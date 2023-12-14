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ليفربول لتعميق جراح غريمه يونايتد

12/14/2023 7:22:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬سيكون‭ ‬ليفربول‭ ‬متحفزاً‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬مضى‭ ‬للفوز‭ ‬على‭ ‬غريمه‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬حين‭ ‬يستضيفه‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬السابعة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإنكليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬ليس‭ ‬بسبب‭ ‬الخصومة‭ ‬التاريخية‭ ‬بينهما‭ ‬وحسب،‭ ‬بل‭ ‬لأنه‭ ‬يريد‭ ‬التمسك‭ ‬بالصدارة‭ ‬وتعميق‭ ‬جراح‭ ‬‮«‬الشياطين‭ ‬الحمر‮»‬‭.‬

واستفاد‭ ‬ليفربول‭ ‬على‭ ‬أكمل‭ ‬وجه‭ ‬من‭ ‬الخدمة‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬له‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬أرسنال‭ ‬1‭-‬0‭ ‬كي‭ ‬يتصدر‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬الأخير،‭ ‬بعدما‭ ‬فاز‭ ‬بدوره‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬كريستال‭ ‬بالاس‭ ‬2‭-‬1‭.‬

ومنذ‭ ‬الخسارة‭ ‬غير‭ ‬المتوقعة‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬تولوز‭ ‬الفرنسي‭ ‬2-3‭ ‬في‭ ‬‮«‬يوروبا‭ ‬ليغ‮»‬،‭ ‬انتفض‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬الألماني‭ ‬يورغن‭ ‬كلوب‭ ‬بتحقيقه‭ ‬خمسة‭ ‬انتصارات‭ ‬في‭ ‬ست‭ ‬مباريات‭ ‬محلياً‭ ‬وقارياً،‭ ‬فيما‭ ‬انتهت‭ ‬المباراة‭ ‬الأخرى‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬السلسلة‭ ‬بالتعادل‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬1‭-‬1‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭.‬

ويمني‭ ‬‮«‬الحمر‮»‬‭ ‬النفس‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الوضع‭ ‬المعنوي‭ ‬الصعب‭ ‬جداً‭ ‬ليونايتد‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬فوزهم‭ ‬الرابع‭ ‬توالياً‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬والتمسك‭ ‬بالصدارة‭ ‬قبل‭ ‬استضافة‭ ‬أرسنال‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭.‬

وبعد‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬بالاس‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭ ‬بهدفين‭ ‬متأخرين‭ ‬للمصري‭ ‬محمد‭ ‬صلاح‭ ‬والبديل‭ ‬هارفي‭ ‬إليوت‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬التقدم‭ ‬لصالح‭ ‬المضيف‭ ‬اللندني‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬قال‭ ‬كلوب‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬مدرب‭ ‬سعيد‭ ‬جداً،‭ ‬لكني‭ ‬أعلم‭ ‬أنه‭ ‬كنا‭ ‬أيضاً‭ ‬محظوظين‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬اضطرار‭ ‬بالاس‭ ‬الى‭ ‬إكمال‭ ‬اللقاء‭ ‬بعشرة‭ ‬لاعبين‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬الساعة‭ ‬الأخير‭ ‬وهدف‭ ‬الفوز‭ ‬الذي‭ ‬سجله‭ ‬إليوت‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭.‬

واعتبر‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أداءنا‭ ‬كان‭ ‬سيئاً‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬الـ76‭ ‬الأولى‮»‬‭.‬

ويأمل‭ ‬كلوب‭ ‬ورجاله‭ ‬الاستفادة‭ ‬على‭ ‬أكمل‭ ‬وجه‭ ‬من‭ ‬وضع‭ ‬يونايتد‭ ‬الذي‭ ‬يخوض‭ ‬اللقاء‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬انتهاء‭ ‬موسمه‭ ‬القاري‭ ‬بخسارته‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬أمام‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الألماني‭ ‬0‭-‬1‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬لدوري‭ ‬الأبطال،‭ ‬ما‭ ‬حرمه‭ ‬حتى‭ ‬من‭ ‬الانتقال‭ ‬الى‭ ‬‮«‬يوروبا‭ ‬ليغ‮»‬‭.‬

وجاءت‭ ‬الخسارة‭ ‬أمام‭ ‬العملاق‭ ‬البافاري‭ ‬بعد‭ ‬سقوط‭ ‬مذل‭ ‬على‭ ‬‮«‬أولد‭ ‬ترافورد‮»‬‭ ‬أمام‭ ‬بورنموث‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية،‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬المدرب‭ ‬الهولندي‭ ‬إريك‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬الذي‭ ‬خسر‭ ‬فريقه‭ ‬12‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬24‭ ‬مباراة‭ ‬خاضها‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المسابقات،‭ ‬بينها‭ ‬كأس‭ ‬الرابطة‭ ‬التي‭ ‬تنازل‭ ‬عن‭ ‬لقبها‭.‬

