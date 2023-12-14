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تأهل فياريال وسلافيا براغ إلى دور الـ 16

12/14/2023 7:22:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

عواصم‭ ‬أوروبية‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬تلقى‭ ‬ليفربول‭ ‬الإنجليزي‭ ‬خسارة‭ ‬مفاجئة‭ ‬‮«‬غير‭ ‬مؤثرة‮»‬‭ ‬1‭/‬2‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬يونيون‭ ‬سان‭ ‬جيلواز‭ ‬البلجيكي،‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭ ‬الأخيرة‭ ‬بالمجموعة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬مرحلة‭ ‬المجموعات‭ ‬لبطولة‭ ‬الدوري‭ ‬الأوروبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬فوز‭ ‬تولوز‭ ‬الفرنسي‭ ‬بالنتيجة‭ ‬ذاتها‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬لاسك‭ ‬لينز‭ ‬النمساوي‭. ‬وكان‭ ‬ليفربول‭ ‬قد‭ ‬ضمن‭ ‬منذ‭ ‬الجولة‭ ‬الماضية‭ ‬صدارته‭ ‬للمجموعة،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬صعوده‭ ‬مباشرة‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الـ16‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬الصراع‭ ‬دائرا‭ ‬على‭ ‬صاحب‭ ‬الوصافة،‭ ‬الذي‭ ‬سيتأهل‭ ‬للدور‭ ‬الفاصل‭ ‬المؤهل‭ ‬لدور‭ ‬الـ16،‭ ‬حيث‭ ‬سيلعب‭ ‬خلاله‭ ‬مع‭ ‬أحد‭ ‬الفرق‭ ‬الثمانية‭ ‬التي‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬المجموعات‭ ‬الثماني‭ ‬ببطولة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬التي‭ ‬انتقلت‭ ‬للعب‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الأوروبي‭.‬

وتجمد‭ ‬رصيد‭ ‬ليفربول‭ ‬عند‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬القمة،‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬وحيدة‭ ‬أمام‭ ‬أقرب‭ ‬ملاحقيه‭ ‬تولوز‭ ‬الذي‭ ‬يخوض‭ ‬الدور‭ ‬الفاصل،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬توقف‭ ‬رصيد‭ ‬سانت‭ ‬جيلواز‭ ‬عند‭ ‬8‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث،‭ ‬لينتقل‭ ‬لبطولة‭ ‬دوري‭ ‬المؤتمر‭ ‬الأوروبي،‭ ‬ويلاقي‭ ‬أحد‭ ‬الفرق‭ ‬الحاصلة‭ ‬على‭ ‬الوصافة‭ ‬في‭ ‬المجموعات‭ ‬الثماني‭ ‬بالبطولة،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الصعود‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الـ16‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المسابقة‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬توقف‭ ‬رصيد‭ ‬لاسك‭ ‬لينز‭ ‬عند‭ ‬3‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬قاع‭ ‬الترتيب‭. ‬وفي‭ ‬المجموعة‭ ‬السادسة
حسم‭ ‬فياريال‭ ‬الإسباني‭ ‬صدارة‭ ‬المجموعة،‭ ‬عقب‭ ‬فوزه‭ ‬المثير‭ ‬3‭/‬2‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬رين‭ ‬الفرنسي‭. ‬وبعدما‭ ‬اجتازا‭ ‬مرحلة‭ ‬المجموعات‭ ‬رسميا‭ ‬منذ‭ ‬الجولة‭ ‬الماضية،‭ ‬كان‭ ‬الصراع‭ ‬بين‭ ‬رين‭ ‬وفياريال‭ ‬منحصرا‭ ‬على‭ ‬صدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬للتأهل‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الـ16‭ ‬مباشرة‭. ‬وانقض‭ ‬فياريال‭ ‬على‭ ‬القمة،‭ ‬بعدما‭ ‬رفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬13‭ ‬نقطة،‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬أمام‭ ‬رين،‭ ‬فيما‭ ‬تواجد‭ ‬مكابي‭ ‬حيفا‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بخمس‭ ‬نقاط،‭ ‬متفوقا‭ ‬على‭ ‬باناثانيكوس‭ ‬متذيل‭ ‬الترتيب‭ ‬بنقطة‭. ‬وفي‭ ‬المجموعة‭ ‬السابعة،‭ ‬احتفظ‭ ‬سلافيا‭ ‬براغ‭ ‬التشيكي‭ ‬بالصدارة،‭ ‬عقب‭ ‬فوزه‭ ‬الكبير‭ ‬4‭/‬صفر‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬سيرفيت‭ ‬السويسري،‭ ‬فيما‭ ‬تغلب‭ ‬روما‭ ‬الإيطالي‭ ‬3‭/‬صفر‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬شيريف‭ ‬تيراسبول‭ ‬المولدوفي‭.‬

وارتفع‭ ‬رصيد‭ ‬سلافيا‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬القمة،‭ ‬متفوقا‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬على‭ ‬أقرب‭ ‬ملاحقيه‭ ‬روما،‭ ‬علما‭ ‬أن‭ ‬الفريقين‭ ‬ضمنا‭ ‬الصعود‭ ‬إلى‭ ‬الأدوار‭ ‬الإقصائية‭ ‬منذ‭ ‬الجولة‭ ‬الماضية،‭ ‬فيما‭ ‬احتل‭ ‬سيرفيت‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بخمس‭ ‬نقاط،‭ ‬وبقي‭ ‬شيريف‭ ‬قابعا‭ ‬في‭ ‬مؤخرة‭ ‬الترتيب‭ ‬بنقطة‭ ‬واحدة‭.‬

وفي‭ ‬المجموعة‭ ‬الثامنة،‭ ‬حقق‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬الألماني‭ ‬العلامة‭ ‬الكاملة،‭ ‬بعدما‭ ‬اكتسح‭ ‬ضيفه‭ ‬مولده‭ ‬النرويجي‭ ‬5/1،‭ ‬فيما‭ ‬تغلب‭ ‬كارباكا‭ ‬آجدام‭ ‬الأذربيجاني‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬هاكن‭ ‬السويدي‭ ‬2/1‭.‬

وظل‭ ‬ليفركوزن‭ ‬على‭ ‬قمة‭ ‬المجموعة‭ ‬برصيد‭ ‬18‭ ‬نقطة،‭ ‬ليصبح‭ ‬الفريق‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬بجميع‭ ‬مبارياته‭ ‬الست‭ ‬التي‭ ‬خاضها‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات،‭ ‬فيما‭ ‬احتل‭ ‬كارباكا‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬برصيد‭ ‬10‭ ‬نقاط،‭ ‬متفوقا‭ ‬بفارق‭ ‬3‭ ‬نقاط‭ ‬أمام‭ ‬مولده،‭ ‬الذي‭ ‬بقي‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث،‭ ‬وقبع‭ ‬هاكن‭ ‬في‭ ‬قاع‭ ‬الترتيب‭ ‬بلا‭ ‬رصيد‭ ‬عقب‭ ‬خسارته‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬لقاءاته‭. ‬

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