موناكو لمواصلة صحوته وسان جرمان لتعزيز صدارته

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

باريس‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يسعى‭ ‬موناكو‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬صحوته‭ ‬عندما‭ ‬يستقبل‭ ‬ليون‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬المرحلة‭ ‬السادسة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬فرنسا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬فيما‭ ‬يرصد‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬تعزيز‭ ‬صدارته‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬نارية‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬ليل‭ ‬في‭ ‬ختامها‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭.‬

ويعول‭ ‬فريق‭ ‬الإمارة‭ ‬على‭ ‬عاملي‭ ‬الارض‭ ‬والجمهور‭ ‬لتحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الثالث‭ ‬تواليا‭ ‬وانتزاع‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬ولو‭ ‬مؤقتا‭ ‬من‭ ‬نيس‭ ‬الذي‭ ‬يحل‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬لوهافر‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭.‬

وتربع‭ ‬موناكو‭ ‬على‭ ‬الصدارة‭ ‬بضع‭ ‬مراحل‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يهدر‭ ‬ثماني‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬تعادل‭ ‬وخسارتين،‭ ‬فاسحاً‭ ‬المجال‭ ‬امام‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬لاعتلائها‭.‬

لكن‭ ‬مهمة‭ ‬موناكو‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬سهلة‭ ‬امام‭ ‬ليون‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الاخير‭ ‬الذي‭ ‬أوقف‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬هزائم‭ ‬متتالية‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬تولوز‭ ‬بثلاثية‭ ‬لقائده‭ ‬المخضرم‭ ‬ألكسندر‭ ‬لاكازيت،‭ ‬محققا‭ ‬انتصاره‭ ‬الثاني‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬والاول‭ ‬بقيادة‭ ‬مدير‭ ‬مركز‭ ‬التدريب‭ ‬في‭ ‬النادي‭ ‬بيار‭ ‬ساج‭ ‬الذي‭ ‬خلف‭ ‬مؤقتًا‭ ‬الايطالي‭ ‬فابيو‭ ‬غروسو‭ ‬عقب‭ ‬إقالته‭ ‬من‭ ‬منصبه‭.‬

بدوره،‭ ‬يأمل‭ ‬الجار‭ ‬نيس‭ ‬مواصلة‭ ‬صحوته‭ ‬عندما‭ ‬يستقبل‭ ‬لوهافر‭ ‬الجريح‭ ‬غدا‭ ‬السبت‭.‬

وعلى‭ ‬غرار‭ ‬موناكو،‭ ‬فرط‭ ‬نيس‭ ‬بالصدارة‭ ‬بسقوطه‭ ‬في‭ ‬فخ‭ ‬التعادل‭ ‬السلبي‭ ‬امام‭ ‬مونبلييه‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة‭ ‬والخسارة‭ ‬امام‭ ‬نانت‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الرابعة‭ ‬عشرة،‭ ‬فبات‭ ‬يتخلف‭ ‬بفارق‭ ‬4‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭.‬

وسيحاول‭ ‬نيس‭ ‬استغلال‭ ‬المعنويات‭ ‬المهزوزة‭ ‬لدى‭ ‬لاعبي‭ ‬لوهافر‭ ‬الذين‭ ‬فشلوا‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬الاربع‭ ‬الاخيرة‭ (‬تعادلان‭ ‬وخسارتان‭)‬،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الإبقاء‭ ‬أقله‭ ‬على‭ ‬فارق‭ ‬النقاط‭ ‬الاربع‭ ‬الذي‭ ‬يفصله‭ ‬عن‭ ‬فريق‭ ‬العاصمة‭ ‬ان‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬تقليصه‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تعثر‭ ‬رجال‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬لويس‭ ‬إنريكي‭ ‬أمام‭ ‬ليل‭.‬





سان‭ ‬جرمان‭ ‬لتعزيز‭ ‬صدارته‭ ‬

ويدخل‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬المباراة‭ ‬بعدما‭ ‬حقق‭ ‬الأهم‭ ‬بانتزاعه‭ ‬بطاقة‭ ‬الدور‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭ ‬لمسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬بتعادله‭ ‬مع‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬الألماني‭ ‬1‭-‬1‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬السادسة‭ ‬الاخيرة‭.‬

وأفلت‭ ‬فريق‭ ‬العاصمة‭ ‬من‭ ‬خروج‭ ‬كارثي‭ ‬من‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭ ‬العريقة‭ ‬كونه‭ ‬تأهل‭ ‬بفضل‭ ‬فوز‭ ‬ميلان‭ ‬الإيطالي‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬نيوكاسل‭ ‬الانكليزي‭ ‬2‭-‬1،‭ ‬فتفوق‭ ‬على‭ ‬الفريق‭ ‬اللومباردي‭ ‬بفضل‭ ‬المواجهتين‭ ‬المباشرتين‭ ‬بعدما‭ ‬تعادلا‭ ‬في‭ ‬الرصيد‭ ‬بثماني‭ ‬نقاط‭ ‬لكل‭ ‬منهما‭.‬

