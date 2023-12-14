يوفنتوس لمواصلة الضغط على إنتر

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- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
روما – (أ ف ب): يطمح يوفنتوس إلى مواصلة الضغط على إنتر المتصدر عندما يحل ضيفا على جنوى الجمعة في افتتاح المرحلة السادسة عشرة من بطولة إيطاليا لكرة القدم.
وهي المرة الثالثة تواليا التي يملك فيها يوفنتوس فرصة انتزاع الصدارة ولو مؤقتا من إنتر بعدما فعلها في المرحلتين السابقتين بانتصارين بشق النفس على مونتسا 2-1 ونابولي حامل اللقب 1-0، قبل أن يستعيدها إنتر بفوزه على نابولي بثلاثية نظيفة وأودينيزي برباعية نظيفة.
وتفصل نقطتان بين إنتر (38) ويوفنتوس (36) اللذين تعادلا 1-1 في المرحلة الثالثة عشرة، ويبدوان أبرز المرشحين للمنافسة على لقب هذا الموسم في ظل ابتعادهما عن أقرب المنافسين ميلان الثالث (29) وروما الرابع (25) .
ويملك يوفنتوس فرصة الاحتفاظ بالصدارة لأكثر من 24 ساعة لأن إنتر سيلعب الأحد في قمة صعبة أمام لاتسيو الفريق السابق لمدربه سيموني إينزاغي.
«مواصلة التحسن خطوة خطوة»
ويبدو يوفنتوس مرشحا بقوة الى تحقيق الفوز الثالث تواليا عندما يزور جنوى الرابع عشر والذي لم يذق طعم الانتصار في مبارياته الثلاث الاخيرة.
وعانى فريق «السيدة العجوز» الأمرين في مباراتيه الأخيرتين واحتاج إلى هدفين لمدافعه الواعد فيديريكو غاتي، الأول كان قاتلا في مرمى مونتسا في الوقت بدل الضائع، والثاني كان الوحيد لفريقه في مرمى نابولي
(51).
وقال مدربه ماسيميليانو أليغري عقب حسم القمة أمام نابولي في تصريح لمنصة «دازون» للبث التدفقي: «الفوز هذا المساء كان مهمًا جدًا، لأننا وضعنا نابولي خلفنا بفارق 12 وهذه نتيجة رائعة».
وأضاف «أما بالنسبة للأحلام والـ(سكوديتو)، فنحن بحاجة إلى مواصلة التحسن خطوة بخطوة، خاصة عندما نرتكب الكثير من الأخطاء».
ويستفيد يوفنتوس على أكمل وجه من غيابه عن المسابقات الاوروبية هذا الموسم بسبب الحظر المفروض عليه لأنشطة مالية مشبوهة في صفقات انتقال اللاعبين، ما أدى إلى حسم 10 نقاط من رصيده في الموسم الماضي، حيث يحقق نتائج رائعة هذا الموسم بقيادة أليغري الذي اختارته رابطة الدوري أفضل مدرب في شهر نوفمبر الماضي.
وكان أليغري صرح الاسبوع الماضي أن فريقه لديه «هدف واضح وهو العودة إلى دوري أبطال أوروبا».
إنتر للتشبث بالصدارة
ويأمل إنتر في مواصلة هيمنته وتشبثه بالصدارة عندما يحل ضيفا على لاتسيو في الملعب الأولمبي.
ويضرب رجال المدرب إينزاغي بقوة هذا الموسم حيث يملكون أفضل خط هجوم برصيد 37 هدفا، بينها 14 هدفا لقائده ومتصدر قائمة الهدافين الدولي الارجنتيني لاوتارو مارتينيس، وأفضل خط دفاع حيث استقبلت شباكهم سبعة أهداف فقط.
وقال مارتينيس عقب الفوز الكبير على أودينيزي «من المهم الرد على يوفنتوس الذي يقف خلفنا، ليس من السهل اللعب بعدهم».
وأضاف «أنا فخور وأتمنى أن أسجل الكثير، الشيء المهم هو مساعدة زملائي في الفريق. لا أهتم كثيرًا بمن يسجل، الشيء المهم هو الاستمرار على هذا النحو».
ويدخل إنتر مواجهة الأحد على وقع تعادله السلبي على أرضه أمام ريال سوسييداد الإسباني الثلاثاء حيث فشل في إنهاء دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا في صدارة مجموعته، وبالتالي يواجه خطر مواجهة كبار القارة العجوز في ثمن النهائي على رأسهم مانشستر سيتي الانكليزي في إعادة لنهائي الموسم الماضي وريال مدريد الاسباني وبايرن ميونيخ الالماني.
ويعول جاره ميلان الثالث على معنوياته العالية عقب انتزاعه بطاقة ملحق الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ»، وذلك من أجل استعادة التوازن عندما يستضيف مونتسا التاسع الأحد.
وحقق ميلان الذي خسر امام أتالانتا في المرحلة الماضية، فوزا غاليا على مضيفه نيوكاسل 2-1 الاربعاء خوله فرصة مواصلة مشواره القاري عبر مسابقة «يوروبا ليغ».
من جهته، يأمل نابولي حامل اللقب العودة الى سكة الانتصارات بعد خسارتين متتاليتين عندما يستضيف كالياري السادس عشر السبت.
ويخوض الفريق الجنوبي المباراة بمعنويات عالية عقب حجزه بطاقة الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.
ويلعب السبت أيضا ليتشي مع فروزينوني، وتورينو مع إمبولي، والأحد أيضا أودينيزي مع ساسوولو، وفيورنتينا مع فيرونا، وبولونيا مع روما، على أن تختتم المرحلة الإثنين بلقاء أتالانتا مع ساليرنيتانا.
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