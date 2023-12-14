قرعة مثيرة لكأس آسيا لكرة الصالات 2024 في تايلندالبحرين تواجه الكويت وإيران في كأس آسيا لكرة الصالات

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- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
كوالالامبور - (د ب أ): أسفرت قرعة كأس آسيا لكرة الصالات 2024 في تايلاند عن مواجهات مثيرة، وذلك عقب الحفل الذي أقيم أمس الخميس بمقر الاتحاد الآسيوي لكرة الصالات بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.
وأوقعت القرعة منتخب اليابان، حامل اللقب، في المجموعة الثالثة، في مواجهة طاجيكستان وجمهورية كوريا وقرغيزستان، في حين يلعب المنتخب الإيراني، الوصيف، بالمجموعة الرابعة إلى جانب الكويت والبحرين وأفغانستان، بحسب الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
وينتظر أن تشهد المجموعة الثانية منافسة قوية ومثيرة، من خلال تواجد منتخبات أوزبكستان والسعودية والعراق وأستراليا.
ويلعب منتخب تايلاند، المضيف، في المجموعة الأولى إلى جانب فيتنام وميانمار والصين.
وتقام النسخة الـ17 من البطولة في الفترة من 17 إلى 28 أبريل 2024، ومن المقرر أن يشارك فيها 16 فريقاً بما في ذلك تايلاند، التي تأهلت تلقائياً كمضيفة، حيث تقوم بتنظيم النهائيات للمرة الثالثة. وقد تم تحديد بقية المنتخبات المتأهلة بعد خوض مشوار التصفيات في شهر أكتوبر التي ضمت 30 منتخباً.
واليابان هي البطل الحالي، بعد أن فازت بلقبها الرابع بتغلبها في نهائي 2022 على إيران التي توجت بلقب البطولة من قبل في رقم قياسي يبلغ 12 مرة؛ كلا الفريقين، ويعتبر الفريقان إلى جانب أوزبكستان وتايلاند، الأربعة الوحيدة التي تأهلت لكل نسخة حتى الآن.
وباعتباره يمثل الدولة المضيفة، تم تصنيف منتخب تايلاند أولاً في القرعة، مع تصنيف الفرق المتبقية حسب أدائها في النسخة السابقة في عام.2022
وجرى تقسيم المنتخبات المشاركة بالتساوي على أربع مجموعات للتنافس بنظام الدوري المجزأ من جولة واحدة، وبحيث يتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الثمانية.
وتتأهل الفرق الأربعة الأولى في كأس آسيا إلى نهائيات كأس العالم لكرة الصالات 2024 في أوزبكستان، والتي تقام خلال الفترة من 14 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر 2024، وهي المرة الأولى التي تقام فيها البطولة العالمية في وسط آسيا.
وبما أن أوزبكستان تأهلت تلقائياً إلى كأس العالم كمضيفة، سيتم تحديد الفريق صاحب المركز الخامس من خلال مباريات الملحق إذا تأهلت أوزبكستان إلى الدور قبل النهائي من كأس آسيا لكرة الصالات 2024 في تايلاند.
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