظيم‭ ‬من‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الاتحادين‭ ‬البحريني‭ ‬والآسيوي‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬وبالشراكة‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭.‬

كما‭ ‬حضر‭ ‬منافسات‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬البحريني‭ ‬للألعاب‭ ‬القتالية‭ ‬والسيد‭ ‬رضا‭ ‬منفردي‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للجوجيتسو‭ ‬والسيد‭ ‬محمد‭ ‬قمبر‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحادين‭ ‬البحريني‭ ‬والآسيوي‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬والسيد‭ ‬محمد‭ ‬شاهد‭ ‬رئيس‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭.‬

وتابع‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬منافسات‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬وشجع‭ ‬مقاتلي‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬وحفزهم‭ ‬ونزل‭ ‬للاعبين‭ ‬بأرضية‭ ‬الميدان‭ ‬وشد‭ ‬من‭ ‬عزيمتهم‭ ‬لتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬النتائج‭ ‬والمستويات‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرص‭ ‬سموه‭ ‬المستمر‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬وتشجيع‭ ‬لاعبي‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭.‬

وأشاد‭ ‬سموه‭ ‬بالأداء‭ ‬المتميز‭ ‬الذي‭ ‬شهدته‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬آسيا‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬للهواة‭ ‬منذ‭ ‬انطلاقتها‭ ‬وتطور‭ ‬مستويات‭ ‬المنتخبات‭ ‬المشاركة‭ ‬مشيدا‭ ‬بالأداء‭ ‬الذي‭ ‬أظهره‭ ‬لاعبو‭ ‬منتخب‭ ‬البحرين‭ ‬وما‭ ‬قدموه‭ ‬من‭ ‬أداء‭ ‬يعكس‭ ‬تطور‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬بعد‭ ‬سلسلة‭ ‬الإنجازات‭ ‬العالمية‭ ‬والإقليمية‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬منتخب‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭.‬

وأكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬استضافة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لهذا‭ ‬الحدث‭ ‬الآسيوي‭ ‬بمشاركة‭ ‬نخبة‭ ‬مقاتلي‭ ‬القارة‭ ‬الآسيوية‭ ‬يعد‭ ‬بحدذاته‭ ‬مكسبا‭ ‬كبيرا‭ ‬وهو‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬كموطن‭ ‬للرياضات‭ ‬القتالية‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬ورياضة‭ ‬الـ‭ ‬ MMA ‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬متمنيا‭ ‬سموه‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