وخلافاً‭ ‬لموسمه‭ ‬الأول،‭ ‬يبدو‭ ‬الموسم‭ ‬الثاني‭ ‬لتن‭ ‬هاغ‭ ‬مظلماً‭ ‬بسبب‭ ‬النتائج‭ ‬السيئة‭ ‬والإصابات،‭ ‬لكن‭ ‬أيضاً‭ ‬بسبب‭ ‬اوضاع‭ ‬اللاعبَين‭ ‬البرازيلي‭ ‬أنتوني‭ (‬يخضع‭ ‬للتحقيق‭ ‬في‭ ‬شبهات‭ ‬تعنيف‭ ‬صديقته‭ ‬السابقة‭) ‬ومايسون‭ ‬غرينوود‭ (‬استغنى‭ ‬عنه‭ ‬النادي‭ ‬بعد‭ ‬اتهامات‭ ‬بمحاولة‭ ‬اعتداء‭ ‬على‭ ‬فتاة‭) ‬والكباش‭ ‬مع‭ ‬المهاجم‭ ‬جايدون‭ ‬سانشو‭ ‬الذي‭ ‬غاب‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬منذ‭ ‬سبتمبر‭.‬

الظروف‭ ‬الملبّدة‭ ‬في‭ ‬الطرف‭ ‬الاحمر‭ ‬من‭ ‬مانشستر‭ ‬لا‭ ‬تقتصر‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬الفنيات،‭ ‬فالنادي‭ ‬يعيش‭ ‬باستمرار‭ ‬تحت‭ ‬وطأة‭ ‬العلاقة‭ ‬المضطربة‭ ‬بين‭ ‬مشجعيه‭ ‬ومالكي‭ ‬النادي‭ ‬‮«‬عائلة‭ ‬غلايزر‮»‬،‭ ‬لاسيما‭ ‬وانّ‭ ‬عملية‭ ‬البيع‭ ‬الجزئية‭ ‬او‭ ‬الكلية‭ ‬لأسهم‭ ‬النادي‭ ‬والمستمرة‭ ‬منذ‭ ‬قرابة‭ ‬العام‭ ‬تزيد‭ ‬من‭ ‬توتر‭ ‬المشجعين‭.‬

وقد‭ ‬تصبح‭ ‬الامور‭ ‬أكثر‭ ‬تعقيداً‭ ‬عندما‭ ‬يواجه‭ ‬يونايتد‭ ‬غريمه‭ ‬اللدود‭ ‬ليفربول‭ ‬حيث‭ ‬يخشى‭ ‬تكرار‭ ‬الخسارة‭ ‬المذلّة‭ ‬امام‭ ‬‮«‬الحمر‮»‬‭ ‬بسبعة‭ ‬أهداف‭ ‬نظيفة‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬الماضي‭.‬


‮«‬ستكون‭ ‬هكذا‭ ‬في‭ ‬أنفيلد‭ ‬الأحد‮»‬‭ ‬

وتعرّض‭ ‬يونايتد‭ ‬لنكسة‭ ‬اضافية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬مع‭ ‬اصابة‭ ‬لاعبيه‭ ‬هاري‭ ‬ماغواير‭ ‬ولوك‭ ‬شو،‭ ‬فانضما‭ ‬الى‭ ‬لائحة‭ ‬طويلة‭ ‬تشمل‭ ‬ماركوس‭ ‬راشفورد‭ ‬والفرنسي‭ ‬أنتوني‭ ‬مارسيال‭ ‬اللذين‭ ‬غابا‭ ‬عن‭ ‬لقاء‭ ‬بايرن،‭ ‬الهولندي‭ ‬تيريل‭ ‬مالاسيا،‭ ‬البرازيلي‭ ‬كازيميرو،‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬ليساندرو‭ ‬مارتينيس،‭ ‬الدنماركي‭ ‬كريستيان‭ ‬إريكسن،‭ ‬مايسون‭ ‬ماونت،‭ ‬العادي‭ ‬أماد‭ ‬ديالو،‭ ‬والسويدي‭ ‬فيكتور‭ ‬لينديلوف‭. ‬وما‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬صعوبة‭ ‬المهمة‭ ‬في‭ ‬‮«‬أنفيلد‮»‬‭ ‬أنه‭ ‬يفتقد‭ ‬قائده‭ ‬البرتغالي‭ ‬برونو‭ ‬فرنانديش‭ ‬للإيقاف‭ ‬بسبب‭ ‬تراكم‭ ‬الانذارات‭.‬

