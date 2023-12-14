موناكو لمواصلة صحوته وسان جرمان لتعزيز صدارته

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- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
باريس – (أ ف ب): يسعى موناكو إلى مواصلة صحوته عندما يستقبل ليون اليوم الجمعة في افتتاح المرحلة السادسة عشرة من بطولة فرنسا لكرة القدم، فيما يرصد باريس سان جرمان تعزيز صدارته في قمة نارية أمام مضيفه ليل في ختامها يوم الأحد.
ويعول فريق الإمارة على عاملي الارض والجمهور لتحقيق فوزه الثالث تواليا وانتزاع المركز الثاني ولو مؤقتا من نيس الذي يحل ضيفا على لوهافر الحادي عشر.
وتربع موناكو على الصدارة بضع مراحل قبل أن يهدر ثماني نقاط من تعادل وخسارتين، فاسحاً المجال امام باريس سان جرمان حامل اللقب لاعتلائها.
لكن مهمة موناكو لن تكون سهلة امام ليون صاحب المركز الاخير الذي أوقف سلسلة من ثلاث هزائم متتالية بفوزه على تولوز بثلاثية لقائده المخضرم ألكسندر لاكازيت، محققا انتصاره الثاني هذا الموسم والاول بقيادة مدير مركز التدريب في النادي بيار ساج الذي خلف مؤقتًا الايطالي فابيو غروسو عقب إقالته من منصبه.
بدوره، يأمل الجار نيس مواصلة صحوته عندما يستقبل لوهافر الجريح غدا السبت.
وعلى غرار موناكو، فرط نيس بالصدارة بسقوطه في فخ التعادل السلبي امام مونبلييه في المرحلة الثانية عشرة والخسارة امام نانت في المرحلة الرابعة عشرة، فبات يتخلف بفارق 4 نقاط عن سان جرمان.
وسيحاول نيس استغلال المعنويات المهزوزة لدى لاعبي لوهافر الذين فشلوا في تحقيق الفوز في المباريات الاربع الاخيرة (تعادلان وخسارتان)، من أجل الإبقاء أقله على فارق النقاط الاربع الذي يفصله عن فريق العاصمة ان لم يكن تقليصه في حال تعثر رجال المدرب الإسباني لويس إنريكي أمام ليل.
سان جرمان لتعزيز صدارته
ويدخل سان جرمان المباراة بعدما حقق الأهم بانتزاعه بطاقة الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء بتعادله مع بوروسيا دورتموند الألماني 1-1 في الجولة السادسة الاخيرة.
وأفلت فريق العاصمة من خروج كارثي من المسابقة القارية العريقة كونه تأهل بفضل فوز ميلان الإيطالي على مضيفه نيوكاسل الانكليزي 2-1، فتفوق على الفريق اللومباردي بفضل المواجهتين المباشرتين بعدما تعادلا في الرصيد بثماني نقاط لكل منهما.
وكان سان جرمان سيجد نفسه في الملحق المؤهل للدور ثمن النهائي لمسابقة «يوروبا ليغ» في حال فوز الفريق الإنكليزي، وهو الذي يلهث وراء لقب المسابقة القارية العريقة منذ استحواذ قطر على ملكيته، وتبقى افضل نتيجة له المباراة النهائية عام 2020 عندما خسر امام بايرن ميونيخ الألماني.
وسيكون الفريق البافاري أحد سبعة أندية قد يواجهها سان جرمان في ثمن النهائي إلى جانب مانشستر سيتي الانكليزي حامل اللقب ومواطنه أرسنال وريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وريال سوسييداد الاسبانية.
وقال مدربه إنريكي عقب التأهل: «في فبراير، سنكون أكثر قوة»، مضيفا: «في مجموعة قوية مثل التي وقعنا فيها هذا الموسم، أنا سعيد جدا بالتأهل. هذا سيزيد في تطورنا. أنا راضٍ عن تصرف فريقي ولاعبيه».
وأضاف: «أعتقد أن أيا من الفرق التي تصدرت مجموعاتها لن يرغب في مواجهة باريس سان جرمان».
وتبدو حظوظ مرسيليا كبيرة لتحقيق فوزه الرابع تواليا عندما يستضيف كليرمون فيران السابع عشر قبل الاخير.
وكان المدرب الايطالي للنادي الجنوبي جينارو غاتوسو قد أعرب عن سعادته بالفوز على لوريان 4-2 في المرحلة الماضية، لكنه بدا «منزعجا جدا» من مستوى لاعبيه في الشوط الثاني.
وقال: «أنا سعيد جدًا بالفوز ولكني غاضب جدًا ومنزعج جدًا بسبب تطور المباراة. لقد شاهدنا فريقاً عظيماً في الشوط الأول، لكننا لم نفعل ما يكفي في الشوط الثاني. وفي كرة القدم، عليك أن تسيطر على مبارياتك وهذا أصبح الخطأ الذي نرتكبه».
ويلعب غدا السبت أيضا لنس وصيف بطل الموسم الماضي مع رينس، ويوم الأحد نانت مع بريست، ومتز مع مونبلييه، ولوريان مع ستراسبورغ، وتولوز مع رين.
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