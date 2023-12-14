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رئيس ريال مدريد يستعرض إنجازات النادي أمام الصحفيين

12/14/2023 7:22:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

‭ ‬مدريد‭ -
(‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬استعرض‭ ‬فلورنتينو‭ ‬بيريز،‭ ‬الإنجازات‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬ولايته‭ ‬في‭ ‬منصب‭ ‬رئيس‭ ‬النادي‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬‮
‬مأدبة‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد‭ ‬في‭ ‬الشرفة‭ ‬الرئاسية‭ ‬بملعب
سانتياجو‭ ‬برنابي‭ ‬وبحضور‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الصحفيين‭.‬

ونقل‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬لريال‭ ‬مدريد‭ ‬عن‭ ‬بيريز‭ ‬قوله‭ ‬‮«‬إننا‭ ‬نشهد‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أنجح‭ ‬الدورات‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬تاريخنا‭. ‬في‭ ‬آخر‭ ‬13‭ ‬عاماً،‭ ‬فاز‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬بـ50‭ ‬لقباً،‭ ‬بواقع‭ ‬25‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬و25‭ ‬لقبا‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭. ‬من‭ ‬بينها‭ ‬5‭ ‬كؤوس‭ ‬أوروبية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬و3‭ ‬كؤوس‭ ‬أوروبية‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬اليوم‭ ‬نسترجع‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬التقليدي‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬السنة‭ ‬والذي‭ ‬لم‭ ‬نتمكن‭ ‬من‭ ‬إحيائه‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬بسبب‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا‭ ‬ثم‭ ‬الأشغال‭ ‬بأعمال‭ ‬التحديث‭ ‬في‭ ‬الملعب،‭ ‬هذه‭ ‬العلاقة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬نادينا‭ ‬مع‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الوطنية‭ ‬والدولية،‭ ‬عبر‭ ‬التاريخ،‭ ‬ساعدتنا‭ ‬على‭ ‬نقل‭ ‬القيم‭ ‬التي‭ ‬ميزت‭ ‬121‭ ‬عاماً‭ ‬من‭ ‬حياتنا،‭ ‬وقد‭ ‬ساعدنا‭ ‬هذا‭ ‬أيضاً‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الروابط‭ ‬مع‭ ‬عائلة‭ ‬المدريديستا‭ ‬المنتشرة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬بسبب‭ ‬الجائحة‭ ‬كانت‭ ‬السنوات‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭ ‬صعبة‭ ‬للغاية‭ ‬بالنسبة‭ ‬للجميع‭. ‬لقد‭ ‬مررنا‭ ‬بظروف‭ ‬معقدة‭ ‬كأندية‭ ‬ووسائل‭ ‬إعلام،‭ ‬وأيضاً‭ ‬جميع‭ ‬قطاعات‭ ‬المجتمع‭. ‬الآن،‭ ‬بدأنا‭ ‬نتعافى‭ ‬شيئاً‭ ‬فشيئاً‭ ‬ووصلنا‭ ‬إلى‭ ‬حيث‭ ‬نحن‭ ‬اليوم،‭ ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬ننسى‭ ‬ان‭ ‬تلك‭ ‬الآثار‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬حاضرة‭ ‬في‭ ‬حياتنا‭ ‬اليومية؛‭ ‬كما‭ ‬أننا‭ ‬لا‭ ‬ننسى‭ ‬كل‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬تركونا‭ ‬والذين‭ ‬سيكونون‭ ‬دائماً‭ ‬في‭ ‬قلوبنا‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬‮«‬إننا‭ ‬نشهد‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬الدورات‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬تاريخنا،‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬وكرة‭ ‬السلة‭ ‬على‭ ‬السواء‭. ‬في‭ ‬آخر‭ ‬13‭ ‬عاماً،‭ ‬ورغم‭ ‬الجائحة،‭ ‬فاز‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬بـ50‭ ‬لقباً‭: ‬25‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬و25‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬السلة،‭ ‬بينها‭ ‬5‭ ‬كؤوس‭ ‬أوروبية‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬و‭ ‬3‭ ‬كؤوس‭ ‬أوروبية‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭. ‬لذلك،‭ ‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬جداً‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬حققناه،‭ ‬بفضل‭ ‬موهبة‭ ‬اللاعبين‭ ‬والمدربين‭ ‬الذين‭ ‬أصبحوا‭ ‬أساطير‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬والرياضة‭ ‬عالمياً‭. ‬فرقنا‭ ‬هي‭ ‬انعكاس‭ ‬لقيمنا‭: ‬العمل،‭ ‬التضحية،‭ ‬التحسين‭ ‬الدائم،‭ ‬الزمالة،‭ ‬الاحترام،‭ ‬اللعب‭ ‬النظيف،‭ ‬التواضع‭ ‬والتضامن‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬أريد‭ ‬أيضاً‭ ‬أن‭ ‬أسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أننا‭ ‬نتواجد‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬سانتياجو‭ ‬برنابيو،‭ ‬الذي‭ ‬يعيش‭ ‬عامه‭ ‬الـ76‭. ‬نحن‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬النهائية‭ ‬مما‭ ‬سيكون‭ ‬نقطة‭ ‬تحول‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭. ‬هذا‭ ‬الملعب،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬نتاج‭ ‬رؤية‭ ‬رئيسنا‭ ‬المحبوب‭ ‬سانتياجو‭ ‬برنابيو،‭ ‬سيسمح‭ ‬لنا‭ ‬بمواصلة‭ ‬طموحنا‭ ‬في‭ ‬ريادة‭ ‬الرياضة‭ ‬والاقتصاد‭ ‬والشؤون‭ ‬الاجتماعية‭. ‬نحن‭ ‬على‭ ‬وشك‭ ‬تحقيق‭ ‬حلم‭ ‬جميع‭ ‬المشجعين‭ ‬المدريديستا،‭ ‬الحلم‭ ‬الذي‭ ‬سيساعدنا‭ ‬على‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الاستقرار‭ ‬المؤسسي‭ ‬والصلابة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الضرورية‭ ‬جداً‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬القدرة‭ ‬التنافسية‭ ‬في‭ ‬سيناريو‭ ‬رياضي‭ ‬متزايد‭ ‬الصعوبة‭ ‬والتعقيد‮»‬‭.‬

وذكر‭ ‬‮«‬أود‭ ‬أن‭ ‬أؤكد،‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الوقت،‭ ‬على‭ ‬عمل‭ ‬مؤسسة‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬وجهودها‭. ‬بالنسبة‭ ‬لنا،‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬العمل‭ ‬التضامني‭ ‬ضرورياً‭. ‬نتواجد‭ ‬في‭ ‬100‭ ‬دولة،‭ ‬ومنذ‭ ‬انطلاق‭ ‬عملها‭ ‬قبل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬26‭ ‬عاماً،‭ ‬وقفت‭ ‬المؤسسة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مليون‭ ‬ونصف‭ ‬مليون‭ ‬شخص،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1000‭ ‬مشروع‭ ‬و450‭ ‬مدرسة‭ ‬سوسيو‭-‬رياضية،‭ ‬بهدف‭ ‬تحسين‭ ‬نوعية‭ ‬حياة‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬هم‭ ‬في‭ ‬أمس‭ ‬الحاجة‭ ‬للمساعدة‭ ‬والدعم،‭ ‬وخاصة‭ ‬الفتيان‭ ‬والفتيات‭ ‬المعرضين‭ ‬لمخاطر‭ ‬الاستبعاد‭ ‬الاجتماعي‮»‬‭.‬

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