بالنسبة‭ ‬لتن‭ ‬هاغ،‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يحصل‭ ‬اليوم‭ (‬الثلاثاء‭ ‬ضد‭ ‬بايرن‭)‬،‭ ‬بل‭ ‬من‭ ‬قبل،‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نعترف‭ ‬ذلك‭. ‬أعتقد‭ ‬أننا‭ ‬قدمنا‭ ‬عروضاً‭ ‬جيدة‭ ‬لكننا‭ ‬ارتكبنا‭ ‬أخطاءً‭ ‬أيضاً‭. ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬لم‭ ‬نقدم‭ ‬ما‭ ‬يكفي‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الغيابات‭ ‬جعلت‭ ‬الخيارات‭ ‬محدودة،‭ ‬هذا‭ ‬واضح‭. ‬لقد‭ ‬بذل‭ ‬اللاعبون‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬وسعهم،‭ ‬لقد‭ ‬رأيت‭ ‬الروح‮»‬،‭ ‬مضيفاً‭ ‬‮«‬نعلم‭ ‬أننا‭ ‬بحاجة‭ ‬الى‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الاتساق‭ ‬وأنا‭ ‬كمدرب‭ ‬عليّ‭ ‬تحسين‭ ‬الفريق‭ ‬وأن‭ ‬أقوده‭ ‬ويجب‭ ‬على‭ ‬اللاعبين‭ ‬تحمل‭ ‬المسؤوليات،‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نفعل‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬سوياً،‭ ‬نريد‭ ‬العودة‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬الى‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬نريد‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مباراة‭. ‬لقد‭ ‬رأيتم‭ ‬اليوم‭ (‬الثلاثاء‭)‬،‭ ‬ضد‭ ‬أحد‭ ‬المرشحين‭ ‬للفوز‭ ‬بدوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬ذهبنا‭ ‬وقدمنا‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬للفوز‭ ‬بالمباراة‭. ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬الإيمان،‭ ‬كانت‭ ‬الروح‭ ‬موجودة‭ ‬قبل‭ ‬وخلال‭ ‬المباراة،‭ ‬وستكون‭ ‬هكذا‭ ‬في‭ ‬أنفيلد‭ ‬الأحد‮»‬‭.‬

وقبل‭ ‬سفره‭ ‬الى‭ ‬السعودية‭ ‬لتمثيل‭ ‬القارة‭ ‬الأوروبية‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬للأندية،‭ ‬يبدو‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬أمام‭ ‬فرصة‭ ‬ذهبية‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬الدفع‭ ‬المعنوي‭ ‬اللازم‭ ‬والابقاء‭ ‬أقله‭ ‬على‭ ‬فارق‭ ‬النقاط‭ ‬الأربع‭ ‬الذي‭ ‬يفصله‭ ‬عن‭ ‬ليفربول،‭ ‬وذلك‭ ‬حين‭ ‬يستضيف‭ ‬كريستال‭ ‬بالاس‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭ ‬السبت‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬يخوض‭ ‬أرسنال‭ ‬اختباراً‭ ‬ليس‭ ‬بالسهل‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬ضد‭ ‬برايتون‭ ‬الثامن‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬يسعى‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬رجال‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬ميكيل‭ ‬أرتيتا‭ ‬الى‭ ‬استعادة‭ ‬التوازن‭ ‬وعدم‭ ‬السماح‭ ‬لليفربول‭ ‬بالابتعاد‭ ‬أو‭ ‬للمتألق‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬الثالث‭ ‬الذي‭ ‬يتخلف‭ ‬عنه‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬فقط،‭ ‬أن‭ ‬يتخطاه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فوزه‭ ‬الأحد‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬برنتفورد‭ ‬وتحقيق‭ ‬انتصاره‭ ‬الخامس‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬ست‭ ‬مباريات‭. ‬وتفتتح‭ ‬المرحلة‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬حين‭ ‬يحل‭ ‬توتنهام،‭ ‬المنتعش‭ ‬مجدداً‭ ‬بفوزه‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬نيوكاسل‭ ‬4‭-‬1،‭ ‬ضيفاً‭ ‬على‭ ‬نوتنغهام‭ ‬فورست‭ ‬السادس‭ ‬عشر،‭ ‬فيما‭ ‬يلعب‭ ‬تشلسي،‭ ‬القادم‭ ‬من‭ ‬هزيمتين‭ ‬توالياً‭ ‬وثلاث‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬أربع‭ ‬مراحل،‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬شيفيلد‭ ‬يونايتد‭ ‬الأخير‭ ‬السبت‭.‬

وبعد‭ ‬ثلاث‭ ‬هزائم‭ ‬متتالية‭ ‬أمام‭ ‬ايفرتون‭ ‬وتوتنهام‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬وميلان‭ ‬الإيطالي‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬يلتقي‭ ‬نيوكاسل‭ ‬السبت‭ ‬مع‭ ‬فولهام‭ ‬العاشر‭ ‬باحثاً‭ ‬عن‭ ‬استعادة‭ ‬معنوياته‭.‬

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