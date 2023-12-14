الأهلي يعود إلى الانتصارات برباعية في الفيحاء

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

الرياض‭ ‬ – ‭ (‬واس‭) (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬استعاد‭ ‬الأهلي‭ ‬نغمة‭ ‬الانتصارات‭ ‬التي‭ ‬غابت‭ ‬عنه‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭ ‬ببطولة‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬للمحترفين‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭. ‬وانطلقت‭ ‬مواجهتان‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الـ17‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬للمحترفين‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬‮«‬دوري‭ ‬روشن‮»‬‭ ‬بـ3‭ ‬مواجهات‭.‬

وحقق‭ ‬الأهلي‭ ‬فوزا‭ ‬كبيرا‭ ‬4‭/‬صفر‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬الفيحاء‭ ‬أمس‭ ‬الخميس،‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬السابعة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ (‬دوري‭ ‬روشن‭).‬

وحسم‭ ‬الضيوف‭ ‬الأمور‭ ‬منذ‭ ‬الشوط‭ ‬الأول،‭ ‬الذي‭ ‬شهد‭ ‬تسجيل‭ ‬الأهداف‭ ‬الأربعة،‭ ‬حيث‭ ‬افتتح‭ ‬فراس‭ ‬البريكاني‭ ‬التسجيل‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬11،‭ ‬فيما‭ ‬أضاف‭ ‬علي‭ ‬حسن‭ ‬مجرشي‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬17‭. ‬وعاد‭ ‬البريكان‭ ‬لهز‭ ‬الشباك‭ ‬من‭ ‬جديد،‭ ‬مسجلا‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ ‬للأهلي‭ ‬وهدفه‭ ‬الشخصي‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬30،‭ ‬فيما‭ ‬تكفل‭ ‬النجم‭ ‬الجزائري‭ ‬المخضرم‭ ‬رياض‭ ‬محرز‭ ‬بإحراز‭ ‬الهدف‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬43‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭.‬

وارتفع‭ ‬رصيد‭ ‬الأهلي،‭ ‬الذي‭ ‬تعادل‭ ‬مع‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية،‭ ‬إلى‭ ‬34‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث،‭ ‬علما‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬انتصاره‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬لقاءاته‭ ‬الخمسة‭ ‬الأخيرة‭ ‬بالبطولة‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬توقف‭ ‬رصيد‭ ‬الفيحاء،‭ ‬الذي‭ ‬نال‭ ‬خسارته‭ ‬السادسة‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬خلال‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭ ‬والثالثة‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬عند‭ ‬19‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬العاشر‭ ‬مؤقتا‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬انتهاء‭ ‬باقي‭ ‬مباريات‭ ‬المرحلة،‭ ‬علما‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يحقق‭ ‬سوى‭ ‬فوز‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬السبع‭ ‬الأخيرة‭ ‬بالبطولة‭.‬

وفي‭ ‬مواجهات‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الـ17‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬للمحترفين‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬‮«‬دوري‭ ‬روشن‮»‬‭ ‬أمس‭ ‬فاز‭ ‬الأخدود‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬الطائي‭ ‬بهدف‭ ‬دون‭ ‬مقابل‭ ‬خلال‭ ‬مواجهتهما‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬الأمير‭ ‬هذلول‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الرياضية‭ ‬بنجران،‭ ‬حيث‭ ‬سجل‭ ‬هدف‭ ‬الأخدود‭ ‬اللاعب‭ ‬فلورين‭ ‬تاناسي‭ ‬بالدقيقة‭ ‬56‭.‬

وتعادل‭ ‬فريقا‭ ‬أبها‭ ‬والحزم‭ ‬بهدف‭ ‬لكل‭ ‬منهما،‭ ‬في‭ ‬مواجهتهما‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬الأمير‭ ‬سلطان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الرياضية‭ ‬بأبها،‭ ‬وسجل‭ ‬هدف‭ ‬أبها‭ ‬كريتشوفيك‭ ‬عند‭ ‬الدقيقة‭ ‬79،‭ ‬وأحرز‭ ‬للحزم‭ ‬فايز‭ ‬سليماني‭ ‬بالدقيقة‭ ‬64‭.‬



