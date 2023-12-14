يوفنتوس لمواصلة الضغط على إنتر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

روما‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يطمح‭ ‬يوفنتوس‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬إنتر‭ ‬المتصدر‭ ‬عندما‭ ‬يحل‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬جنوى‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬المرحلة‭ ‬السادسة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬إيطاليا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وهي‭ ‬المرة‭ ‬الثالثة‭ ‬تواليا‭ ‬التي‭ ‬يملك‭ ‬فيها‭ ‬يوفنتوس‭ ‬فرصة‭ ‬انتزاع‭ ‬الصدارة‭ ‬ولو‭ ‬مؤقتا‭ ‬من‭ ‬إنتر‭ ‬بعدما‭ ‬فعلها‭ ‬في‭ ‬المرحلتين‭ ‬السابقتين‭ ‬بانتصارين‭ ‬بشق‭ ‬النفس‭ ‬على‭ ‬مونتسا‭ ‬2‭-‬1‭ ‬ونابولي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬1‭-‬0،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يستعيدها‭ ‬إنتر‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬نابولي‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة‭ ‬وأودينيزي‭ ‬برباعية‭ ‬نظيفة‭.‬

وتفصل‭ ‬نقطتان‭ ‬بين‭ ‬إنتر‭ (‬38‭) ‬ويوفنتوس‭ (‬36‭) ‬اللذين‭ ‬تعادلا‭ ‬1‭-‬1‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة‭ ‬عشرة،‭ ‬ويبدوان‭ ‬أبرز‭ ‬المرشحين‭ ‬للمنافسة‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ابتعادهما‭ ‬عن‭ ‬أقرب‭ ‬المنافسين‭ ‬ميلان‭ ‬الثالث‭ (‬29‭) ‬وروما‭ ‬الرابع‭ (‬25‭) .‬

ويملك‭ ‬يوفنتوس‭ ‬فرصة‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بالصدارة‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬لأن‭ ‬إنتر‭ ‬سيلعب‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬صعبة‭ ‬أمام‭ ‬لاتسيو‭ ‬الفريق‭ ‬السابق‭ ‬لمدربه‭ ‬سيموني‭ ‬إينزاغي‭.‬





‮«‬مواصلة‭ ‬التحسن‭ ‬خطوة‭ ‬خطوة‮»‬‭ ‬

ويبدو‭ ‬يوفنتوس‭ ‬مرشحا‭ ‬بقوة‭ ‬الى‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬الثالث‭ ‬تواليا‭ ‬عندما‭ ‬يزور‭ ‬جنوى‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭ ‬والذي‭ ‬لم‭ ‬يذق‭ ‬طعم‭ ‬الانتصار‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الثلاث‭ ‬الاخيرة‭.‬

وعانى‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬السيدة‭ ‬العجوز‮»‬‭ ‬الأمرين‭ ‬في‭ ‬مباراتيه‭ ‬الأخيرتين‭ ‬واحتاج‭ ‬إلى‭ ‬هدفين‭ ‬لمدافعه‭ ‬الواعد‭ ‬فيديريكو‭ ‬غاتي،‭ ‬الأول‭ ‬كان‭ ‬قاتلا‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬مونتسا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع،‭ ‬والثاني‭ ‬كان‭ ‬الوحيد‭ ‬لفريقه‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬نابولي‭

(‬51‭).‬

وقال‭ ‬مدربه‭ ‬ماسيميليانو‭ ‬أليغري‭ ‬عقب‭ ‬حسم‭ ‬القمة‭ ‬أمام‭ ‬نابولي‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لمنصة‭ ‬‮«‬دازون‮»‬‭ ‬للبث‭ ‬التدفقي‭: ‬‮«‬الفوز‭ ‬هذا‭ ‬المساء‭ ‬كان‭ ‬مهمًا‭ ‬جدًا،‭ ‬لأننا‭ ‬وضعنا‭ ‬نابولي‭ ‬خلفنا‭ ‬بفارق‭ ‬12‭ ‬وهذه‭ ‬نتيجة‭ ‬رائعة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬للأحلام‭ ‬والـ‭(‬سكوديتو‭)‬،‭ ‬فنحن‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬التحسن‭ ‬خطوة‭ ‬بخطوة،‭ ‬خاصة‭ ‬عندما‭ ‬نرتكب‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأخطاء‮»‬‭.‬

ويستفيد‭ ‬يوفنتوس‭ ‬على‭ ‬أكمل‭ ‬وجه‭ ‬من‭ ‬غيابه‭ ‬عن‭ ‬المسابقات‭ ‬الاوروبية‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بسبب‭ ‬الحظر‭ ‬المفروض‭ ‬عليه‭ ‬لأنشطة‭ ‬مالية‭ ‬مشبوهة‭ ‬في‭ ‬صفقات‭ ‬انتقال‭ ‬اللاعبين،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬حسم‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬رصيده‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬حيث‭ ‬يحقق‭ ‬نتائج‭ ‬رائعة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بقيادة‭ ‬أليغري‭ ‬الذي‭ ‬اختارته‭ ‬رابطة‭ ‬الدوري‭ ‬أفضل‭ ‬مدرب‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر‭ ‬الماضي‭.‬

