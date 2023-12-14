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بونماتي وهيرموسو وكايسيدو في القائمة النهائية لأفضل لاعبة

12/14/2023 7:22:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

زيوريخ‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬كشف‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬فيفا‭) ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬عن‭ ‬القائمة‭ ‬النهائية‭ ‬للمرشحات‭ ‬لنيل‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعبة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬لعام‭ ‬2023‭.‬

وأوضح‭ ‬فيفا‭ ‬أن‭ ‬القائمة‭ ‬تضم‭ ‬ثنائي‭ ‬منتخب‭ ‬إسبانيا‭ ‬أيتانا‭ ‬بونماتي‭ ‬وجنيفر‭ ‬هيرموسو‭ ‬والكولومبية‭ ‬ليندا‭ ‬كايسيدو‭. ‬وسيتم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬هوية‭ ‬أفضل‭ ‬لاعبة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬الجوائز‭ ‬السنوي‭ ‬لفيفا‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬يناير‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬لندن‭. ‬وتم‭ ‬اختيار‭ ‬المرشحات‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬مستواهن‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬بين‭ ‬أول‭ ‬أغسطس‭ ‬2022‭ ‬و20‭ ‬أغسطس‭ ‬2023،‭ ‬وهو‭ ‬تاريخ‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للسيدات‭ ‬في‭ ‬أستراليا‭ ‬ونيوزيلندا‭.‬

وفي‭ ‬البداية‭ ‬جرى‭ ‬ترشيح‭ ‬16‭ ‬لاعبة‭ ‬للجائزة،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تم‭ ‬اختيارهن‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬لجنة‭ ‬خبراء‭. ‬ومن‭ ‬هذه‭ ‬القائمة‭ ‬المختصرة‭ ‬تم‭ ‬اختيار‭ ‬المتأهلات‭ ‬للتصفيات‭ ‬النهائية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬لجنة‭ ‬تحكيم‭ ‬دولية‭ ‬تضم‭ ‬مدربي‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬للسيدات،‭ ‬وقادة‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬للسيدات،‭ ‬وصحفيي‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬التابعين‭ ‬للاتحادات‭ ‬الوطنية،‭ ‬والمشجعين‭ ‬الذين‭ ‬صوتوا‭ ‬عبر‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬لفيفا‭.‬

ودخلت‭ ‬أيتانا‭ ‬بونماتي‭ ‬القائمة‭ ‬النهائية‭ ‬للمرشحات‭ ‬لأفضل‭ ‬لاعبة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬بعد‭ ‬تتويجها‭ ‬بالكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬للسيدات،‭ ‬وجائزة‭ ‬لاعبة‭ ‬العام‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬يويفا‭)‬،‭ ‬والكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬التي‭ ‬أضيفت‭ ‬بالفعل‭ ‬إلى‭ ‬جوائزها‭ ‬المتعددة‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬لكن‭ ‬النجمة‭ ‬الإسبانية‭ ‬تهدف‭ ‬بالفعل‭ ‬إلى‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬فردي‭ ‬كبير‭ ‬آخر‭.‬

وحققت‭ ‬بونماتي‭ ‬نجاحات‭ ‬مبهرة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية،‭ ‬أبرزها‭ ‬التتويج‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬إسبانيا‭ ‬بلقب‭ ‬كأس‭ ‬العالم،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬التتويج‭ ‬بثلاثية‭ ‬الدوري‭ ‬والكأس‭ ‬المحليين‭ ‬ولقب‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬مع‭ ‬برشلونة‭.‬

وأطلق‭ ‬الإسباني‭ ‬بيب‭ ‬جوارديولا،‭ ‬مدرب‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الإنجليزي،‭ ‬لقب‭ ‬‮«‬أندريس‭ ‬إنييستا‭ ‬للسيدات‮»‬‭ ‬على‭ ‬بونماتي،‭ ‬وأعلن‭ ‬أنه‭ ‬يحبها‭ ‬ويتابعها‭ ‬بشغف‭ ‬بسبب‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬تلعب‭ ‬بها‭. ‬وقد‭ ‬وصفتها‭ ‬زميلتها‭ ‬في‭ ‬الفريق،‭ ‬إيرين‭ ‬باريديس،‭ ‬ببساطة‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬عبقرية‮»‬،‭ ‬وأصبح‭ ‬هذا‭ ‬الإعجاب‭ ‬من‭ ‬زميلاتها‭ ‬في‭ ‬الفريق،‭ ‬والمنافسين،‭ ‬والنقاد،‭ ‬والمشجعين‭ ‬أشبه‭ ‬بالإجماع‭ ‬العالمي‭. ‬وعندما‭ ‬كانت‭ ‬بونماتي‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬المراهقة‭ ‬كانت‭ ‬على‭ ‬وشك‭ ‬الانتقال‭ ‬إلى‭ ‬أمريكا‭ ‬لتحقيق‭ ‬أحلامها‭.‬

وتقول‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭: ‬‮«‬لم‭ ‬اتمكن‭ ‬من‭ ‬إيجاد‭ ‬طريقة‭ ‬لكسب‭ ‬الأموال‭ ‬من‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬هنا،‭ ‬كنت‭ ‬أنا‭ ‬ووالداي‭ ‬نتحدث‭ ‬عن‭ ‬جامعة‭ ‬أوريجون،‭ ‬والامتحانات‭ ‬التي‭ ‬سأخضع‭ ‬لها‭. ‬ولاحقا‭ ‬اتخذ‭ ‬برشلونة‭ ‬القرار‭ ‬الحاسم‭ ‬بالتحول‭ ‬إلى‭ ‬الاحتراف،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تغيير‭ ‬فوري‭ ‬في‭ ‬رأينا‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬بونماتي‭: ‬‮«‬في‭ ‬غضون‭ ‬عامين،‭ ‬انتقلت‭ ‬من‭ ‬نعم‭ ‬سأذهب‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬يا‭ ‬إلهي،‭ ‬أنا‭ ‬محترفة‭ ‬في‭ ‬برشلونة‮»‬‭.‬

وبالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬ليندا‭ ‬كاسيدو،‭ ‬فقد‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬نهائيات‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬للسيدات‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬عامٍ‭ ‬واحد،‭ ‬وفازت‭ ‬بجوائز‭ ‬فردية‭ ‬في‭ ‬نهائيات‭ ‬بطولة‭ ‬تحت‭ ‬17‭ ‬سنة‭ ‬ونهائيات‭ ‬الكبار،‭ ‬وحصلت‭ ‬على‭ ‬الكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬لكوبا‭ ‬أميركا‭ ‬النسائية‭.‬

وبحسب‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬لفيفا،‭ ‬انتقلت‭ ‬كاسيدو‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬معجزة‭ ‬شابة‭ ‬يتم‭ ‬الحديث‭ ‬عنها‭ ‬إلى‭ ‬نجمة‭ ‬حقيقية،‭ ‬حيث‭ ‬حققت‭ ‬ذاتها‭ ‬مقارنة‭ ‬بجميع‭ ‬الأساطير‭ ‬من‭ ‬الذكور‭ ‬والإناث‭.‬

وقد‭ ‬شبهها‭ ‬أيقونة‭ ‬كولومبيا‭ ‬كارلوس‭ ‬فالديراما‭ ‬بزميله‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬المنتخب‭ ‬الكولومبي‭ ‬فاوستينو‭ ‬أسبريا،‭ ‬فيما‭ ‬اعتبرت‭ ‬اللاعبة‭ ‬ذلك‭ ‬بمثابة‭ ‬مجاملة‭ ‬كبيرة،‭ ‬إذ‭ ‬وصفها‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬أعجوبة‮»‬‭ ‬و«ظاهرة‭ ‬عالمية‮»‬‭.‬

وعندما‭ ‬كانت‭ ‬كايسيدو‭ ‬طفلة‭ ‬صغيرة‭ ‬تلقت‭ ‬دمية‭ ‬من‭ ‬والديها‭ ‬كهدية،‭ ‬ولكنها‭ ‬طلبت‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬كرة‭ ‬وحذاء‭ ‬كرة‭ ‬قدم‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬ذلك‭. ‬وتتذكر‭ ‬والدتها‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬تركل‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬في‭ ‬المنزل‮»‬،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬أدوات‭ ‬المطبخ‭ ‬وتلك‭ ‬الدمية‭ ‬المسكينة‭ ‬غير‭ ‬المرغوب‭ ‬فيها،‭ ‬مضيفة‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬بدأت‭ ‬تلعب‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬عندما‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬الرحم‮»‬‭.‬

أما‭ ‬الإسبانية‭ ‬جنيفر‭ ‬هيرموسو‭ ‬فقد‭ ‬حصدت‭ ‬الكرة‭ ‬الفضية‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬السيدات‭ ‬وتتطلع‭ ‬الآن‭ ‬إلى‭ ‬الجائزة‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬مسيرتها‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬فوز‭ ‬إسبانيا‭ ‬بلقب‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭.‬

وسجلت‭ ‬هيرموسو‭ ‬ثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬وتمريرتين‭ ‬حاسمتين‭ ‬في‭ ‬مشوار‭ ‬‮«‬لاروخا‮»‬‭ ‬نحو‭ ‬اللقب‭.‬

وقالت‭ ‬لاعبة‭ ‬منتخب‭ ‬إسبانيا‭ ‬إيفانا‭ ‬أندريس‭ ‬عن‭ ‬زميلتها‭ ‬هيرموسو‭: ‬‮«‬تعد‭ ‬لاعبة‭ ‬كرة‭ ‬قدم‭ ‬متكاملة،‭ ‬إذ‭ ‬يمكنها‭ ‬اللعب‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مركز،‭ ‬إنها‭ ‬مذهلة،‭ ‬ولا‭ ‬أحد‭ ‬يأخذ‭ ‬الكرة‭ ‬منها‭. ‬نحن‭ ‬نتحدث‭ ‬عن‭ ‬إحدى‭ ‬أفضل‭ ‬اللاعبات‭ ‬في‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

وبدأ‭ ‬شغف‭ ‬هيرموسو‭ ‬بكرة‭ ‬القدم‭ ‬عبر‭ ‬جدها‭ ‬أنطونيو‭ ‬هيرنانديز،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬يأخذها‭ ‬لمشاهدة‭ ‬مباريات‭ ‬الفريق‭ ‬وهي‭ ‬طفلة‭.‬

وقالت‭ ‬هيرموسو‭: ‬‮«‬كان‭ ‬جدي‭ ‬يصطحبني‭ ‬من‭ ‬المدرسة‭ ‬وكنت‭ ‬أراه‭ ‬كل‭ ‬يوم‭. ‬إنها‭ ‬ذكريات‭ ‬باقية‮»‬‭. ‬وتحتفي‭ ‬النجمة‭ ‬الإسبانية‭ ‬بهذا‭ ‬الرابط‭ ‬الأبدي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وشم‭ ‬بالأحرف‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬اسم‭ ‬جديها‭ ‬على‭ ‬ذراعها‭ ‬اليسرى‭.‬

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