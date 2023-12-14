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بوتين: اللجنة الأولمبية تخاطر بـ ((دفن الحركة الأولمبية))

12/14/2023 7:22:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

موسكو‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬استنكر‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬موسكو‭ ‬مخاطرة‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬بـ«دفن‭ ‬الحركة‭ ‬الأولمبية‮»‬‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مطالبة‭ ‬الرياضيين‭ ‬الروس‭ ‬والبيلاروس‭ ‬بالمشاركة‭ ‬تحت‭ ‬علم‭ ‬محايد‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬الصيف‭ ‬المقبل‭.‬

وقال‭ ‬بوتين‭ ‬في‭ ‬مؤتمره‭ ‬الصحفي‭ ‬السنوي‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الروسية‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬استمر‭ (‬المسؤولون‭ ‬الرياضيون‭ ‬الدوليون‭) ‬في‭ ‬التصرف‭ ‬بالطريقة‭ ‬نفسها،‭ ‬فسيدفنون‭ ‬الحركة‭ ‬الأولمبية‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬حتى‭ ‬فكرة‭ ‬الحركة‭ ‬الأولمبية‭ ‬نفسها‭ ‬تعاني‭ ‬اليوم‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬اللجنة‭ ‬الاولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬وضعت‭ ‬الجمعة‭ ‬حداً‭ ‬لتسعة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬الترقب‭ ‬بمنحها‭ ‬الضوء‭ ‬الأخضر‭ ‬للرياضيين‭ ‬الروس‭ ‬والبيلاروس‭ ‬للمشاركة‭ ‬تحت‭ ‬علم‭ ‬محايد‭ ‬في‭ ‬اولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬بشروط‭ ‬صارمة‭ ‬وصفتها‭ ‬روسيا‭ ‬بـ«التمييزية‮»‬‭.‬

وأمام‭ ‬الصحفيين،‭ ‬أعرب‭ ‬بوتين‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬عن‭ ‬أسفه‭ ‬لقرار‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬الذي‭ ‬اعتبره‭ ‬‮«‬تناقضاً‭ ‬كاملاً‭ ‬وتحريفاً‭ ‬لفكرة‭ ‬بيار‭ ‬دو‭ ‬كوبرتان‮»‬،‭ ‬مؤسس‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬القرن‭ ‬التاسع‭ ‬عشر‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬بتأثير‭ ‬من‭ ‬النخب‭ ‬السياسية‭ ‬الغربية،‭ ‬يتخذون‭ ‬قرارات‭ ‬مواتية‭ ‬لهم‭ ‬وغير‭ ‬مواتية‭ ‬للرياضة‭ ‬العالمية‮»‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬أيضاً‭ ‬الى‭ ‬أنه‭ ‬يريد‭ ‬‮«‬تحليل‭ ‬الظروف‭ ‬بعناية‮»‬‭ ‬قبل‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرار‭ ‬نهائي‭ ‬بشأن‭ ‬مشاركة‭ ‬أو‭ ‬مقاطعة‭ ‬الرياضيين‭ ‬الروس‭ ‬لألعاب‭ ‬باريس‭ ‬2024‭.‬

ووحدهم‭ ‬الرياضيون‭ ‬‮«‬الفرديون‭ ‬المحايدون‮»‬‭ ‬الذين‭ ‬تمكنوا‭ ‬من‭ ‬تجاوز‭ ‬التصفيات‭ ‬ولا‭ ‬يدعمون‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬بشكل‭ ‬فعال،‭ ‬وليسوا‭ ‬متعاقدين‭ ‬مع‭ ‬الجيش‭ ‬أو‭ ‬وكالات‭ ‬الأمن‭ ‬القومي،‭ ‬يحق‭ ‬لهم‭ ‬المشاركة‭.‬

وقالت‭ ‬اللجنة‭ ‬الاولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬‮«‬11‭ ‬منهم‭ ‬يستوفون‭ ‬حاليا‭ ‬هذه‭ ‬المعايير،‭ ‬أي‭ ‬ثمانية‭ ‬من‭ ‬روسيا‭ ‬و3‭ ‬من‭ ‬بيلاروس‮»‬،‭ ‬فيما‭ ‬ضمن‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬60‭ ‬رياضيا‭ ‬من‭ ‬اوكرانيا‭ ‬تأهلهم‭ ‬للالعاب‭ ‬الاولمبية‭ ‬المقبلة‭ ‬المقررة‭ ‬بين‭ ‬26‭ ‬يوليو‭ ‬و11‭ ‬أغسطس‭ ‬المقبلين‭.‬

واضاف‭ ‬البيان‭ ‬‮«‬قررت‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬في‭ ‬اللجنة‭ ‬الاولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬ان‭ ‬الرياضيين‭ ‬المحايدين‭ ‬الفرديين‭ ‬الذين‭ ‬تأهلوا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نظام‭ ‬تصفيات‭ ‬الاتحادات‭ ‬الدولية،‭ ‬مخولون‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الالعاب‭ ‬الاولمبية‭ ‬باريس‭ ‬2024‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬لن‭ ‬يتم‭ ‬رفع‭ ‬اي‭ ‬علم،‭ ‬الاستماع‭ ‬الى‭ ‬اي‭ ‬نشيد،‭ ‬نشر‭ ‬اي‭ ‬ألوان‭ ‬او‭ ‬اي‭ ‬شيء‭ ‬آخر‭ ‬يتعلق‭ ‬بروسيا‭ ‬وبيلاروس‭ ‬خلال‭ ‬دورة‭ ‬الالعاب‭ ‬الاولمبية‭ ‬باريس‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬اي‭ ‬مكان‭ ‬رسمي‭ ‬او‭ ‬اي‭ ‬حدث‭ ‬اولمبي‮»‬‭. ‬وختم‭ ‬‮«‬لن‭ ‬يتم‭ ‬دعوة‭ ‬اي‭ ‬مسؤول‭ ‬حكومي‭ ‬او‭ ‬اي‭ ‬مسؤول‭ ‬دولة‭ ‬روسي‭ ‬او‭ ‬بيلاروسي‭ ‬او‭ ‬حصول‭ ‬اي‭ ‬من‭ ‬هؤلاء‭ ‬على‭ ‬بطاقة‭ ‬اعتماد‭ ‬خلال‭ ‬الالعاب‭ ‬الأولمبية‮»‬‭.‬

واستنكرت‭ ‬روسيا‭ ‬الشروط‭ ‬الصارمة‭ ‬للجنة‭ ‬الاولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬ووصفتها‭ ‬بـ«التمييزية‭ ‬وتتعارض‭ ‬مع‭ ‬المبادئ‭ ‬الرياضية‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬تصريح‭ ‬لوزير‭ ‬الرياضة‭ ‬الروسي‭ ‬أوليغ‭ ‬ماتيتسين‭ ‬نقلاً‭ ‬عن‭ ‬وكالة‭ ‬تاس‭ ‬للأنباء‭.‬

لكنه‭ ‬مع‭ ‬ذلك،‭ ‬أوضح‭ ‬أن‭ ‬الرياضيين‭ ‬الروس‭ ‬الذين‭ ‬حصلوا‭ ‬على‭ ‬حق‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬2024‭ ‬‮«‬سيشاركون‭ ‬على‭ ‬الأرجح‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬ندعم‭ ‬دائمًا‭ ‬رياضيينا،‭ ‬فهم‭ ‬

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