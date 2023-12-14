بوتين: اللجنة الأولمبية تخاطر بـ ((دفن الحركة الأولمبية))

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- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
موسكو - (أ ف ب): استنكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الخميس في موسكو مخاطرة اللجنة الأولمبية الدولية بـ«دفن الحركة الأولمبية» من خلال مطالبة الرياضيين الروس والبيلاروس بالمشاركة تحت علم محايد في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس الصيف المقبل.
وقال بوتين في مؤتمره الصحفي السنوي في العاصمة الروسية «إذا استمر (المسؤولون الرياضيون الدوليون) في التصرف بالطريقة نفسها، فسيدفنون الحركة الأولمبية»، مضيفا «حتى فكرة الحركة الأولمبية نفسها تعاني اليوم».
وكانت اللجنة الاولمبية الدولية وضعت الجمعة حداً لتسعة أشهر من الترقب بمنحها الضوء الأخضر للرياضيين الروس والبيلاروس للمشاركة تحت علم محايد في اولمبياد باريس بشروط صارمة وصفتها روسيا بـ«التمييزية».
وأمام الصحفيين، أعرب بوتين أمس الخميس عن أسفه لقرار اللجنة الأولمبية الدولية الذي اعتبره «تناقضاً كاملاً وتحريفاً لفكرة بيار دو كوبرتان»، مؤسس الألعاب الأولمبية في نهاية القرن التاسع عشر.
وتابع «بتأثير من النخب السياسية الغربية، يتخذون قرارات مواتية لهم وغير مواتية للرياضة العالمية»، مشيراً أيضاً الى أنه يريد «تحليل الظروف بعناية» قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن مشاركة أو مقاطعة الرياضيين الروس لألعاب باريس 2024.
ووحدهم الرياضيون «الفرديون المحايدون» الذين تمكنوا من تجاوز التصفيات ولا يدعمون الحرب في أوكرانيا بشكل فعال، وليسوا متعاقدين مع الجيش أو وكالات الأمن القومي، يحق لهم المشاركة.
وقالت اللجنة الاولمبية الدولية في بيان إن «11 منهم يستوفون حاليا هذه المعايير، أي ثمانية من روسيا و3 من بيلاروس»، فيما ضمن اكثر من 60 رياضيا من اوكرانيا تأهلهم للالعاب الاولمبية المقبلة المقررة بين 26 يوليو و11 أغسطس المقبلين.
واضاف البيان «قررت اللجنة التنفيذية في اللجنة الاولمبية الدولية ان الرياضيين المحايدين الفرديين الذين تأهلوا من خلال نظام تصفيات الاتحادات الدولية، مخولون المشاركة في دورة الالعاب الاولمبية باريس 2024».
وتابع «لن يتم رفع اي علم، الاستماع الى اي نشيد، نشر اي ألوان او اي شيء آخر يتعلق بروسيا وبيلاروس خلال دورة الالعاب الاولمبية باريس 2024 في اي مكان رسمي او اي حدث اولمبي». وختم «لن يتم دعوة اي مسؤول حكومي او اي مسؤول دولة روسي او بيلاروسي او حصول اي من هؤلاء على بطاقة اعتماد خلال الالعاب الأولمبية».
واستنكرت روسيا الشروط الصارمة للجنة الاولمبية الدولية ووصفتها بـ«التمييزية وتتعارض مع المبادئ الرياضية»، وذلك عبر تصريح لوزير الرياضة الروسي أوليغ ماتيتسين نقلاً عن وكالة تاس للأنباء.
لكنه مع ذلك، أوضح أن الرياضيين الروس الذين حصلوا على حق المشاركة في أولمبياد 2024 «سيشاركون على الأرجح»، مضيفا «نحن ندعم دائمًا رياضيينا، فهم
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