وكان‭ ‬أليغري‭ ‬صرح‭ ‬الاسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬أن‭ ‬فريقه‭ ‬لديه‭ ‬‮«‬هدف‭ ‬واضح‭ ‬وهو‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‮»‬‭.‬





إنتر‭ ‬للتشبث‭ ‬بالصدارة‭ ‬

ويأمل‭ ‬إنتر‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬هيمنته‭ ‬وتشبثه‭ ‬بالصدارة‭ ‬عندما‭ ‬يحل‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬لاتسيو‭ ‬في‭ ‬الملعب‭ ‬الأولمبي‭.‬

ويضرب‭ ‬رجال‭ ‬المدرب‭ ‬إينزاغي‭ ‬بقوة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬حيث‭ ‬يملكون‭ ‬أفضل‭ ‬خط‭ ‬هجوم‭ ‬برصيد‭ ‬37‭ ‬هدفا،‭ ‬بينها‭ ‬14‭ ‬هدفا‭ ‬لقائده‭ ‬ومتصدر‭ ‬قائمة‭ ‬الهدافين‭ ‬الدولي‭ ‬الارجنتيني‭ ‬لاوتارو‭ ‬مارتينيس،‭ ‬وأفضل‭ ‬خط‭ ‬دفاع‭ ‬حيث‭ ‬استقبلت‭ ‬شباكهم‭ ‬سبعة‭ ‬أهداف‭ ‬فقط‭.‬

وقال‭ ‬مارتينيس‭ ‬عقب‭ ‬الفوز‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬أودينيزي‭ ‬‮«‬من‭ ‬المهم‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬يوفنتوس‭ ‬الذي‭ ‬يقف‭ ‬خلفنا،‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬السهل‭ ‬اللعب‭ ‬بعدهم‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬فخور‭ ‬وأتمنى‭ ‬أن‭ ‬أسجل‭ ‬الكثير،‭ ‬الشيء‭ ‬المهم‭ ‬هو‭ ‬مساعدة‭ ‬زملائي‭ ‬في‭ ‬الفريق‭. ‬لا‭ ‬أهتم‭ ‬كثيرًا‭ ‬بمن‭ ‬يسجل،‭ ‬الشيء‭ ‬المهم‭ ‬هو‭ ‬الاستمرار‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬النحو‮»‬‭.‬

ويدخل‭ ‬إنتر‭ ‬مواجهة‭ ‬الأحد‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬تعادله‭ ‬السلبي‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬أمام‭ ‬ريال‭ ‬سوسييداد‭ ‬الإسباني‭ ‬الثلاثاء‭ ‬حيث‭ ‬فشل‭ ‬في‭ ‬إنهاء‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬لمسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬مجموعته،‭ ‬وبالتالي‭ ‬يواجه‭ ‬خطر‭ ‬مواجهة‭ ‬كبار‭ ‬القارة‭ ‬العجوز‭ ‬في‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭ ‬على‭ ‬رأسهم‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الانكليزي‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬لنهائي‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬وريال‭ ‬مدريد‭ ‬الاسباني‭ ‬وبايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الالماني‭.‬

ويعول‭ ‬جاره‭ ‬ميلان‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬معنوياته‭ ‬العالية‭ ‬عقب‭ ‬انتزاعه‭ ‬بطاقة‭ ‬ملحق‭ ‬الدور‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭ ‬لمسابقة‭ ‬الدوري‭ ‬الأوروبي‭ ‬‮«‬يوروبا‭ ‬ليغ‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬استعادة‭ ‬التوازن‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬مونتسا‭ ‬التاسع‭ ‬الأحد‭.‬

وحقق‭ ‬ميلان‭ ‬الذي‭ ‬خسر‭ ‬امام‭ ‬أتالانتا‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية،‭ ‬فوزا‭ ‬غاليا‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬نيوكاسل‭ ‬2‭-‬1‭ ‬الاربعاء‭ ‬خوله‭ ‬فرصة‭ ‬مواصلة‭ ‬مشواره‭ ‬القاري‭ ‬عبر‭ ‬مسابقة‭ ‬‮«‬يوروبا‭ ‬ليغ‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬يأمل‭ ‬نابولي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬العودة‭ ‬الى‭ ‬سكة‭ ‬الانتصارات‭ ‬بعد‭ ‬خسارتين‭ ‬متتاليتين‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬كالياري‭ ‬السادس‭ ‬عشر‭ ‬السبت‭.‬

ويخوض‭ ‬الفريق‭ ‬الجنوبي‭ ‬المباراة‭ ‬بمعنويات‭ ‬عالية‭ ‬عقب‭ ‬حجزه‭ ‬بطاقة‭ ‬الدور‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭ ‬لمسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭.‬

ويلعب‭ ‬السبت‭ ‬أيضا‭ ‬ليتشي‭ ‬مع‭ ‬فروزينوني،‭ ‬وتورينو‭ ‬مع‭ ‬إمبولي،‭ ‬والأحد‭ ‬أيضا‭ ‬أودينيزي‭ ‬مع‭ ‬ساسوولو،‭ ‬وفيورنتينا‭ ‬مع‭ ‬فيرونا،‭ ‬وبولونيا‭ ‬مع‭ ‬روما،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تختتم‭ ‬المرحلة‭ ‬الإثنين‭ ‬بلقاء‭ ‬أتالانتا‭ ‬مع‭ ‬ساليرنيتانا‭.‬