وكان‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬سيجد‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬الملحق‭ ‬المؤهل‭ ‬للدور‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭ ‬لمسابقة‭ ‬‮«‬يوروبا‭ ‬ليغ‮»‬‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬فوز‭ ‬الفريق‭ ‬الإنكليزي،‭ ‬وهو‭ ‬الذي‭ ‬يلهث‭ ‬وراء‭ ‬لقب‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭ ‬العريقة‭ ‬منذ‭ ‬استحواذ‭ ‬قطر‭ ‬على‭ ‬ملكيته،‭ ‬وتبقى‭ ‬افضل‭ ‬نتيجة‭ ‬له‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬عندما‭ ‬خسر‭ ‬امام‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الألماني‭.‬

وسيكون‭ ‬الفريق‭ ‬البافاري‭ ‬أحد‭ ‬سبعة‭ ‬أندية‭ ‬قد‭ ‬يواجهها‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬في‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الانكليزي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬ومواطنه‭ ‬أرسنال‭ ‬وريال‭ ‬مدريد‭ ‬وبرشلونة‭ ‬وأتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬وريال‭ ‬سوسييداد‭ ‬الاسبانية‭.‬

وقال‭ ‬مدربه‭ ‬إنريكي‭ ‬عقب‭ ‬التأهل‭: ‬‮«‬في‭ ‬فبراير،‭ ‬سنكون‭ ‬أكثر‭ ‬قوة‮»‬،‭ ‬مضيفا‭: ‬‮«‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬قوية‭ ‬مثل‭ ‬التي‭ ‬وقعنا‭ ‬فيها‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬جدا‭ ‬بالتأهل‭. ‬هذا‭ ‬سيزيد‭ ‬في‭ ‬تطورنا‭. ‬أنا‭ ‬راضٍ‭ ‬عن‭ ‬تصرف‭ ‬فريقي‭ ‬ولاعبيه‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬أيا‭ ‬من‭ ‬الفرق‭ ‬التي‭ ‬تصدرت‭ ‬مجموعاتها‭ ‬لن‭ ‬يرغب‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‮»‬‭.‬

وتبدو‭ ‬حظوظ‭ ‬مرسيليا‭ ‬كبيرة‭ ‬لتحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الرابع‭ ‬تواليا‭ ‬عندما‭ ‬يستضيف‭ ‬كليرمون‭ ‬فيران‭ ‬السابع‭ ‬عشر‭ ‬قبل‭ ‬الاخير‭.‬

وكان‭ ‬المدرب‭ ‬الايطالي‭ ‬للنادي‭ ‬الجنوبي‭ ‬جينارو‭ ‬غاتوسو‭ ‬قد‭ ‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بالفوز‭ ‬على‭ ‬لوريان‭ ‬4‭-‬2‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية،‭ ‬لكنه‭ ‬بدا‭ ‬‮«‬منزعجا‭ ‬جدا‮»‬‭ ‬من‭ ‬مستوى‭ ‬لاعبيه‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭.‬

وقال‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬جدًا‭ ‬بالفوز‭ ‬ولكني‭ ‬غاضب‭ ‬جدًا‭ ‬ومنزعج‭ ‬جدًا‭ ‬بسبب‭ ‬تطور‭ ‬المباراة‭. ‬لقد‭ ‬شاهدنا‭ ‬فريقاً‭ ‬عظيماً‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول،‭ ‬لكننا‭ ‬لم‭ ‬نفعل‭ ‬ما‭ ‬يكفي‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭. ‬وفي‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬عليك‭ ‬أن‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬مبارياتك‭ ‬وهذا‭ ‬أصبح‭ ‬الخطأ‭ ‬الذي‭ ‬نرتكبه‮»‬‭.‬

ويلعب‭ ‬غدا‭ ‬السبت‭ ‬أيضا‭ ‬لنس‭ ‬وصيف‭ ‬بطل‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬مع‭ ‬رينس،‭ ‬ويوم‭ ‬الأحد‭ ‬نانت‭ ‬مع‭ ‬بريست،‭ ‬ومتز‭ ‬مع‭ ‬مونبلييه،‭ ‬ولوريان‭ ‬مع‭ ‬ستراسبورغ،‭ ‬وتولوز‭ ‬مع‭ ‬رين‭.‬



