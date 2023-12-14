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قرعة مثيرة لكأس آسيا لكرة الصالات 2024 في تايلندالبحرين تواجه الكويت وإيران في كأس آسيا لكرة الصالات

12/14/2023 7:22:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كوالالامبور‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أسفرت‭ ‬قرعة‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬لكرة‭ ‬الصالات‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬تايلاند‭ ‬عن‭ ‬مواجهات‭ ‬مثيرة،‭ ‬وذلك‭ ‬عقب‭ ‬الحفل‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬بمقر‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬الصالات‭ ‬بالعاصمة‭ ‬الماليزية‭ ‬كوالالمبور‭.‬

وأوقعت‭ ‬القرعة‭ ‬منتخب‭ ‬اليابان،‭ ‬حامل‭ ‬اللقب،‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة،‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬طاجيكستان‭ ‬وجمهورية‭ ‬كوريا‭ ‬وقرغيزستان،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يلعب‭ ‬المنتخب‭ ‬الإيراني،‭ ‬الوصيف،‭ ‬بالمجموعة‭ ‬الرابعة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الكويت‭ ‬والبحرين‭ ‬وأفغانستان،‭ ‬بحسب‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬للاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وينتظر‭ ‬أن‭ ‬تشهد‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬منافسة‭ ‬قوية‭ ‬ومثيرة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تواجد‭ ‬منتخبات‭ ‬أوزبكستان‭ ‬والسعودية‭ ‬والعراق‭ ‬وأستراليا‭.‬


‬ويلعب‭ ‬منتخب‭ ‬تايلاند،‭ ‬المضيف،‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬فيتنام‭ ‬وميانمار‭ ‬والصين‭.‬


‬وتقام‭ ‬النسخة‭ ‬الـ17‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬17‭ ‬إلى‭ ‬28‭ ‬أبريل‭ ‬2024،‭ ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يشارك‭ ‬فيها‭ ‬16‭ ‬فريقاً‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تايلاند،‭ ‬التي‭ ‬تأهلت‭ ‬تلقائياً‭ ‬كمضيفة،‭ ‬حيث‭ ‬تقوم‭ ‬بتنظيم‭ ‬النهائيات‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة‭. ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬تحديد‭ ‬بقية‭ ‬المنتخبات‭ ‬المتأهلة‭ ‬بعد‭ ‬خوض‭ ‬مشوار‭ ‬التصفيات‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬التي‭ ‬ضمت‭ ‬30‭ ‬منتخباً‭.‬

واليابان‭ ‬هي‭ ‬البطل‭ ‬الحالي،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬فازت‭ ‬بلقبها‭ ‬الرابع‭ ‬بتغلبها‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬2022‭ ‬على‭ ‬إيران‭ ‬التي‭ ‬توجت‭ ‬بلقب‭ ‬البطولة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬في‭ ‬رقم‭ ‬قياسي‭ ‬يبلغ‭ ‬12‭ ‬مرة؛‭ ‬كلا‭ ‬الفريقين،‭ ‬ويعتبر‭ ‬الفريقان‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أوزبكستان‭ ‬وتايلاند،‭ ‬الأربعة‭ ‬الوحيدة‭ ‬التي‭ ‬تأهلت‭ ‬لكل‭ ‬نسخة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬

وباعتباره‭ ‬يمثل‭ ‬الدولة‭ ‬المضيفة،‭ ‬تم‭ ‬تصنيف‭ ‬منتخب‭ ‬تايلاند‭ ‬أولاً‭ ‬في‭ ‬القرعة،‭ ‬مع‭ ‬تصنيف‭ ‬الفرق‭ ‬المتبقية‭ ‬حسب‭ ‬أدائها‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬السابقة‭ ‬في‭ ‬عام‭.‬2022

وجرى‭ ‬تقسيم‭ ‬المنتخبات‭ ‬المشاركة‭ ‬بالتساوي‭ ‬على‭ ‬أربع‭ ‬مجموعات‭ ‬للتنافس‭ ‬بنظام‭ ‬الدوري‭ ‬المجزأ‭ ‬من‭ ‬جولة‭ ‬واحدة،‭ ‬وبحيث‭ ‬يتأهل‭ ‬أول‭ ‬فريقين‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الثمانية‭.‬

وتتأهل‭ ‬الفرق‭ ‬الأربعة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬إلى‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬لكرة‭ ‬الصالات‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬أوزبكستان،‭ ‬والتي‭ ‬تقام‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬14‭ ‬سبتمبر‭ ‬وحتى‭ ‬6‭ ‬أكتوبر‭ ‬2024،‭ ‬وهي‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬فيها‭ ‬البطولة‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬آسيا‭.‬


‬وبما‭ ‬أن‭ ‬أوزبكستان‭ ‬تأهلت‭ ‬تلقائياً‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬كمضيفة،‭ ‬سيتم‭ ‬تحديد‭ ‬الفريق‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مباريات‭ ‬الملحق‭ ‬إذا‭ ‬تأهلت‭ ‬أوزبكستان‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬لكرة‭ ‬الصالات‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬تايلاند‭.‬

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