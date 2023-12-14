الأهلي يعود إلى الانتصارات برباعية في الفيحاء

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- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
الرياض – (واس) (د ب أ): استعاد الأهلي نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية ببطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم. وانطلقت مواجهتان في منافسات الجولة الـ17 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم «دوري روشن» بـ3 مواجهات.
وحقق الأهلي فوزا كبيرا 4/صفر على مضيفه الفيحاء أمس الخميس، في المرحلة السابعة عشرة من مسابقة (دوري روشن).
وحسم الضيوف الأمور منذ الشوط الأول، الذي شهد تسجيل الأهداف الأربعة، حيث افتتح فراس البريكاني التسجيل في الدقيقة 11، فيما أضاف علي حسن مجرشي الهدف الثاني في الدقيقة 17. وعاد البريكان لهز الشباك من جديد، مسجلا الهدف الثالث للأهلي وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 30، فيما تكفل النجم الجزائري المخضرم رياض محرز بإحراز الهدف الرابع في الدقيقة 43 من ركلة جزاء.
وارتفع رصيد الأهلي، الذي تعادل مع الرائد في المرحلة الماضية، إلى 34 نقطة في المركز الثالث، علما أن هذا هو انتصاره الثاني في لقاءاته الخمسة الأخيرة بالبطولة.
في المقابل، توقف رصيد الفيحاء، الذي نال خسارته السادسة في المسابقة خلال الموسم الحالي والثالثة على التوالي، عند 19 نقطة في المركز العاشر مؤقتا إلى حين انتهاء باقي مباريات المرحلة، علما أنه لم يحقق سوى فوز واحد في مبارياته السبع الأخيرة بالبطولة.
وفي مواجهات منافسات الجولة الـ17 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم «دوري روشن» أمس فاز الأخدود على ضيفه الطائي بهدف دون مقابل خلال مواجهتهما على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران، حيث سجل هدف الأخدود اللاعب فلورين تاناسي بالدقيقة 56.
وتعادل فريقا أبها والحزم بهدف لكل منهما، في مواجهتهما على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها، وسجل هدف أبها كريتشوفيك عند الدقيقة 79، وأحرز للحزم فايز سليماني بالدقيقة 64.
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